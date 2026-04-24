Sesiones informativas de mayo para presentar el programa infantil 'Buen Pastor' a las parroquias

BRAINTREE -- Para Barbara Matera, mudarse de Pittsburgh a Boston fue lo que un sacerdote que conoce llamaría un "incidente de Dios".



Cuando se mudó para estar más cerca de su familia en julio de 2025, debatió si llevar sus "voluminosos" materiales para la Catequesis del Buen Pastor (CGS), un método de educación religiosa influenciado por Montessori fundado en Roma en la década de 1950 y ahora practicado en 65 países. Matera es una líder de formación de CGS y ha sido catequista durante 27 años, enseñando CGS en su parroquia de origen en Pittsburgh. Si no podía usar los materiales, pensó que alguien más podría. Después de instalarse en su nueva parroquia, Santa María de la Asunción en Brookline, la Consultora de Evangelización de la Arquidiócesis de Boston, Melissa Kalpakgian, se acercó a Matera con una oferta para formar catequistas en la arquidiócesis. Ella dijo que sí.



"Creo que les da a los niños un tiempo y un lugar que está reservado y preparado solo para ellos para nutrir su relación con Dios", dijo Matera.



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La Arquidiócesis de Boston está organizando sesiones educativas sobre CGS este mayo. Una sesión instructiva para el clero tendrá lugar en St. Mary's en Brookline el 5 de mayo de 6:30 a 8:30 p.m. Las sesiones para laicos se llevarán a cabo el 6 de mayo, una de 10 a.m. a 2 p.m. en la Parroquia de Santa Teresa en North Reading y otra en la Academia de San Benito en Natick de 6:30 a 8:30 p.m. Ambas sesiones son gratuitas y abiertas al público. Una sesión de preguntas y respuestas de Zoom sobre CGS con Rebekah Rojcewicz tendrá lugar el 7 de mayo a las 7 p.m. Rojcewicz es una autora y catequista que se formó bajo los fundadores de CGS, Sofia Cavalletti y Gianna Gobbi, traduciendo sus obras y escribiendo algunos de los textos más importantes de CGS. Actualmente es codirectora del Centro Buen Pastor en Memphis y forma parte de la Junta Internacional para la Catequesis del Buen Pastor. La formación para catequistas comenzará con una sesión de una semana en julio, y otra en julio de 2027. Ambas sesiones de formación serán dirigidas por Matera y Kristen Kelley, una líder de formación en la Diócesis de Worcester.



Kalpakgian enfatizó que la Catequesis del Buen Pastor no es necesariamente mejor que otros métodos de formación en la fe, sino que es "otra oferta" de la arquidiócesis.



"En todo el país, hay un renovado interés en ello", dijo.



Mientras catequizaban a los niños en los años 50, Cavalletti y Gobbi descubrieron que experimentan la presencia de Dios de una manera completamente diferente a los adultos.



"Se dieron cuenta de que había una gran necesidad de que la espiritualidad de los niños se desarrollara de una manera que fuera apropiada para ellos, no de una manera en la que nos sentáramos y teorizáramos que podría funcionar para ellos", dijo Matera.



Gobbi era una educadora Montessori que estaba familiarizada con los métodos de esa escuela para enseñar liturgia a los niños.



"Maria Montessori siempre vio un componente religioso en su método de enseñanza, y la Catequesis del Buen Pastor es lo que se desarrolló a partir de eso", dijo Kalpakgian.



Las mujeres descubrieron que los niños pequeños respondían especialmente bien a la Parábola del Buen Pastor, de ahí el nombre de su catequesis.



"Están en un período sensible, en un momento en que están muy abiertos a las relaciones", dijo Matera. "Y esa estrecha relación con el Buen Pastor que los conoce y los llama por su nombre, y ellos conocen su voz. Responden a eso de la manera más maravillosa".



CGS se organiza en tres niveles, o atrios: Nivel I para niños de tres a seis años, Nivel II para niños de seis a nueve años y Nivel III para niños de nueve a 12 años. Cada atrio es un ambiente tranquilo y de oración con actividades para educar a los niños. Matera lo comparó con lo que los adultos experimentarían en un retiro espiritual. No es un aula tradicional y no se evalúa a los niños sobre lo que han aprendido.



"No estamos interrogando al niño sobre lo que sabe, porque lo que esperamos es que conozcan a Dios", dijo Matera.



Los niños pueden elegir actividades que les atraigan y les ayuden a aprender mejor, al igual que en una escuela Montessori. Un atrio de CGS puede tener a un niño arreglando flores en un jarrón para poner en una mesa de oración y a otro preparando el altar para una misa ficticia con cálices y candelabros en miniatura.



El enfoque inmediato es enseñar a los niños más pequeños sobre la Misa y cómo se celebra. También se les enseña la Escritura, los sacramentos y la geografía de Jerusalén y Tierra Santa. Su conocimiento de la liturgia a menudo rivaliza con el de los adultos en la parroquia.



"Lo asombroso es que, no importa cuánto nos preparemos o pensemos que sabemos, o cuántos documentos de la Iglesia leamos, sus respuestas nos sorprenden", dijo Matera.



Los catequistas también se organizan en tres niveles. El Nivel I requiere 90 horas de formación.



"Los catequistas deben formarse en el método y en la teología que van a enseñar", dijo Kalpakgian.



CGS solo ha tenido una pequeña presencia en la Arquidiócesis de Boston hasta este punto. Pero, dijo Kalpakgian, "se ha puesto mucho énfasis en ello" en la Diócesis de Worcester, en la Academia Clásica de San Benito en Natick y en las redes sociales, lo que ha generado un mayor interés. Lo llamó un "excelente programa" porque les da a los niños una relación personal con Jesús, algo que no pueden obtener de un libro de texto.



"El niño se enamora de Jesús, el Buen Pastor, entendiendo que está allí para ellos, que es la luz", dijo. "Y así se desarrolla una relación con el Buen Pastor, de modo que cuando se preparan para sus sacramentos, tienen una comprensión de la moralidad que se remonta a una relación con Jesucristo".



Para registrarse en todos los eventos de CGS en la arquidiócesis, visite bostoncatholic.org/events/discovering-catechesis-of-the-good-shepherd.