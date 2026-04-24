Hombres católicos se reúnen para renovar su fe en la conferencia anual

QUINCY -- Los ojos de Jesús miraban intensamente con una expresión poderosa, su dedo apuntaba directamente al espectador. Debajo de ese dedo estaban las palabras: TE QUIERO.



El póster, imitando la icónica imagen del Tío Sam, colgaba sobre el stand de los Caballeros de Colón en la Conferencia de Hombres Católicos de Boston. Unas 550 personas asistieron a la conferencia en el Boston Marriott Quincy el 18 de abril, la segunda desde su reactivación en la arquidiócesis en 2025.



"Lo que es tan gracioso es que los hombres esperan hasta el último minuto para comprar boletos", dijo Mark Carey de los Hombres de la Divina Misericordia, quien organizó la conferencia. "Así que, tuvimos a muchas personas llegando esta mañana, simplemente comprándolos mientras entraban por la puerta".



Dijo que es importante que hombres y mujeres tengan conferencias basadas en la fe como esta.



"Creo que el Señor tiene algo especial para hombres y mujeres, por separado y juntos", dijo.



Esperaba que los hombres de toda la arquidiócesis se sintieran inspirados por la conferencia para comenzar sus propios grupos de oración parroquial como los Hombres de la Divina Misericordia.



"Nos encantaría ver a más hombres unidos para orar y compartir su fe", dijo.



Advertisement

Los oradores de la conferencia incluyeron al Diácono Harold Burke-Sivers, un presentador de EWTN conocido como "el diácono dinámico" por su predicación internacional; el Padre Dermot Roache de la Sociedad para las Misiones Africanas, quien sirvió en la África rural y en las ciudades del noreste de los EE. UU., incluyendo Boston; John Edwards, fundador de Just a Guy in the Pew, un apostolado y podcast para evangelizar a los hombres laicos católicos; y el Padre Leo Patalinghug, un sacerdote y chef con su propio programa de cocina en EWTN. El Padre Patalinghug vendió copias firmadas de sus libros de cocina "Cenando con los Santos" y "Dando Sabor a la Vida Matrimonial". Este último ofrece consejos matrimoniales junto con recetas.



A lo largo de la conferencia, vendedores, incluyendo Amigos de los No Nacidos, Ciudadanos de Massachusetts por la Vida, y los Hombres de la Divina Misericordia, promovían sus ministerios en el pasillo. Una pequeña empresa llamada Holy Family Candles vendía representaciones de cera de abeja de santos con mechas sobresaliendo de la parte superior de sus cabezas. Las Hijas de San Pablo vendían libros para niños, incluyendo hagiografías de manga, "La Búsqueda del Queso Robado" (parte de una serie sobre la Hermana Serafina, una monja que también es un ratón), y "La Luz que Dejaron", parte de una trilogía de historias de vampiros escritas por una Hija de San Pablo en Florida.



Durante la sesión de la tarde, Carey presentó un panel de discusión con cuatro "Caballeros de San José" que había conocido a través de su grupo de hombres. Cada uno de ellos había pasado por una tragedia personal que probó, y finalmente fortaleció, su fe.



"Estos hombres se han convertido en hermanos cada lunes por la noche que nos hemos reunido, y ha sido un viaje increíble", dijo Carey.



El primero fue Michael Sullivan, un veterano de la Marina que sirvió en Irak.



"Aunque volví a casa en cuerpo, estaba totalmente roto en espíritu", dijo.



Su espíritu estaba roto mucho antes de unirse a los Marines, dijo, a pesar de haber crecido en un hogar rodeado de familiares.



"Solo porque estaba abrumado de amor y tenía una gran familia, no significa que las cosas fueran perfectas", dijo.



Sus padres se divorciaron cuando él era joven, y su padre murió de una sobredosis de opioides poco después. Sullivan, de nueve años, no podía entender por qué su padre haría tal cosa. Su madre se volvió a casar con "un buen tipo", pero él más tarde desarrolló una adicción al alcohol.



"Aunque estaba bañado de amor, mi casa era gritos y peleas", dijo. "No era un lugar donde pudieras encontrar paz. Y como joven, simplemente comencé a actuar".



Dejó de prestar atención en clase y se metió en peleas con sus compañeros de escuela. Unirse a los Marines resultó ser la mejor decisión que jamás tomó, dijo. Aterrizó en Fallujah en 2006, después de la brutal batalla que había tenido lugar allí. A su regreso a los EE. UU., tenía PTSD tanto de su infancia como de su servicio militar. Las drogas y el alcohol eran su forma de automedicarse. No tenía fe y estaba enojado con Dios por lo que había sucedido en su vida, hasta una noche en que, solo y contemplando el suicidio, pidió ayuda a Dios. Eso es cuando todo cambió. Conoció a la Madre Olga del Sagrado Corazón, quien lo convenció de comenzar a ir a misa diariamente. También ha estado en peregrinaciones a Medjugorje y Lourdes.



