El Padre Chris O'Connor nombrado rector de la catedral

El Arzobispo Richard G. Henning anunció el 13 de marzo que ha nombrado al Padre Christopher K. O'Connor como rector de la Catedral de la Santa Cruz. El Padre O'Connor sucede al Monseñor Kevin O'Leary, quien ha servido 18 años como rector y se le otorgará el estatus de sacerdote senior. El Padre O'Connor asumirá el liderazgo pastoral de la catedral a finales de junio de 2026.



"Estoy agradecido con el Padre Chris por haber aceptado este nuevo encargo con gran optimismo y un vibrante compromiso de servir a la comunidad de la Catedral", dijo el arzobispo. "Este mayo, el Padre Chris celebrará su 28 aniversario como sacerdote. Traerá consigo a la catedral una amplia experiencia pastoral parroquial y un deseo de servir al pueblo de Dios sin importar su condición en la vida. Espero poder apoyar sus esfuerzos durante este tiempo de mayor participación de los católicos en toda la arquidiócesis."



El Padre O'Connor dijo: "Me siento honrado por el nombramiento del Arzobispo Henning para servir en la Catedral de la Santa Cruz. Mi esperanza y oración es simplemente continuar la excelente atención pastoral que el Monseñor O'Leary proporcionó a los feligreses y visitantes por igual. Rezo para que la catedral continúe brillando como un faro de esperanza y luz para todos los que deseen encontrar a Cristo."



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Al agradecer al Monseñor O'Leary por sus muchos años de servicio pastoral a la comunidad de la catedral, el Arzobispo Henning dijo: "Durante estos últimos 18 años, el Monseñor O'Leary ha supervisado su exitosa restauración. Esto preservará su presencia tanto como la iglesia madre de la arquidiócesis como también como un hogar permanente en el South End de Boston. Bajo su liderazgo, la catedral se ha convertido en un faro de esperanza en la comunidad, proporcionando un hogar pastoral a los católicos y un lugar que sirve a los más necesitados y a personas de todos los ámbitos de la vida."



El arzobispo también señaló que "al asumir el estatus de sacerdote senior, el Monseñor O'Leary continuará ofreciendo el ministerio sacerdotal con generosidad y fidelidad."



El Padre O'Connor fue ordenado al sacerdocio en mayo de 1998. Sus asignaciones parroquiales han incluido la Parroquia de Santa María en Chelmsford y la Parroquia de San Juan Evangelista y la Parroquia del Santo Rosario en Winthrop, que luego se fusionaron para convertirse en la Parroquia de San Miguel Arcángel. Desde 2020, también ha servido como capellán de la Capilla de Nuestra Señora de los Aire en el Aeropuerto Logan.



Ha servido como profesor adjunto en el Instituto Teológico del Seminario de San Juan, el Seminario del Papa San Juan XXIII, y el Programa de Formación para el Diaconado de la Arquidiócesis de Boston y Providence. Anteriormente se desempeñó como vicerrector del Seminario de San Juan. El Padre O'Connor es capellán semanal de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en Dorchester, y visitante mensual tanto del Instituto Correccional para Mujeres en Framingham como del Instituto Correccional para Hombres en Norfolk.