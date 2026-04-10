Arzobispo celebra la Vigilia Pascual con la parroquia de West Roxbury

WEST ROXBURY -- El Arzobispo Richard G. Henning celebró la Vigilia Pascual en la Parroquia del Santo Nombre en West Roxbury el 4 de abril.



Cuando comenzó la vigilia, la gran iglesia estaba envuelta en total oscuridad, excepto por el fuego de Pascua y una luz que permitía al arzobispo leer el misal. El fuego fue bendecido y se utilizó para encender la Vela Pascual de ese año, que el Arzobispo Henning inscribió con una cruz, las letras griegas Alfa y Omega, y el año 2026. La vela fue llevada en procesión por la iglesia y se utilizó para encender las velas de los fieles que llenaban la iglesia. Su única llama parpadeante, rodeada de nubes de incienso que también habían sido bendecidas por el arzobispo, era la única luz en el enorme santuario. El Padre Paul Wargovich, secretario del Arzobispo Henning, cantó la Proclamación de Pascua. Hubo una extensa Liturgia de la Palabra, que relataba la historia de la salvación, comenzando con la creación del mundo. Esta liturgia presentó el primer canto del Aleluya desde el comienzo de la Cuaresma.



"Es una alegría estar con ustedes aquí esta noche, en esta noche más solemne y hermosa de nuestro año litúrgico de la Iglesia", dijo el Arzobispo Henning en su homilía. "Es la mayor bendición estar con aquellos que vienen a recibir la gracia del bautismo, la confirmación y la primera Comunión".



Advertisement

El arzobispo dio una visión general de las Escrituras, comenzando con Adán y Eva, a quienes dijo que fueron engañados para creer "que su dependencia de Dios de alguna manera los limita".



"En Génesis, comenzamos a presenciar, a partir de ese pecado original, injusticia, violencia, depravación, egoísmo, ego, y eso continúa desarrollándose", dijo.



Dios permanece fiel a través de todo esto, dijo el arzobispo. Luego, la Biblia se convierte en "la historia de la gracia", cuando Dios envía a su hijo Jesucristo.



"Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y él es el cumplimiento de todos los pactos", dijo el Arzobispo Henning. "Todas las cosas que prometemos hacer y no hacemos, él las hace".



Contrastó a Jesús con el comportamiento del pueblo de Israel en la Biblia. Israel cae en el desierto, mientras que Jesús resiste la tentación en el desierto. Israel es seducido por el becerro de oro, mientras que Jesús, a pesar de ser el hijo de Dios, se reduce a un estado de pobreza y humildad.



"El pueblo de Dios falla en nuestra fidelidad", dijo el Arzobispo Henning. "Cristo es inquebrantable en su fidelidad a nuestro Padre Celestial. Él cumple nuestra parte del pacto".



Cuando Jesús es crucificado, "se convierte en la ofrenda".



"Él es el cordero del sacrificio de la Pascua", dijo el Arzobispo Henning. "'Este es mi cuerpo, mi sangre, dado por ti'. Él se ofrece a sí mismo en absoluto amor y confianza a nuestro Padre Celestial, y lo hace por nosotros. Por nosotros. En él, dos historias se convierten en una historia".



Lo que Dios hizo a través de Jesús no es algo que la humanidad mereció, dijo el arzobispo. Fue hecho por puro amor desinteresado.



"Y así, desde el principio, tenía un plan", dijo, "uno que no anularía nuestra libertad, sino que nos daría una nueva posibilidad de ser recreados a imagen y semejanza de Dios, a pesar de nuestro fracaso. Por la gracia de Cristo, todas las cosas son nuevas".



Dijo que la Biblia es la historia de toda la humanidad a lo largo de todas las generaciones. Las figuras dentro de sus páginas tienen virtudes y defectos, triunfos y tragedias, amores y odios.



"Todo esto Dios lo reúne en esta verdad de Cristo, dando a lo que puede parecer un universo aleatorio y frío un centro, un origen, un fin", dijo. "Tenemos significado y propósito. Ninguno de nosotros está nunca solo".



En la vigilia, el arzobispo bautizó a tres catecúmenos: Miguel Álvarez, Yogesh Kumar Kalyanasundaram y César Rojas.



"Ahora son parte del significado eterno de Dios", dijo el Arzobispo Henning a los catecúmenos en su homilía. "El Cordero de Dios que contemplan los ama con todo su corazón, incluso con su propia sangre vital. Todos nosotros aquí esperamos y rezamos para que la verdad de su presencia en su vida les dé alegría, significado y propósito".



Los catecúmenos fueron llamados al frente a la pila bautismal junto con sus padrinos. Se rezó la liturgia de los santos, pidiendo a los santos que rezaran por los catecúmenos y la asamblea. El arzobispo bendijo el agua, y los catecúmenos renunciaron al pecado y profesaron su fe en el Credo Niceno. Cuatro personas: Christopher Bayona, Mayra Montijo Rodríguez, Kelsey Walsh y Caroline Zidik, también recibieron el Sacramento de la Confirmación. El Arzobispo Henning impuso sus manos sobre los tres católicos recién bautizados y los cuatro confirmados, y los ungió con el óleo del crisma sagrado. Toda la asamblea renovó las promesas hechas durante su bautismo. El Arzobispo Henning luego procesó a través de la iglesia, rociando a todos con agua bendita.