"Si hay alguien aquí hoy que está luchando una batalla de la que no quiere hablar con nadie, me identifico con eso, y pido que, si pudiera darles algún consejo, se lo ofrezcan a Dios y dejen que Dios los guíe a través de eso", dijo.



Steve Baird creció católico en Braintree, asistiendo regularmente a misa con su familia y luego con su esposa, Meaghan. Ella tuvo un aborto espontáneo, luego dio a luz a una hija, Nora. Cuando la abuela de Meaghan murió, y ella quedó embarazada de un tercer hijo, los Baird dejaron de asistir a misa. Después de abortar un par de gemelos, Meaghan quedó embarazada de gemelos nuevamente en 2019. En 2020, Colin nació sano, pero Thomas murió al nacer.



"Era tan hermoso, y pasamos el tiempo con él, y se lo llevaron, y nos despedimos", dijo Baird.



La Madre Olga se ofreció a rezar sobre el cuerpo de Thomas.



"Tuvimos que decirles a las niñas e intentar explicar a una niña de cinco años y a una de siete que uno de sus hermanos está volviendo a casa y no el otro", dijo Baird. "Y fue honestamente el peor momento de nuestras vidas. Cada día era solo más dolor".



Estaban simultáneamente felices de tener un bebé y devastados por haber perdido uno. La Madre Olga escribió a los Baird una carta agradeciéndoles por dejarla rezar con Thomas, y que sintió la presencia de Dios en él. Los Baird comenzaron a volver a misa después de eso.



"A través de Thomas, Dios volvió a nuestras vidas y nos dio a la Madre Olga y nos devolvió nuestra fe", dijo Steve.



La hija de Steve Bonica, Priscilla, era una atleta de tres deportes y estrella de baloncesto de la escuela secundaria hasta que le diagnosticaron un tumor cerebral. Poco a poco perdió su habilidad para jugar baloncesto, luego su habilidad para hablar y caminar. Sus sueños de jugar baloncesto en la universidad se desvanecieron. Priscilla murió en 2023. La muerte de Priscilla acercó a Bonica a sus hijos sobrevivientes. Un día, mientras paseaba a un perro que Priscilla quería usar para consolar a otros niños en el hospital, Bonica pidió a Dios una señal. Vio filas y filas de flores blancas.



"En ese momento, sentí que, ella está bien", dijo.



El último Caballero de San José en hablar fue Jarlath Waters, padre de Quinn Waters, "el Poderoso Quinn", cuyas luchas contra el cáncer desde los tres años han inspirado un torrente de apoyo en todo el South Shore y más allá. Cuando Quinn fue diagnosticado con cáncer por segunda vez, los Waters estaban enojados.



"Decidimos tomar la fe como una opción mejor que estar enojados, para volver a la iglesia y volver a rezar, y ella prácticamente nos mostró el camino para llevar nuestra fe", dijo Waters.



Unirse al grupo de Carey fue "la cosa más sanadora y terapéutica" que había hecho.



"Todos éramos como latas abolladas", dijo. "Estábamos pasando por nuestras propias luchas".



Durante una visita a Irlanda en 2025, Waters tuvo una convulsión y se desplomó. Despertó en un hospital de Dublín rodeado de familiares. Su esposa Tara, su "roca", organizó un vuelo al Massachusetts General Hospital, donde le realizaron una cirugía cerebral. Actualmente está en su sexta ronda de quimioterapia. Tener un hijo con cáncer le facilitó lidiar con el suyo propio. Todavía está tratando de fortalecer su fe y mantenerse positivo.



"Soy dolorosamente consciente de lo corta que es la vida, de cuánto necesitamos agradecer cada día que tenemos la oportunidad de despertar", dijo.



La conferencia concluyó con una misa de vigilia celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning. En su homilía, el arzobispo dijo que la cultura contemporánea es una avalancha interminable de mensajes que fomentan una vida fácil.



"Lo más valioso, significativo en nuestras vidas, requiere sangre, sudor y lágrimas, trabajo duro, sacrificio", dijo. "Esta es la verdad de la cruz, y una que nos desafía, particularmente en nuestra propia cultura".



Dijo que los jóvenes católicos que conoce en los campus universitarios quieren ser desafiados y fortalecidos en su fe. Muchos de ellos fueron desafiados y fortalecidos por la pandemia, que "les reveló la vacuidad de la vida que se les animaba a vivir". El Arzobispo Henning dijo que también ha encontrado que la mayoría de los católicos en el campus son hombres, lo contrario de las parroquias, que tienden a ser mayoría de mujeres. Estos jóvenes católicos hombres son activos en la vida del campus y en la evangelización.



"Espero que estemos redoblando en la fe", dijo el arzobispo a los hombres en la conferencia. "Les agradezco por el testimonio que dan y han estado dando. Lo estaban haciendo cuando no estaba de moda".