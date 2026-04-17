Clase de Ordenación de 2026: Diácono Steve Baruffi

Este es el segundo artículo de una serie que perfila a los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de mayo de 2026.







WESTON -- El primer encuentro del Diácono Steve Baruffi con la vida religiosa fue en 1978, cuando se mudó a Massachusetts para estudiar con los Misioneros Maryknoll en Hingham.



Decidió que ese estilo de vida no era para él y que Dios lo estaba llamando a formar una familia. Conoció a Donna Chen, se casó con ella, y tuvieron tres hijos y cinco nietos. Permanecieron juntos hasta la muerte de Chen.



"Creo que procesar eso es un esfuerzo de toda la vida", dijo. "Hay etapas en ello. Obviamente, Dios es nuestra fuerza, y fue mi fe en Jesucristo y la Santísima Madre lo que me dio la capacidad, la resistencia, el pensamiento, el discernimiento, para saber cómo seguir adelante a partir de eso porque fue un efecto devastador para la familia."



El Diácono Baruffi está en el último año de sus estudios en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston, el único seminario en los EE. UU. dedicado a formar hombres mayores de 30 años para el sacerdocio. A los 75 años, es uno de los seminaristas más viejos allí. Él y sus compañeros seminaristas aprenden unos de otros.



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"En términos de formación espiritual y personal, ha sido una experiencia fantástica", dijo.



Actualmente es un diácono transitorio en las Parroquias de Santa Eulalia y Santa María en Winchester, ayudando con las Misas, bautizos, funerales y cuidado pastoral. Para ayudar a aquellos que están de luto, piensa en su propia experiencia con la pérdida de su esposa, padres y hermanos.



"Es un privilegio estar con las familias y tratar de ayudarlas de cualquier manera que podamos, de alguna manera, en lo que a veces son momentos difíciles y desafiantes", dijo.



El 16 de mayo, el Diácono Baruffi y otros cuatro hombres serán ordenados sacerdotes para la Arquidiócesis de Boston.



"Es humillante, un poco desalentador", dijo. "Hay tanto que todavía necesito aprender, así que estoy deseando hacerlo."



Nació el 16 de febrero de 1951 en Highland Park, Illinois, y creció en el norte de Virginia. Su padre era carpintero y su madre, que lo crió a él y a sus tres hermanos, era una católica devota. Ella y sus padres daban comida de su panadería a los seminaristas de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. El Diácono Baruffi asistió a la Escuela Nuestra Señora del Buen Consejo en Vienna, Virginia, desde el primer hasta el séptimo grado, y asistió a Misa fielmente con su familia.



"Como católicos, no había otra manera", dijo.



Dijo que esa base de fe fue "instrumental" para el resto de su vida. Después de graduarse de una escuela secundaria pública, fue a la Universidad George Mason antes de transferirse a la Universidad Bradley en Peoria, Illinois, donde estudió administración de empresas y marketing. Luego trabajó en construcción y sirvió en el Ejército durante más de tres años. Su servicio lo llevó por todo los EE. UU.



"Aprendí que las personas pueden ser interesantes, y aprendí liderazgo, y aprendí responsabilidad", dijo.



El Diácono Baruffi estaba en la escuela de derecho cuando se casó con Chen.



"Ella era inteligente, santa y una buena persona", dijo.



Vivieron en Buffalo, Nueva York, luego pasaron cuatro años en Taiwán, el país natal de Chen. El Diácono Baruffi trabajó en un bufete de abogados, mientras que Chen trabajó en marketing para Ford. Su hogar estaba en Tianmu, en la parte norte de la metrópolis de Taipei. La vida allí era acelerada y las horas eran largas. Aún así, encontró tiempo para ser voluntario en un orfanato para niños con discapacidades dirigido por religiosas holandesas. Llevó a sus propios hijos allí para enseñarles "la importancia de ser hermanos y hermanas en Cristo para todos los que conoces, independientemente de su raza o etnia o habilidades o discapacidades."



"Eso es lo que estamos aquí para hacer", agregó. "Esa es parte de nuestro ADN, (es) amar y ayudar a los demás.



Muchos de los niños en el orfanato habían sido abandonados debido a sus discapacidades. Una niña nació con ictericia y fue puesta en una incubadora sin las protecciones oculares adecuadas, lo que la dejó ciega. Ver a una niña cuya lesión era prevenible lo atormentó.



"Todos parecían estar alegres a su manera", dijo de los huérfanos.



El Diácono Baruffi regresó a Illinois después de ser contratado por Abbott Laboratories. Su nuevo trabajo lo llevó a China, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y Tailandia. Vio la Gran Muralla China y probó carne de serpiente en Shanghai ("Sabía a pollo", recordó).



"Siempre me han interesado las personas, y me da una amplia perspectiva de las diferentes culturas, y probablemente me hace más sensible a las diferentes culturas que encuentro aquí en Massachusetts", dijo.



Él y Chen también fueron activos en la Parroquia de Santiago el Mayor en el barrio chino de Boston, hogar de la comunidad católica china de la arquidiócesis. Cuando el Diácono Baruffi se jubiló, compró una casa en Duxbury y dividió su tiempo entre allí e Illinois. Ingresó al Papa San Juan XXIII en 2022. Después de la muerte de su esposa, convertirse en sacerdote fue "una decisión automática y obvia" para él.



"Cuantos años me queden -- y estoy bendecido con buena salud y una cognición decente -- quiero hacer todo lo que pueda por Dios, y esa sería la mejor manera para mí de hacerlo", dijo.