El director de Walpole se reúne con el papa, recibe bendición de aniversario para la escuela

WALPOLE -- Algunos de los estudiantes se dirigen a él como "Santo Padre", otros "Su Santidad", otros "Papa Leo XIV", y algunos simplemente "Papa Leo".



Algunos de sus mensajes son coloridos y garabateados, otros escritos en una impecable impresión que se ajusta estrechamente al papel rayado. Algunos escribieron poemas. Algunos ofrecieron felicitaciones por ser el primer papa de los EE.UU. La mayoría ofreció sus oraciones. Muchos dibujaron garabatos de ellos mismos con el Papa Leo XIV. La estudiante de quinto grado Angela lo dibujó con ojos de anime.



"¡Tenemos el mismo nombre, lo cual es genial!" escribió el estudiante de cuarto grado Leo. "Tú eres el papa en Roma, pero yo voy a la escuela. Eres valiente y fuerte, como un león en una historia. Intento ser valiente, pero a veces me preocupo".



Leo se comparó a sí mismo defendiendo la portería durante los partidos de fútbol con cómo el Papa Leo XIV defiende la Iglesia Católica.



"¡Ambos intentamos hacer lo mejor cuando estamos desempeñando nuestros roles!" Escribió con un marcador verde. "No es fácil ser Leo, ¡pero lo tenemos, mi héroe!"



Advertisement

Los mensajes provenían de los estudiantes de la Escuela del Santísimo Sacramento en Walpole, y fueron entregados personalmente al Papa Leo XIV por la Directora Marilena Martucci y su asistente Alison Leary. Las dos mujeres tuvieron una audiencia personal con el papa el 11 de marzo para recibir una bendición apostólica en honor al 60 aniversario del Santísimo Sacramento.



"Pudimos dar a los estudiantes una conexión real con el papa, que el papa sabe quiénes son", dijo Martucci. "Saben que el papa está rezando por ellos, por los estudiantes de la Escuela del Santísimo Sacramento en Walpole".



Martucci una vez asistió a una audiencia general con el Papa San Juan Pablo II, pero nunca había abrazado a un papa hasta el 11 de marzo.



"Y él me abrazó de vuelta", dijo. "Fue increíble, absolutamente increíble, y nunca lo olvidaré".



Ella publicó fotos y un video de la reunión al público después de la Gala del 60 Aniversario de la escuela el 11 de abril. La historia ha sido recogida desde entonces por WCVB y ABC World News Tonight, llevando a la escuela, que tiene 341 estudiantes desde pre-K hasta octavo grado, a una audiencia nacional.



"Me encanta la atención para la escuela porque los niños hacen tanto, los profesores hacen tanto (y) los padres son increíbles", dijo Martucci. "Y que ese reconocimiento se dé a nivel nacional es increíble, y si ayuda a las escuelas católicas en general y a nuestra escuela en particular, entonces eso es solo un beneficio adicional".



Ella tuvo la idea de la reunión cuando el Papa Leo XIV anunció el Año Jubilar de San Francisco, el santo patrón de la Escuela del Santísimo Sacramento, en enero. Martucci decidió enviar al papa una invitación a la Gala del 60 Aniversario de la escuela, con la esperanza de quizás obtener una bendición apostólica a cambio.



Finalmente, decidió que la mejor manera de recibir una bendición para la escuela sería conocerlo en persona. Al principio, el personal del Santísimo Sacramento se rió, excepto Alison Leary, la asistente de Martucci, quien creyó en ella desde el principio. Se pusieron en contacto con el Arzobispo Richard G. Henning, otros obispos, y todos los demás que conocían con conexiones en el Vaticano. El 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, el Obispo Robert Reed le dijo a la escuela que había conseguido entradas para una audiencia con el Papa Leo XIV. Cuando Martucci invitó a Leary a ir a Roma con ella, no pudo decir que no.



"Estar en Roma misma, estar en la Ciudad del Vaticano, fue fascinante", dijo Leary. "Conocer al papa es definitivamente una experiencia surrealista, hasta el punto de que si no tuviéramos las fotos casi no parecería la vida real".



Los mensajes de los estudiantes para el papa fueron encuadernados en un libro de tapa dura y se le dieron como un regalo personal.



"Supongo que está en su habitación y lo lee por la noche, pero no lo sé", bromeó Martucci.



Leary dijo que el papa era generoso y "lleno de amor".



"Fue absolutamente maravilloso", dijo Martucci. "Fue amable y divertido, y fue una experiencia humilde e increíble".



Aunque tenía la gravedad de un papa, Martucci lo encontró "muy sencillo, muy relacionable".



"Sientes que estás cerca de alguien que tiene un aura de bondad, bondad y autoridad", dijo.



Hablaron sobre la escuela, el aniversario, los estudiantes, y "lo maravilloso que es el Obispo Reed". El papa también entregó una bendición al Santísimo Sacramento y a sus estudiantes.



Al regresar a Walpole, la escuela recibió una bendición apostólica escrita a mano del Papa Leo XIV. La carta hacía referencia a páginas específicas del libro que los estudiantes habían hecho para él.



"Estoy seguro de que lo leyó, y estoy seguro de que le encantó tanto como a nosotros nos encantó hacerlo para él", dijo Martucci.



La estudiante de octavo grado Ayla Carchedi ha asistido al Santísimo Sacramento durante 11 años, desde que estaba en preescolar. Ella escribió al Papa Leo XIV sobre la escuela, sus amigos, y los recuerdos que hizo allí.



"Toda mi vida ha sido en BSS", dijo. "Así que quería hablar de algo que es realmente importante para mi vida".



La estudiante de octavo grado Kathryn Harris escribió sobre su peregrinación a Italia en otoño de 2025, durante el Año Jubilar.



"Fue realmente conmovedor ver todos los monumentos católicos", dijo.



Asistió a una audiencia general con el Papa Leo XIV mientras estaba en Roma. Ahora, sin embargo, el papa sabe su nombre, y sabe que está pensando en ella y rezando por ella y sus compañeros de clase.



"Pensé que era realmente especial que pudiera escribirle sobre cómo fui a verlo a Italia", dijo. "Y es realmente genial que ahora él sabe que estuve allí, y sabe que le estoy escribiendo".