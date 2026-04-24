POUA amplía su misión a medida que crecen las necesidades de vivienda locales

MATTAPAN -- "¿Crees que parezco un jugador de baloncesto y un tambor?" pregunta un pilar de piedra rugosa en Morton Street en Mattapan. "Bueno, si adivinas que no, te equivocas. Soy atlético, talentoso, lleno de alegría y agradecido, eso es lo que soy".



Las palabras talladas en el pilar, azotadas por la lluvia en la mañana del 7 de abril, fueron escritas por Steven Odom. Escribió el poema, titulado "Yo soy", poco más de un año antes de que fuera asesinado a tiros en Dorchester en 2007. Tenía 13 años. El pilar inscrito con sus palabras es la pieza central del jardín dedicado a su memoria, adyacente al desarrollo de viviendas Morton Station Village en Mattapan. Tanto el desarrollo de viviendas como el jardín son obra de la Oficina de Planificación para Asuntos Urbanos, el ministerio de vivienda de la Arquidiócesis de Boston.



"Sus padres realmente han intentado continuar con su legado", dijo Lois Alksninis, gerente de comunicaciones y recaudación de fondos de POUA, mientras estaba fuera del jardín. "Y realmente fue su visión".



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Morton Station Village fue un producto conjunto de POUA, la Ciudad de Boston y el grupo de defensa local Caribbean Integration Community Development. El desarrollo abrió sus puertas a finales de 2023 y ofrece 40 unidades de vivienda de ingresos restringidos, incluyendo 12 unidades reservadas para la propiedad de la vivienda. Morton Station Village está a pasos del transporte público e incluye un gimnasio, una lavandería y una sala comunitaria para fiestas de cumpleaños, reuniones y baby showers. Cuando se inauguró el desarrollo, POUA recibió 2,000 solicitudes para sus 40 unidades.



"Es difícil" rechazar a la gente, dijo Alksninis. "Hay tanta demanda en este momento, y desafortunadamente, lleva mucho tiempo construir, ya sea por permisos, resistencia comunitaria, litigios, obstáculos de financiamiento (o) costos de construcción".



POUA ha surgido para satisfacer la demanda tanto como puede, con un aumento masivo en nuevos desarrollos. Morton Station Village es uno de los tres desarrollos de POUA en el vecindario de Mattapan, donde los alquileres en aumento amenazan con expulsar a los residentes de toda la vida de sus hogares. 150 River Street Village, un desarrollo de vivienda asequible para personas mayores de POUA en Mattapan, se inauguró a finales de 2025. Todas sus 30 unidades de vivienda estaban ocupadas en menos de un mes. POUA también celebró recientemente la finalización de los apartamentos Cote Village de 76 unidades en Mattapan. En Lafayette Street en el centro de Boston, POUA está construyendo un desarrollo de 19 pisos en colaboración con St. Francis House, que proporcionará 126 unidades de vivienda asequible. Setenta de esas unidades estarán reservadas para personas sin hogar. Este otoño, comenzará la construcción de un desarrollo de 121 unidades en Brockton en tierras anteriormente propiedad de las Hermanas de Jesús Crucificado. Quince de esas unidades estarán reservadas para la propiedad de la vivienda. POUA está abogando por la legislación "Sí en el patio trasero de Dios" que aceleraría los procesos de aprobación para desarrollos en tierras propiedad de grupos religiosos.



Este otoño también verá el inicio de la construcción de un proyecto de vivienda de 71 unidades para mujeres y niños que han sido víctimas de violencia doméstica en colaboración con el Centro St. Mary. POUA está considerando dos edificios en Roxbury para comprar y convertir en 95 unidades de vivienda. En el mismo vecindario, POUA planea construir 217 unidades de vivienda alrededor del Centro Parroquial St. Katharine Drexel. Los proyectos del ministerio incluso se están expandiendo fuera de la arquidiócesis. La conversión de un edificio de oficinas en Worcester en 22 unidades de vivienda está programada para completarse en junio. En Attleboro, POUA colaborará con Father Bill's y MainSpring para construir 50 unidades de vivienda familiar de emergencia. POUA está desarrollando actualmente un total de 1,600 unidades de vivienda. Desde su fundación en 1969, ha desarrollado 3,300 unidades.



"Estamos tratando de conseguir más y más debido a la actual crisis de vivienda", dijo Alksninis, y agregó: "Creo que la gente está viendo la necesidad y la misión con seguridad".



El presidente de POUA, Bill Grogan, dijo que en los próximos 10 años, Massachusetts necesitará 222,000 unidades de vivienda adicionales para mantenerse al día con la demanda creciente. Más de la mitad de los hogares en el estado gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda.



