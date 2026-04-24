La exposición móvil sobre la pobreza de Caridades Católicas de EE.UU. hace una parada en el Centro Pastoral

BRAINTREE -- "Esta experiencia no es un juego. No ganas".



Esas palabras introducen "En sus zapatos", un "simulador de pobreza" creado por Caridades Católicas de EE.UU. La simulación es un proyecto interactivo donde los participantes son introducidos a las vidas de personas ficticias en situaciones financieras desesperadas. Los participantes se ponen en los zapatos de los personajes y deben tomar decisiones difíciles sobre cómo gastar su limitado tiempo y dinero. Las simulaciones incluyen a un veterano, un ciudadano mayor y una familia criando a un niño con una discapacidad.



"En sus zapatos" es parte del Museo de la Gente de Esperanza, una exposición itinerante sobre la pobreza en los EE.UU., que Caridades Católicas está llevando en un recorrido de tres años por cada diócesis del país. El museo comenzó su viaje en Nueva York en marzo y hizo una parada en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston en Braintree el 17 de abril.



"Realmente es para educar a las personas sobre el poder del servicio católico y los vecinos ayudando a los vecinos", dijo Jennie Moore, Jefa de Personal de Caridades Católicas de Boston.



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El museo móvil, que opera desde un camión de remolque modificado, presenta una pantalla interactiva que ofrece estadísticas sobre la pobreza en los 50 estados. Los gráficos mostraron que prácticamente todas las crisis financieras que las familias pueden experimentar en Massachusetts, desde la falta de vivienda hasta la inseguridad alimentaria, explotaron después de la pandemia de COVID-19. El Museo de la Gente de Esperanza también educa a los visitantes sobre cómo Caridades Católicas está ayudando a los necesitados.



"Nuestra aspiración es que los visitantes del museo crezcan en su empatía por las personas necesitadas, en sus comunidades, y se sientan inspirados para involucrarse y buscar formas de servir a los demás, especialmente a través de sus Caridades Católicas locales", dijo Kevin Brennan, Vicepresidente de Comunicaciones de Caridades Católicas de EE.UU.



Una exposición permitió a los visitantes escuchar historias de 40 personas de todo el país que están involucradas con Caridades Católicas, incluyendo a la ex Vicepresidenta de Necesidades Básicas de Caridades Católicas de Boston, Beth Chambers.



En su video, Chambers contó la historia de cómo dio una comida de Acción de Gracias a una familia que había conocido a través de Caridades Católicas durante más de 30 años. La semana después de Acción de Gracias, ofreció a la familia un ramo de flores, proporcionado por voluntarios de la Parroquia de Santa Cecilia en Boston. Los voluntarios se disculparon por tener flores en lugar de comida, pero Chambers sintió que no había nada que disculpar.



"Se trata también de dar a las personas algo que no podrían permitirse o que nunca pensarían en comprar", dijo, "y solo un ramo de flores hizo una diferencia para esta mujer durante esa época del año".



Los estudiantes de la Escuela Santa Catalina de Siena en Norwood visitaron el museo cuando se detuvo en el Centro Pastoral. Los estudiantes de octavo grado Nolan Flynn y Jack Caulfield entraron en una cabina donde los visitantes podían grabarse a sí mismos respondiendo a la pregunta, "¿Quién te da esperanza?" Dijeron que su escuela les da esperanza.



"Le dimos todos nuestros créditos a nuestros directores", dijo Jack. "Creo que todos hacen un trabajo increíble".



Nolan dijo que el museo es "muy genial".



"La cantidad de diferentes historias, la cantidad de luchas y las cosas que la gente ha hecho, es bastante genial escucharlo", dijo.



La última exposición antes de salir del museo, "¿Qué harás?" permitió a los visitantes escribir notas anónimas sobre cómo servirían a su comunidad y publicarlas para que todos las vean.



"Viviré como Jesús vivió, llevando una vida de no juicio y ayudando a mis hermanos y hermanas necesitados, como él lo haría", decía una tarjeta.



"¡Ayudaré a mis vecinos siendo amable!" decía otra, acompañada de un dibujo de dos niñas tomadas de la mano.



El Arzobispo Richard G. Henning también visitó el museo y recibió un recorrido.



"Es una hermosa oportunidad para aprender más sobre el impacto del trabajo realizado por Caridades Católicas aquí en la arquidiócesis y en todo el país", dijo al Pilot.