Clase de Ordenación de 2026: Diácono Giris Azize

Este es el tercer artículo de una serie que perfila a los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de mayo de 2026.







WESTON -- Lo que deberían haber sido los peores días de la vida del Diácono Giris Azize en realidad fueron los mejores.



El 3 de febrero de 1995, Alexandra Christine, su hija y "pequeño milagro", nació con sirenomelia, también llamada síndrome de sirena, un defecto de nacimiento extremadamente raro que hizo que sus piernas se fusionaran como una cola. Muy pocos bebés nacidos con sirenomelia sobreviven a la infancia. Cuando los Azizes esperaban a Alexandra, los médicos les informaron que el bebé probablemente moriría en el útero.



"Muchos de los médicos necesitaban nuestras oraciones para ayudarles a tener fe en el Señor", escribió el Diácono Azize en una carta de 1995 a su tía que compartió con The Pilot. "Muchas de sus recomendaciones eran terminar el embarazo inmediatamente. Claramente, nuestra respuesta fue que era la decisión de Dios quien da vida y decide el destino de todos nosotros".



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El Diácono Azize y su esposa discutieron el asunto con su grupo de oración parroquial. Al principio, sintieron que sería mejor mantener en secreto la condición de Alexandra. Sin embargo, decidieron que Jesús quería que convirtieran su tragedia en un milagro.



"La maravilla del Espíritu Santo y la grandeza de Dios nos inundaron de felicidad", escribió el Diácono Azize en la carta. "Llevamos a muchas personas a nuestro grupo de oración para presenciar el inmenso amor que Jesús tenía por nosotros".



A medida que se acercaba el nacimiento de Alexandra, las oraciones y rosarios de los Azizes se volvieron más fervorosos. Ella nació viva y murió tres días después. Esto recordó al Diácono Azize de la Resurrección.



"Estos días fueron los más hermosos de nuestra vida. El Señor nos permitió ser purificados por Alexandra Christine y, aún más importante, estar más cerca de Dios que nos ayudó a llevar nuestra cruz", escribió.



A pesar de todo el dolor que estaba pasando, vio a su bebé sonreírle. La sostendría contra su pecho para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Sintió que su latido del corazón se volvía más lento en sus últimas horas.



"En este momento de agonía, nos dimos cuenta de que era hora de devolver el pedazo de cielo a Jesús el todopoderoso", escribió.



El Diácono Azize tiene cuatro hijos, y "cuatro en el cielo". Timothy Clare, Anthony Mary y Mary James murieron en el útero. El dolor de esas pérdidas es parte de lo que lo llevó al Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston, el único seminario en los EE. UU. orientado a la formación de hombres mayores de 30 años para el sacerdocio.



"Creo que mi experiencia puede ayudar mucho a los feligreses que están pasando por momentos difíciles con el matrimonio o la vida, la pérdida de hijos, abortos espontáneos", dijo a The Pilot. "Y creo que Dios tiene un plan que está más allá de mi comprensión, pero creo que por eso estoy aquí".



El Diácono Azize, de 64 años, es uno de los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston el 16 de mayo.



"Es increíble, aterrador y asombroso", dijo. "Es, no puedo describir las palabras, pero a veces estoy asombrado, preguntándole a Dios, al Señor, 'Sabes que no soy digno de esto'. Pero él siempre decía, 'Lo eres. Quiero que estés aquí.'"



El Diácono Azize, también conocido como "Diácono G.", nació en Puerto Rico. Creció con sus padres, hermano mayor y dos chihuahuas en un suburbio rural de San Juan. Asistió a la escuela católica desde la escuela primaria hasta la secundaria. Sus padres no eran particularmente devotos, pero su madre lo llevaba a misa. Sirvió como monaguillo y organista en su parroquia. Hasta el día de hoy, toca el órgano en el Papa San Juan XXIII.



"La complejidad de ello, y el sonido y la música solemnes y hermosos, especialmente la música de Bach", dijo. "Tienes muchas variedades de sonido que puedes hacer, pero también la música que puedes tocar, diferentes voces, al mismo tiempo".



Se mudó a Colorado para asistir a la escuela en CU Boulder y la Universidad de Denver. La mudanza le obligó a adaptarse a un nuevo idioma, cultura y clima. Quería ser médico o investigador de cáncer hasta que descubrió que se desmayaba al ver sangre. Aún queriendo trabajar con personas, pasó 30 años en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, finalmente se retiró después de siete años en la división de inmunología e inflamación de Pfizer.



También estuvo muy involucrado en la Iglesia. Su trabajo como fotógrafo para la agencia de noticias católica sin fines de lucro ZENIT lo llevó a dos Jornadas Mundiales de la Juventud: 2011 en Madrid con el Papa Benedicto XVI y 2013 en Río de Janeiro con el Papa Francisco. También estuvo involucrado con los retiros de Cursillo, grupos pro-vida, los Caballeros de Colón, EWTN, los Legionarios de Cristo y los campamentos de verano católicos. En 2019, realizó una peregrinación a Fátima, donde sintió el llamado al sacerdocio. Los sacerdotes y las hermanas a menudo le decían que estaba destinado a ser sacerdote. A veces entraba en una iglesia y le preguntaban si era sacerdote o seminarista. Entró en el Papa San Juan XXIII en 2022.



"En este seminario, tu vida cambiará inmensamente porque estás aquí, es como una fraternidad", dijo. "Estás aquí junto con otros hombres que dieron sus vidas a Cristo. Están completamente inmersos en hacer la voluntad de Dios y proporcionar lo que la Iglesia necesita, que es un sacerdote fuerte y santo".



Actualmente es diácono transitorio en la Parroquia de San Esteban en Framingham, que tiene una gran comunidad hispana.



"Estás interactuando con ellos, y puedes conectarte realmente rápido con su cultura", dijo. "Ser bilingüe ayuda a aprender rápidamente la forma en que reaccionan, la forma en que funciona el estrés y cómo el estrés afecta diferentes situaciones, guerras en sus países, o lo que sea, la familia estando lejos".



Con su ordenación acercándose, el Diácono Azize aún no está seguro de por qué Dios lo llamó a ser sacerdote. Planea preguntarle cuando llegue al cielo.