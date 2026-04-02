Los sacerdotes renuevan sus votos en la Misa Crismal anual

BOSTON -- Los santos óleos que se utilizarán en las parroquias y santuarios de la Arquidiócesis de Boston para los sacramentos durante el próximo año fueron consagrados durante la Misa Crismal anual, celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz el 31 de marzo.



En la Misa Crismal, tradicionalmente celebrada en Boston el martes de la Semana Santa, el arzobispo consagra tres tipos de aceite sagrado que los sacerdotes utilizan en sus deberes. Estos aceites son el óleo de los catecúmenos administrado durante los bautismos, el óleo de los enfermos, que unge a los enfermos, y el santo crisma utilizado en los bautismos, confirmaciones, ordenaciones y la dedicación de iglesias y altares.



La Misa Crismal también es un momento para que los sacerdotes de la arquidiócesis se reúnan en un espíritu de fraternidad y renueven las promesas que hicieron el día de su ordenación. La Misa comenzó con una procesión de cientos de sacerdotes a través de la catedral.



"Esa fue una procesión impresionante", dijo el Arzobispo Henning. "Es una cosa de belleza ver a los sacerdotes, el presbiterio de la Arquidiócesis de Boston, procesar como uno solo, reunirse como uno solo, para renovar nuestro compromiso con el sacerdocio de Jesucristo."



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También estuvieron presentes en la Misa el Cardenal Seán P. O'Malley y el Arzobispo Lionginas Virbalas, delegado de la Conferencia Episcopal Lituana para los católicos lituanos en el extranjero. Continuando una tradición de la Semana Santa que dura más de 40 años, el Metropolitano Methodios de la Metrópolis Ortodoxa Griega de Boston asistió a la Misa Crismal. El Arzobispo de Boston tradicionalmente asiste a la Vigilia Pascual Ortodoxa en la Catedral Ortodoxa Griega de la Anunciación de Nueva Inglaterra cada año en un gesto de amistad entre las dos Iglesias.



"La amistad que has forjado entre nuestras Iglesias es, creo, un regalo para el Señor que oró para que todos fuéramos uno", dijo el Arzobispo Henning mientras invitaba al Metropolitano Methodios a dirigirse a la asamblea al comienzo de la Misa.



El Metropolitano Methodios dijo que considera a sus "hermanos" en la arquidiócesis como parte de su familia y dijo que a menudo se encuentra con los sacerdotes católicos de Boston en los hospitales y parroquias que visita.



"Es obvio para mí que sus sacerdotes sirven desde la madrugada hasta la noche, trabajando incansablemente para manifestar la presencia del Señor en las comunidades en las que sirven", dijo. "Cada uno de ustedes es una vela de la resurrección, que brilla intensamente en todas partes."



Se refirió al Cardenal O'Malley como "un viejo amigo" y dijo que es bendecido al celebrar la Pascua dos veces, tanto con sus "hermanos católicos" como con la población ortodoxa a la que pastorea. Agradeció a los sacerdotes católicos de Boston por su ministerio, orando "para que la luz inextinguible de nuestro Señor brille en el camino de sus vidas y en los corazones de todos los cristianos: católicos, ortodoxos, protestantes".



"Necesitamos la luz de Cristo en los días en que vivimos", dijo.



El Arzobispo Henning comenzó su homilía preguntando: "Si un reloj está roto y ya no da la hora, ¿sigue siendo un reloj?"



El arzobispo dijo que sí, porque un reloj roto simplemente está esperando el momento en que se repare y pueda volver a ser lo que se suponía que debía ser. Los seres humanos, dijo, son de la misma manera. Pecan, pero no están destinados a estar rotos. Están esperando a Jesucristo, quien revela quiénes son.



"Incluso en nuestra quebrantamiento, vemos en él nuestro verdadero yo", dijo el Arzobispo Henning.



Dijo que durante la Misa Crismal, "nosotros los sacerdotes nos volvemos al Señor y pedimos ese don de renovación."



El arzobispo recordó las palabras del Papa León XIV, pronunciadas a los sacerdotes en Roma hace unos meses. El papa les dijo a los sacerdotes que no tienen "más sacerdocio que el pueblo". Cada católico bautizado tiene el mismo don, que Dios quiere renovar constantemente. Los sacerdotes simplemente son "reclamados por el Señor" para servirle. Para hacer su punto, el Arzobispo Henning se dirigió a los jóvenes en la asamblea, incluyendo a estudiantes de varias escuelas católicas.



"Vemos su anhelo de conocer el significado y el propósito, su anhelo de conocer el plan de Dios para ustedes", dijo. "Están anhelando conocer la verdad de que son más, de que están hechos para más, de que hay algo más grande que ustedes mismos, de que hay ayuda."



A pesar de los desafíos a los que se enfrenta su generación, dijo el arzobispo, están "liderando el camino" y rejuveneciendo a los católicos mayores. El Arzobispo Henning les pidió que miraran el cáliz para entender mejor el sacerdocio. Les dijo que los sacerdotes, como el cáliz, están "apartados y consagrados para recibir las cosas de Dios."



"Eso es lo que son estos hombres", dijo. "Son vasijas llamadas por el Señor a su corazón, apartadas, consagradas para que puedan abrir sus vidas y sus corazones a esa gracia y verdad de Dios, y luego verla desbordarse de ellos por el bien del pueblo de Dios."



Luego se dirigió a sus hermanos sacerdotes y expresó su esperanza de que "recuerden la magnitud del don que Dios ha derramado sobre nosotros, cada uno de ustedes."



"Él los ve", dijo, "los conoce con sus dones y sus defectos, y los elige, y les confía compartir en este sacerdocio, y juntos estamos unidos, recibimos de él ese llamado a gobernar, a enseñar, y a santificar."



La consagración del crisma, dijo, no debe ser un "ritual vacío" sino "un grito desde el corazón" para que Dios los repare en los sacerdotes que los hizo ser. El arzobispo recordó a los sacerdotes que durante la Semana Santa estarían proclamando la gloria de Dios, la resurrección de Jesús, y, por supuesto, diciendo "Este es mi cuerpo, mi sangre, dado por ustedes."



"Que esas palabras nos renueven cada día", dijo. "Que este momento sea un momento de decisión, una respuesta libre a la gracia del Señor, para dar testimonio a los seminaristas que están aquí hoy de que lo haríamos todo de nuevo, a pesar de todos los desafíos, luchas y defectos, lo haríamos todo de nuevo. Eso es lo que les estamos diciendo ahora mismo mientras renovamos las promesas hechas el día de nuestra ordenación."



Después de su homilía, el arzobispo dirigió a los sacerdotes en la renovación de sus promesas. Los sacerdotes prometieron acercarse más a Jesús y cumplir sus deberes fielmente, sin pensar en el beneficio personal. Luego, el arzobispo pidió a la asamblea que orara por él y por sus sacerdotes, especialmente por los sacerdotes que habían muerto en el último año. Después de eso, el arzobispo y todos los sacerdotes consagraron los óleos juntos. La Misa concluyó con una procesión de los recipientes de aceite de plata alrededor del santuario.