El Congreso Eucarístico de una semana lleva procesiones a las calles

ROXBURY -- Hace dos años, la Parroquia de San Patricio en Roxbury realizó una vigilia eucarística de 24 horas para el hijo del feligrés John Barros. El hijo de Barros estaba muriendo de cáncer, y los feligreses estaban rezando por un milagro. Barros se dio cuenta más tarde de que el milagro no fue salvar la vida de su hijo, sino darle a Barros la gracia de aceptar la voluntad de Dios.



"Él trabajó en nuestros corazones", dijo. "Trabajó en mi corazón, para aceptar la muerte de mi hijo como algo que no podía creer (o) entender, pero tenía que estar dispuesto a aceptar".



Cuando era más joven, Barros iba a la adoración y no entendía por qué estaba mirando la oblea guardada en la hermosa custodia.



"Aprendí más tarde con Jesús que la pregunta no es qué estás allí para hacer", dijo. "La pregunta es realmente con quién estás aquí para estar".



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El 8 de abril, Barros dio un testimonio durante una noche de oración y adoración en San Patricio. Fue parte del Congreso Eucarístico de Boston 2026, que incorporó a más de una docena de parroquias en Boston y ciudades adyacentes para una semana de Misas, adoración y procesiones durante la Octava de Pascua del 6 al 12 de abril. Después de la Misa en San Patricio, celebrada por el Cardenal Sean P. O'Malley, una procesión llevó el Santísimo Sacramento por Roxbury hasta la Iglesia de la Misión. Los feligreses salieron de la iglesia en una larga fila, iluminando la noche con sus velas eléctricas. La Eucaristía se llevó en una brillante custodia que brillaba en las luces de la calle. Los himnos y oraciones se cantaron en inglés, español y portugués. El dosel que cubría el Santísimo Sacramento rozaba las bajas y vacías ramas de los árboles, lo que requería que los voluntarios y el sacerdote se agacharan ocasionalmente. Los voluntarios se arrodillaron rápidamente ante la Eucaristía antes de apresurarse a ocupar su lugar.



En el camino a la Iglesia de la Misión, la procesión pasó por tiendas con nombres apropiados, como la pizzería Stop and Taste y Theophilus Apparel and Home Furnishings.



El Congreso de este año triplicó el número de procesiones y parroquias del año pasado.



"El Reino de Dios siempre está creciendo y avanzando", dijo el Padre Michael Zimmerman, director asistente de la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Boston.



El 6 de abril, la adoración, la Misa, las confesiones, la música, los testimonios y las Novenas de la Divina Misericordia tuvieron lugar simultáneamente en el Seminario de San Juan en Brighton, la Parroquia de San Antonio de Padua en Allston y la Parroquia de San Ambrosio en Dorchester. Esa noche, las procesiones eucarísticas llevaron el Santísimo Sacramento de esas parroquias a la Parroquia de San Columbkille en Brighton, la Parroquia de San Pablo en Harvard Square y la Parroquia de Santa Katharine Drexel en Dorchester, respectivamente. La noche siguiente se celebraron los mismos eventos en esas parroquias, seguidos de procesiones a la Parroquia de Santa María de la Asunción en Brookline, la Parroquia de San Francisco de Asís en Cambridge y San Patricio, respectivamente. La noche siguiente, esas parroquias fueron el lugar de las procesiones a la Capilla Eucarística de San Clemente en Back Bay, la Parroquia de San José en el West End de Boston y la Iglesia de la Misión, respectivamente.



"Este año, buscamos involucrar a más parroquias y a más jóvenes adultos, más comunidades, para ayudar a planificar estas procesiones", dijo el Padre Zimmerman. "Y por lo tanto, es mucho más ambicioso".



En su testimonio, Barros recordó una conversación que tuvo con una mujer que dejó la Iglesia Católica y se convirtió en Testigo de Jehová. Le preguntó si extrañaba la presencia de Cristo en la Eucaristía.



"Una vez que te transformas aquí delante de Jesús, te fusionas con Cristo", dijo.



Dijo que un católico no puede ser verdaderamente católico a menos que pase tiempo con Jesús en el Santísimo Sacramento.



"Puedes rezar a Dios en cualquier lugar", dijo. "Cuando tienes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo aquí en la iglesia, este es un lugar especial de oración".



Dijo que la noche de adoración en San Patricio fue un momento "para seguir unidos en un momento en que necesitamos unidad en nuestro mundo".



