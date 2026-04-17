Perfiles de Cheverus: Marise Pierre-Louis Simon de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Mattapan

MATTAPAN -- Marise Pierre-Louis Simon no conoció a su padre hasta que tuvo 26 años.



Su padre, un político y candidato presidencial en su natal Haití, fue forzado al exilio durante la dictadura de Francois "Papa Doc" Duvalier. Simon lo visitó en 1984, cuando él vivía en Florida. Simon sufriría el mismo destino que su padre cuando el presidente Jean-Bertrand Aristide llegó al poder unos años después, poniendo su vida en peligro.



"Si no estás a favor, estás en contra", dijo. "Así es como funciona Haití".



Como muchos haitianos forzados a huir de su patria, Simon se estableció en Boston en 1990. Su hermano ya vivía allí, y las excepcionales escuelas de la ciudad la convirtieron en el lugar perfecto para continuar su educación. Le recordaba al Haití que una vez conoció.



"Cuando llegas a Boston, es como si sintieras que todavía eres parte de ese mundo", dijo.



Asistió a la antigua parroquia de San Leo en Dorchester, luego a la parroquia de Santa Ángela Merici en Mattapan. Santa Ángela se convirtió más tarde en Nuestra Señora del Monte Carmelo, el epicentro de la comunidad católica haitiana de la Arquidiócesis de Boston. Simon ayudó a establecer la comunidad haitiana de Santa Ángela, trayendo su música y cultura a la liturgia.



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Fundó el grupo coral Angelus, que canta en la misa de las 7 a.m. de Nuestra Señora del Monte Carmelo todos los domingos. Ha estado en el coro de la iglesia desde que tenía ocho años en la parroquia de San Martín en Delmas, Haití. Dijo que si no está cantando, es como si no estuviera en la iglesia.



"Está en mi sangre", dijo, y agregó, "Es un hábito. Está en mí".



También ayuda con el Comité de Inmigración de la parroquia y enseña inglés a los recién llegados. Dentro de su casa en Mattapan está su estación de trabajo, donde ofrece asesoramiento a los inmigrantes y les ayuda a llenar sus papeles. El aumento de la aplicación de la ley de inmigración ha causado una disminución en la asistencia a la misa en Nuestra Señora del Monte Carmelo, y por lo tanto una disminución en las donaciones.



"Hay muchos problemas, porque la gente, la comunidad, tienen miedo, porque no saben", dijo Simon. "Incluso si eres ciudadano, estás en riesgo, porque cuando te ven, te arrestan".



Ha estado tratando de ayudar a la iglesia a recaudar fondos de cualquier manera que pueda. La situación actual para los inmigrantes haitianos en Boston es "dolorosa", dijo.



"No tenemos a dónde ir", dijo. "Esta es la realidad. Estamos en un desierto, y nadie nos quiere mientras están tomando nuestro país".



Nuestra Señora del Monte Carmelo es un lugar de consuelo. Cuando hay malas noticias, Simon y otros se reúnen para rezar y buscar soluciones. Por sus décadas de servicio a su parroquia, fue una de las 101 personas que recibieron el premio Cheverus anual de la Arquidiócesis de Boston el año pasado. Los premios, nombrados en honor al primer obispo de Boston, honran a aquellos que se han dedicado a servir a la Iglesia.



"Ella es una de las líderes que ayuda a nuestros feligreses con sus muchos desafíos, desde problemas de inmigración hasta la necesidad de comida y refugio", escribió el padre García Breneville, párroco de Nuestra Señora del Monte Carmelo, cuando nominó a Simon para el premio. "Ella equilibra la acción y la contemplación, participando constantemente con entusiasmo en nuestras celebraciones y vida comunitaria".



Simon no sabía qué era el premio Cheverus hasta que descubrió que lo había ganado.



"Fue un momento de alegría", dijo. "Es como, desde los ocho años, estoy en la Iglesia y muy involucrada en la Iglesia, en todo. Y cuando recibí ese correo, fue como un cometa, como el apogeo de mis servicios, las cosas que hago en la iglesia".



Si el padre Breneville la llamara en ese momento, dijo, iría a la iglesia para ayudar de cualquier manera que fuera necesaria.



"Es nuestro deber", dijo.



Simon creció en Delmas, una ciudad a las afueras de la capital haitiana de Puerto Príncipe, con 15 hermanos, dos del lado de su madre y 13 del lado de su padre. Después de graduarse de una de las escuelas privadas más prestigiosas de Haití, Simon quería estudiar medicina.



"Esa era mi vocación, mi sueño", dijo. "Tenía que convertirme en médico, y especialmente para cuidar a los niños, un pediatra".



Sin embargo, no pudo lograr su sueño. Antes de terminar su carrera, se vio obligada a huir de Haití. Al llegar a Boston, Simon, ya casada y con hijos, decidió convertirse en trabajadora social. El cardenal Bernard Law organizó para enviarla al Colegio Aquinas para recibir una maestría en educación para adultos y organizó una beca para ella.



Aunque la arquidiócesis es ahora su hogar, todavía ama a Haití y quiere regresar cuando sea menos peligroso y está involucrada con UNIDHAD (Unificación de la Diáspora Haitiana para el Desarrollo), una organización que proporciona ayuda humanitaria al país.



"Estamos haciendo alcance", dijo. "Estamos tratando de ayudar a enseñar a los haitianos aquí y en Haití, porque creemos que Haití puede revivir. Creemos que un día tenemos que volver a un país que tenemos que reconstruir".



Mientras tanto, siente que no tiene más remedio que seguir adelante.



"Soy cristiana", dijo. "Soy hija de Dios".