"La vivienda no se está produciendo lo suficientemente rápido, no es lo suficientemente asequible para las familias", dijo Grogan a The Pilot en una entrevista el 30 de marzo, "y como resultado, ha causado un aumento en la falta de vivienda en Massachusetts, un costo de vida más alto".



La grave escasez de viviendas es solo un factor en el crecimiento de POUA. En 2024, la gobernadora Maura Healey firmó la Ley de Viviendas Asequibles, que proporcionó más recursos y financiamiento para proyectos de vivienda asequible, incluida la propiedad de la vivienda. A nivel federal, la expansión del Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos ha facilitado que los proyectos de POUA reciban financiamiento.



"Consideramos esto como un derecho humano, que tenemos la obligación moral de garantizar que todos tengan un lugar seguro al que llamar hogar", dijo Grogan. "Y si no estamos haciendo lo que podemos para satisfacer las necesidades de los residentes de Massachusetts, la crisis de vivienda solo empeorará".



Junto con el crecimiento de POUA han llegado muchos desafíos. Los recientes recortes de financiamiento federal, y los consiguientes recortes estatales y locales, han disminuido severamente la cantidad de recursos disponibles para viviendas asequibles. Puede llevar desde nueve meses hasta dos años para que los proyectos reciban permisos de los gobiernos locales. Hay poco dinero para desarrollar viviendas o subsidiar viviendas para aquellos con ingresos extremadamente bajos.



"Así que mientras ha habido algunas cosas positivas, también sigue habiendo un entorno desafiante en el que desarrollar viviendas asequibles", dijo Grogan.



Cualquier proyecto que POUA emprenda tiene una fecha de finalización estimada de cinco a ocho años después de su inicio. Drexel Village, el desarrollo planeado para el Centro Parroquial St. Katharine Drexel, ha estado en marcha desde 2018. Durante una reunión comunitaria en marzo, Grogan anunció que los planes para que Drexel Village incluyera unidades de propiedad de vivienda asequible y más de 50 plazas de estacionamiento subterráneo tuvieron que ser descartados para que el proyecto continuara. Esto fue recibido con consternación por los miembros de la comunidad.



"Al final del día, el tiempo es el mayor enemigo y obstáculo para los proyectos", dijo Grogan.



Explicó que la crisis financiera de 2008 eliminó muchos programas que apoyaban la propiedad de vivienda asequible. Tales programas han vuelto en los últimos cinco años pero han enfrentado una demanda enorme. La vivienda de propiedad es más cara de construir que la vivienda de alquiler, porque los desarrolladores tienen que cubrir el déficit causado por vender la casa a un precio asequible que es mucho menor que el costo de construirla.



"Es lamentable, porque creo que reconocemos la importancia de la vivienda de propiedad en la construcción de riqueza y equidad, y eso ha sido un principio fundamental y una parte fundamental del trabajo que ha hecho la Oficina de Planificación", dijo Grogan.



Dijo que hay "un potencial" de que otros proyectos planificados puedan tener que reducirse de la manera en que se hizo Drexel Village, especialmente cuando se trata de unidades de propiedad de vivienda. Eso hace que el futuro de los desarrollos de POUA sea más precario e incluso más importante, dijo. El plan es que POUA busque tantos recursos como sea posible, incluyendo la asociación con instituciones financieras.



"Estamos en un momento crítico aquí", dijo, "y tenemos que hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que estamos trabajando para expandir el desarrollo de viviendas y hacer lo que hacemos mejor, que es desarrollar viviendas asequibles".



Alksninis dijo que está orgullosa de que Morton Station Village proporcione un camino hacia la propiedad de la vivienda para "las personas que estaban siendo expulsadas del vecindario de Mattapan".



"La mezcla de alquiler y propiedad, creo que trabajamos con la comunidad en eso, lo cual fue genial", dijo. "La comunidad realmente presionó por unidades de propiedad, lo cual creo que puede ser un poco más complicado".



David Arthur, gerente de cartera senior de Maloney Properties, dijo que la vivienda asequible es "lo que más necesita esta área". Maloney Properties administra Morton Station Village. El setenta y cinco por ciento de las propiedades en la cartera de Arthur están afiliadas a POUA.



"Somos muy, muy afortunados de tener la asociación o relación que tenemos", dijo. "Creemos que ha sido fantástico hasta ahora. Esperamos muchas más de estas en el futuro".



La "burocracia" dificulta el lanzamiento de proyectos como Morton Station Village, dijo, pero la respuesta de la comunidad ha sido positiva.



"Al final del día, lo más importante son nuestros residentes, y eso ha sido fantástico, y han estado realmente felices", dijo.