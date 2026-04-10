Formando el Futuro: Construyendo una cultura de servicio en la Escuela Secundaria Católica de Lowell

LOWELL -- Desde 2009, los estudiantes de la Escuela Secundaria Católica de Lowell han tenido que hacer al menos 100 horas de servicio comunitario antes de graduarse.



El cuarenta por ciento de los estudiantes de Lowell Catholic se gradúan con servicio encomiable, lo que significa que completaron 180 horas o más. Algunos completan más de 200 horas. Unos pocos llegan a 500. La estudiante de último año Deborah Kibuuka ha completado 1,200 horas de servicio comunitario desde su primer año.



"Fue muy difícil, no voy a mentirte", dijo.



Al principio, las horas de servicio comunitario eran simplemente una casilla que debía marcar antes de graduarse. Su mentalidad era entrar, hacer el trabajo y salir. No esperaba que esas horas la cambiaran. En el verano entre el primer y segundo año, pasó seis horas al día como voluntaria en Place of Promise, un proveedor de cuidado infantil cristiano en Lowell. Muchos de los niños allí venían de "entornos difíciles" y no querían ir a casa cuando terminaba el día.



"Les gustaba quedarse allí porque tratábamos a los niños como si esta fuera su casa", dijo. "Así que siempre vienen todos los días emocionados".



Le recordaban a ella misma a esa edad.



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"Aprendí a crecer y amar a los niños con los que trabajo", dijo. "La gente piensa que no puedes aprender de un niño de siete u ocho años, pero puedes porque puedes usar algo de su buen comportamiento para ti también, y modelar ese comportamiento".



También ayudó en el Ejército de Salvación y participó en viajes misioneros.



"Mi mentalidad desde el primer año hasta el último año ha cambiado", dijo. "Cuando llegué a conocer más a los niños, cuando llegué a conocer más a mi gente, llegué a ver la importancia de ser voluntario y ayudar a la comunidad. Porque si tú no lo haces, no creo que nadie más lo hará".



Lowell Catholic tiene casi 700 estudiantes desde pre-K hasta octavo grado. La clase de graduados de este año consta de 68 estudiantes de último año. La directora de la escuela, Maryellen DeMarco, los ve pasar de ser estudiantes de primer año inquietos a jóvenes que se han "enamorado de ayudar a la gente".



"Una vez que comienzan el proceso de hacer algún servicio comunitario como estudiantes de primer y segundo año, comienzan a ver que sus acciones y su servicio realmente ayudan a poner una sonrisa en la cara de la gente", dijo. "Se enamoran del servicio de Dios, es lo que están haciendo. Están tratando de crear algo más grande que ellos mismos".



Los estudiantes de último año pasan una semana de la escuela fuera del campus, acumulando horas de servicio comunitario. Se les requiere crear una presentación "Marca el Mundo" e ir ante los administradores, miembros de la junta y profesores de Lowell Catholic para explicar qué impacto tuvo su servicio en ellos y en la comunidad.



"Es bastante increíble", dijo DeMarco. "A veces tengo que agarrar pañuelos".



Muchos estudiantes de último año eligen asistir a universidades donde pueden continuar haciendo servicio comunitario.



"No solo se desempeñan muy bien académicamente, saben cómo ser buenas personas y devolver", dijo DeMarco. "Así que, al final del día, nuestros estudiantes se van de aquí inteligentes, competentes y listos para devolver y servir a los demás".



Los estudiantes de último año y hermanos gemelos Xavier y Stephen Smay tienen 340 horas de servicio comunitario entre ellos. Cuando Stephen entró en noveno grado y se enteró de que tenía que completar 100 horas de servicio, no se intimidó. Ambos padres están en el ejército, por lo que estaba acostumbrado a realizar actos de servicio. Para Xavier, sin embargo, 100 horas inicialmente se sintieron como una carga.



"A medida que lo hacía, aprendí que realmente disfrutaba haciéndolo, así que comencé a buscar formas de devolver a la comunidad porque disfrutaba tanto haciéndolo", dijo.



Xavier participó en un retiro misionero con Repair and Replenish, que lo llevó a una granja de rescate de animales en Mississippi. Construyó jaulas para las aves de presa heridas que vivían allí. A medida que las jaulas subían, veía la diferencia que estaba haciendo. La granja era hogar de mapaches, tortugas y un sinfín de gatos. Una vez, mientras intentaba persuadir a un mapache para que bajara de un árbol, este aterrizó en el cabello de su amigo. Gran parte del servicio comunitario de Xavier se realizó en la Cocina de Sopa de San Pablo en Lowell. Ayudó a su madre a recoger comida en la Parroquia de San Mateo Evangelista en Billerica, la llevó a San Pablo y la sirvió a los necesitados.



"Lo encontré una experiencia reveladora", dijo. "Nunca había estado realmente cerca de alguien que necesitara tanto ayuda".



"Se vieron obligados a ir allí porque no tenían otras opciones, y necesitaban algo para ayudarlos a levantarse. Y realmente disfruté ayudándolos a levantarse", agregó.



Stephen también se ofreció como voluntario en San Pablo.



"Estar allí, teniéndolos a solo una longitud de mesa de distancia, para mí, fue un poco revelador, y ver en qué condiciones estaban y todo fue revelador", dijo.



También ayudó en las jornadas de puertas abiertas y aceptó las noches de estudiantes en Lowell Catholic. Su papel era decirles a los futuros estudiantes de primer año qué esperar y "mostrarles el camino". Después de graduarse de la universidad, quiere ser profesor de historia en una escuela secundaria privada y "estar involucrado en todo lo que tienen".



"Los retiros, los viajes escolares", dijo. "Quiero entrenar. Quiero ayudarlos en sus proyectos de servicio".



Quiere hacerlo todo porque sabe lo que es estar en el lugar de esos estudiantes.