Clase de Ordenación de 2026: Diácono Jonathan Saniuk

Este es el primer artículo de una serie que perfila a los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de mayo de 2026.







CAMBRIDGE -- Para el Diácono Jonathan Saniuk, lo más emocionante de ser sacerdote será tener a Jesús en sus manos.



"Eso es una locura", dijo. "Eso me sorprende cada vez que lo pienso. Eso va a llevar algún tiempo acostumbrarse, pero estoy muy emocionado por ello."



El Diácono Saniuk, que se formó en el Seminario de San Juan en Brighton y actualmente es un diácono transitorio en Santa María de la Anunciación en Cambridge, es uno de los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston el 16 de mayo. El joven de 28 años, que se acaricia la barba cuando piensa y disfruta de los videojuegos de rol japoneses en su tiempo libre, ha vivido y trabajado en Santa María durante dos años. San Juan recientemente instituyó un programa llamado la Etapa de Síntesis donde los seminaristas trabajan a tiempo completo en las parroquias como parte de su formación. Asiste a las misas diarias tanto en Santa María como en su parroquia hermana de San Francisco de Asís.



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"Ayudo con lo que el pastor necesite", dijo. "Podría ser cualquier cosa, desde organizar la oficina hasta salir y conocer gente o trabajar en conseguir más llamadas de enfermos y llamadas de comunión y cosas así."



Cuando The Pilot lo visitó el 2 de marzo, el Diácono Saniuk estaba sentado en la cocina de la rectoría de Santa María. Ese día, el Diácono Saniuk planeaba visitar un asilo de ancianos local con un sacerdote de la parroquia y ayudar a llevar la Eucaristía a sus residentes. Pidió ir porque es algo en lo que quiere tener más experiencia antes de su ordenación.



"Estar con la gente es una de mis cosas favoritas", dijo. "Es lo que más me da vida. Incluso en la dificultad, hay algo increíblemente hermoso en estar con la gente en sus luchas, en su enfermedad, en sus tragedias, y estar allí solo para ser Cristo para ellos."



Ha llegado a conocer bien a los feligreses de Santa María, en sus mejores y peores momentos. Un feligrés recientemente dejó comida vietnamita en la rectoría.



"Son muy buenos con nosotros", dijo.



Cuando no estaba durmiendo, el Diácono Saniuk había trabajado continuamente durante los dos días anteriores. En un retiro ese fin de semana, dio una charla titulada "Transformado en el Altar".



"Comencé desde donde recibimos nuestra identidad, y eso ha sido un punto clave de mi propia oración a lo largo del seminario", dijo. "¿De dónde viene mi identidad? ¿Qué tipo de heridas tengo en el pasado que han deformado eso un poco?"



Llevar esas heridas al altar, y dejar que Dios las cure, le ha permitido descubrir quién está destinado a ser.



"Ha sido un viaje sinuoso, ¿verdad?" dijo. "Ha sido un proceso de volver al Señor una y otra vez, y llevarle cada aspecto de mi vida y cada aspecto de mi pasado."



El Diácono Saniuk nació en Boston el 27 de agosto de 1997, y creció en Milford. Su padre trabajaba para Eversource y su madre, además de cuidar del hogar, cocinaba para las familias del vecindario. Tenía dos hermanos más de una década mayores que él.



"Tuve una infancia muy bendecida, realmente lo hice", dijo. "Tenía padres que me amaban. Tenía hermanos que me amaban. No éramos pobres, tampoco éramos ricos. Teníamos todo lo que necesitábamos y mucho de lo que queríamos, pero no siempre todo."



Asistió a la escuela católica hasta tercer grado. Se movía mucho en clase, y uno de sus profesores era tan estricto en castigarlo que volvía a casa de la escuela cada día en desesperación.



"Eso fue un largo viaje de sanación, y honestamente todavía estoy encontrando efectos de eso en mi propia vida", dijo. "La forma en que reacciono a las cosas y la forma en que tengo relaciones, y una gran parte de mi viaje en el seminario ha sido caminar a través de eso y otras instancias, y sentarme con Jesús en eso."



Alrededor de esa época, el "profundo amor" de su sacerdote local despertó una vocación en él. La fe era todo para él, incluso en la escuela pública. Llevaba una gran cruz alrededor de su cuello hasta que se desgastó, luego la reemplazó con otra y llevó esa hasta que se desgastó, y así sucesivamente. Debajo de su camisa, todavía lleva una cruz que su hermana le dio cuando fue confirmado. A pesar de los indicios de una vocación sacerdotal, estudió ingeniería en Quinsigamond Community College en Worcester y UMass Lowell. Odiaba sus clases, pero era bueno en ellas. La ingeniería era una carrera lucrativa que podía mantener a una familia, pensó.



El capellán de UMass Lowell lo invitó a un retiro de discernimiento sacerdotal que reavivó su vocación largamente dormida. Cuando ingresó al Seminario de San Juan en 2020, todavía no estaba seguro de si terminaría siendo sacerdote. Debido a la pandemia, no recibió su aceptación hasta cinco días antes de que comenzaran las clases. El seminario era su propia "burbuja". Una vez que sus pruebas de COVID dieron negativo, el clero y los seminaristas podían interactuar sin máscaras ni distanciamiento social, pero estaban completamente aislados del resto del mundo.



"Fue realmente una gran gracia para mí, creo, entrar y comenzar este nuevo viaje con una pizarra limpia", dijo. "Pude estar presente con los chicos que estaban allí y lo que significa ser seminarista, orar y aprender a discernir esa llamada sin un millón de cosas del exterior tirándome en otras direcciones."



Había 65 seminaristas y 10 sacerdotes adicionales en San Juan.



"Las amistades masculinas auténticas eran algo que no tenía suficiente, y estaba buscando, especialmente en términos de fe", dijo el Diácono Saniuk, agregando: "Conocer a los otros chicos de la casa y esforzarme por la santidad con ellos fue una bendición increíble."



Decidió que el sacerdocio era su vocación cuando llegó el momento de su candidatura, su profesión pública ante un obispo de que tenía la intención de convertirse en sacerdote. Ese, dijo, fue el momento en que se comprometió "completamente" con el sacerdocio. La misa diaria, las oraciones y la hora santa eliminaron sus dudas.



"Ese tiempo con Jesús, especialmente en comunidad, realmente formó mi corazón para escuchar su llamado", dijo. "Ver el ejemplo de los sacerdotes que tenía a mi alrededor, y los sacerdotes a los que estaba asignado, su amor heroico por la gente, todo eso realmente me ayudó a ver que esto es lo que quiero hacer."



Seis años adicionales de clases difíciles, después de su tiempo en Quinsigamond y UMass Lowell, fue la parte más difícil de su formación. La gracia de Dios lo llevó a través de ella.



"Hay más de nosotros en camino", dijo. "Tenemos una casa muy joven en este momento, y creo que muchos jóvenes están comenzando a interesarse y a volverse hacia Dios y a escuchar ese llamado de muchas maneras."



En su tiempo libre, es un "amante de las historias", lee ávidamente novelas de fantasía y juega videojuegos como "Final Fantasy" y "Fire Emblem". Tales historias, dijo, son una forma de abordar preguntas difíciles sobre la moralidad.



"Nuestra fe realmente es dramática, ¿verdad?" dijo. "Quiero decir, piénsalo. La humanidad rota, luchando por liberarse de nuestros propios vicios y pecados, y luego Dios irrumpe en eso y viene él mismo a sacrificar su propia vida para rescatarnos."



Esa terminó siendo también la historia del Diácono Saniuk.