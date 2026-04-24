La Arquidiócesis traza la ruta local para la peregrinación eucarística de junio en EE. UU. 250

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NTREE -- Este junio, la Arquidiócesis de Boston participará en una peregrinación eucarística de un mes a través del este de los EE. UU. en celebración del 250 aniversario de la fundación del país.\r

La Peregrinación Eucarística Nacional, titulada "Una Nación Bajo Dios", viajará desde San Agustín, Florida, hasta Filadelfia del 24 de mayo al 5 de julio, deteniéndose en Boston del 26 al 28 de junio. Bajo el patrocinio de Santa Francisca Javier Cabrini, nueve jóvenes adultos servirán como "peregrinos perpetuos", acompañando al Santísimo Sacramento en un viaje a través de 18 diócesis en 13 estados y Washington, D.C. La procesión pasará por algunas de las ciudades y lugares históricos más importantes de la Costa Este.\r

"No solo vamos a rezar por nuestra nación, sino también a crear conciencia de Cristo en la Eucaristía", dijo Liz Cotrupi, Directora de Vida Familiar y Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Boston.\r

El Congreso Eucarístico Nacional está organizando las peregrinaciones eucarísticas anuales. Cotrupi dijo que es parte de un "renacimiento eucarístico" más grande que está ocurriendo en los EE. UU.\r

"Nos contactaron para decir, '¿Estarían dispuestos a trabajar con nosotros?'", dijo. "Y, por supuesto, el arzobispo dijo que sí".\r

La arquidiócesis estableció un comité en nombre del Arzobispo Richard G. Henning, dirigido por Cotrupi y el Padre Paul Wargovich, secretario sacerdote del arzobispo, para seleccionar sitios históricamente significativos para las misas, procesiones y adoración. Aunque algunos permisos aún se están finalizando, el plan es que la peregrinación llegue a Boston el 26 de junio para la Divina Liturgia en la Catedral Católica Melquita de Nuestra Señora de la Anunciación en West Roxbury. La peregrinación luego se dirigirá al Parque Conmemorativo del Peregrino, hogar de la Roca de Plymouth, para la adoración y bendición con el Arzobispo Henning. Una procesión llevará el Santísimo Sacramento desde el parque hasta la Iglesia de San Pedro en el centro de Plymouth, donde el arzobispo celebrará la misa.\r

El 27 de junio, una procesión llevará el Santísimo Sacramento a lo largo del Freedom Trail, comenzando en el Bandstand del Boston Common y terminando con la adoración y bendición en el Monumento de Bunker Hill en Charlestown.\r

"La caminata desde Boston Common hasta lo que esperamos que termine en el Monumento de Bunker Hill será, creo, bastante épica", dijo Cotrupi.\r

Esa tarde, el Arzobispo Henning celebrará una misa de vigilia en la Catedral de la Santa Cruz.\r

El 28 de junio, habrá adoración y bendición en la Parroquia de Santa Brígida en Lexington, seguida de una procesión al Lexington Battle Green, donde el "disparo escuchado en todo el mundo" comenzó la Guerra Revolucionaria y la lucha de los EE. UU. por la independencia en 1775. El Arzobispo Henning celebrará una Misa de Acción de Gracias en el Battle Green.\r

A lo largo del fin de semana, la Eucaristía viajará a lugares que, en tiempos coloniales, estaban bajo el gobierno puritano, lugares donde el catolicismo estaba prohibido. Cotrupi señaló que el tiempo de la peregrinación en Boston coincidirá con la Semana de la Libertad Religiosa, observada por la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU. del 22 al 29 de junio. Al mismo tiempo, dijo, cada vez más personas han estado recibiendo sus sacramentos y convirtiéndose en católicos en la arquidiócesis. Dijo que esto se debe a que las personas están "buscando un significado, buscando un propósito" y lo encuentran en la Iglesia Católica.\r

"Eso es algo maravilloso para celebrar, ¿verdad?" dijo. "Y al mismo tiempo, celebrando la libertad que tenemos en este país y la fundación del país. Entonces, si unes todas esas cosas, se convierte en una celebración realmente maravillosa".\r

No recuerda que la arquidiócesis haya participado alguna vez en una procesión nacional de este tamaño. "Hacia lo Profundo", la procesión en la que el Arzobispo Henning llevó el Santísimo Sacramento por la Costa Norte hasta Boston en 2025, tuvo una asistencia de casi 3,000 personas. Cotrupi instó a las personas a registrarse con anticipación para los eventos de junio. Solo el 25 por ciento de los asistentes suelen registrarse, por lo que las multitudes suelen ser mucho más grandes de lo esperado. Para planificar las procesiones y adoraciones, la arquidiócesis ha tenido que obtener permisos de los gobiernos locales, coordinar con los departamentos de policía y bomberos locales, y asegurar la presencia de seguridad.\r

"Todos han sido muy, muy, muy amables y dispuestos a trabajar con nosotros", dijo Cotrupi. "Estamos haciendo buenos avances en eso y estamos emocionados por la colaboración".\r

Dijo que la ciudad de Boston ha sido especialmente útil, considerando que la procesión a lo largo del Freedom Trail coincidirá con la Copa del Mundo de este año. Mientras los juegos se jugarán en el Gillette Stadium en Foxborough, la procesión pasará por una "zona de fanáticos" en la Plaza del Ayuntamiento, donde se llevarán a cabo proyecciones en vivo y fiestas de observación.\r

"Podrían haber dicho 'No podemos ayudarte', pero han sido maravillosos para trabajar con nosotros", dijo Cotrupi.\r

Espera que las parroquias vengan a los eventos programados en grupos y hagan cosas como hacer camisetas para conmemorar la ocasión.