El Arzobispo Henning continúa la tradición de Pascua asistiendo a la vigilia ortodoxa griega

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning asistió a la Vigilia de Pascua en la Catedral Ortodoxa Griega de la Anunciación de Nueva Inglaterra en Boston el 11 de abril, pasando la noche más sagrada en el calendario ortodoxo con el Metropolitano Methodios de la Metrópolis Ortodoxa Griega en Boston.



El Metropolitano Methodios dio la bienvenida al Arzobispo Henning como su "hermano en Cristo", y dijo que la luz de Cristo brilla en el corazón del arzobispo y en la Iglesia Católica de Boston.



"Bienvenido a nuestra catedral", dijo, "y que Dios continúe bendiciendo su ministerio aquí, un ministerio que ha traído vida a la comunidad católica, un ministerio que brilla con la luz de la gracia de Dios entre todos nosotros".



El Arzobispo Henning dijo que se sentía humilde ante el saludo del Metropolitano Methodios.



"Gracias por esa vida de oración y enseñanza y vida en el nombre de Jesucristo", le dijo al metropolitano. "Agradezco a todos los reunidos aquí por ese testimonio que ustedes han dicho tan acertadamente que llevarán a sus hogares y a toda la región. Que Dios nos bendiga a todos en la luz de Cristo".



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Ha sido una larga tradición que los jefes de las Iglesias Católica y Ortodoxa de Boston intercambien visitas durante la Semana Santa. Durante más de 40 años, el Metropolitano Methodios ha asistido a la Misa Crismal en la Catedral de la Santa Cruz, que se celebra el martes de la Semana Santa. Luego, el Arzobispo de Boston asiste tradicionalmente a la Vigilia de Pascua Ortodoxa.



La mayoría de los años, la Iglesia Ortodoxa celebra la Pascua la semana después de la Iglesia Católica debido a la diferencia entre el Calendario Gregoriano Occidental y el Calendario Juliano Oriental. Según Vito Nicastro, director asociado de la Oficina de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Arquidiócesis de Boston, Boston es la única ciudad que conoce donde las dos Iglesias celebran las Pascuas de cada uno con tal cercanía.



Calificó la Vigilia de Pascua Ortodoxa de este año como "un momento extraordinario".



"Creo que es una declaración a la ciudad de nuestra fe, de la unidad que viene en Cristo, y de la importancia de la Resurrección", dijo.



La Vigilia de Pascua Ortodoxa comenzó con una serie de oraciones llamadas Orthros, y continuó pasada la medianoche hasta las primeras horas de la mañana.



"Fue increíble", dijo Nicastro. "El evento fue exquisitamente hermoso porque la liturgia ortodoxa griega es muy majestuosa. Las personas que asisten a esto en medio de la noche son, por supuesto, muy devotas, y están llenas de la alegría de la Pascua".



Vio la reverencia que la Iglesia Ortodoxa tiene por "el misterio de la Pascua, que es, por supuesto, el misterio central de nuestra fe también".



"Hay una sensación excepcional de conexión a través del espacio y el tiempo porque estás participando en una liturgia que data de antes del siglo VII", dijo.