También mencionó que alguien en la parroquia había estado profanando la Eucaristía dejándola en el suelo. Le dijo a la asamblea que hiciera penitencia por el acto y otras ofensas similares, y que rezara por el alma de la persona que lo hizo, para que pudiera ver el error de sus caminos y aprender a honrar a Dios.



El Cardenal O'Malley comenzó su homilía recordando al Padre Morty Fox, un sacerdote "celoso y talentoso" que era un amigo cercano del cardenal. Cuando el Cardenal O'Malley era obispo de las Islas Vírgenes, recibió la noticia de que el Padre Fox había muerto. Poco después de la muerte del Padre Fox, el cardenal recibió una carta de él por correo que había llegado póstumamente. Era como si el Padre Fox estuviera hablando desde más allá de la tumba.



"Temblé al abrir la carta, y cuando leí sus palabras, pude imaginar su sonrisa y su risa", dijo el cardenal. "De repente, estaba vivo. Estaba presente de nuevo".



Más tarde ese día, el Cardenal O'Malley estaba rezando ante el Santísimo Sacramento y llegó a la conclusión de que la Eucaristía era como la carta que recibió del Padre Fox; "un signo de amor y amistad". Jesús se envió a sí mismo como una carta, y la Eucaristía lo mantiene presente en nuestras vidas.



"Olvidar a Dios es demasiado peligroso", dijo el Cardenal O'Malley. "Estamos aquí hoy porque hace 2,000 años, Jesús dijo, 'Hagan esto en memoria mía. Nunca olviden mi amor. Siempre estaré con ustedes si me reconocen cuando partan el pan.'"



Dijo que la cultura actual está sufriendo de "amnesia espiritual", y eso es la raíz del sufrimiento en el mundo.



"Las personas que no van a la iglesia debido a la amnesia espiritual han olvidado a Dios, o han olvidado lo que realmente es la Misa", dijo.



Para ilustrar su punto, contó una historia de la vida de la escritora sureña Flannery O'Connor, que era católica en una parte de los EE. UU. que es abrumadoramente protestante. Llevó a una amiga bautista a la Misa, que todavía se celebraba en latín entonces. La amiga le dijo a O'Connor que encontraba la Misa "aburrida" e imposible de entender. Sin embargo, reconoció que "algo realmente, realmente especial" llevaba a los católicos a la Misa. Ese algo era la Eucaristía.



"Espero que Dios nos dé la gracia de profundizar nuestro amor por la Eucaristía, el centro de nuestra vida como discípulos de Cristo", dijo el cardenal.



Si la gente piensa que la Misa es aburrida, dijo, es porque han olvidado cómo rezar correctamente.



"Si cada día y todos los días de la semana están marcados por tiempo y espacio para Dios en la oración, entonces, y solo entonces, podemos entrar en el misterio y ser absorbidos en la Eucaristía", dijo. "Entonces todo tendrá sentido".



El cardenal dijo que la Eucaristía fue creada por Dios porque amaba al mundo y quería una forma para que las personas estuvieran cerca de él.



"Tenemos la alegría del reconocimiento cuando partimos el pan", dijo.



El Padre Zimmerman dijo que "ha sido una verdadera bendición" trabajar con "un ejército de voluntarios" para coordinar las procesiones. Tres veces más parroquias significa tres veces más personas con las que trabajar.



"Somos un pueblo de Pascua", dijo. "Aleluya es nuestra canción. También somos un pueblo eucarístico. Y así, en la octava de Pascua, para celebrar realmente el don de la Resurrección y el don de la Eucaristía, creo que es, Jesús es nuestra vida. Él es nuestra salvación. Y aquí está la oportunidad para nosotros de adorarlo, de acompañarlo y de llevarlo a las calles".



El 9 de abril, las tres rutas eucarísticas se encontraron en la Catedral de la Santa Cruz para la oración y la adoración toda la noche. El 10 de abril, el Arzobispo Richard G. Henning celebró la Misa en la catedral para casi 1,000 personas. Una procesión llevó luego el Santísimo Sacramento a la Parroquia de San Leonardo de Port Maurice en el North End de Boston el 10 de abril. Al día siguiente, la procesión visitó el Santuario de Nuestra Señora del Buen Viaje en el Distrito del Puerto de Boston, luego la Capilla del Cementerio de San Agustín en South Boston, la iglesia católica más antigua que sobrevive en la arquidiócesis, para una vigilia eucarística toda la noche. A las 6 a.m. del 12 de abril, la procesión fue a su destino final, la Parroquia Puerta del Cielo en South Boston.