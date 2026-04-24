La Gala del Fondo de Becas Building Minds celebra el generoso apoyo a la educación católica

BOSTON -- Jada Nguyen estuvo a punto de ser la primera persona de su familia en asistir a la universidad, pero se le adelantó su hermana gemela por un minuto.



Su hermana, que se dirige a Harvard, recibirá ese honor. Jada decidió que no quería pasar "otros cuatro años en la Línea Roja", por lo que ingresará este año a la Universidad de Princeton con una beca Questbridge National College Match.



Un futuro así parecía completamente inalcanzable cuando nació. La madre de Jada llegó a los EE.UU. desde Vietnam a los 14 años. Nunca pudo ir a la universidad porque quedó embarazada de Jada y su hermana. En lugar de continuar su educación, trabajó largas horas en un salón de uñas para mantener a sus hijas. Rogó a Jada que fuera a la universidad y viviera una vida mejor que la suya. Jada dijo que su madre sacrificó sus propios sueños para hacer los suyos posibles.



Por eso quería que Jada se inscribiera en la Academia Católica San Juan Pablo II en Dorchester. Con la ayuda de una beca de la Fundación de Escuelas Católicas, Jada asistió a la Academia Católica JPII y se graduará este año de la Escuela Secundaria Cristo Rey Boston.



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"En Cristo Rey, clases como teología, ética, biología y gobierno fomentaron una profunda pasión por el aprendizaje y alimentaron mis ambiciones de seguir una carrera que uniera la política de salud y la atención al paciente", dijo.



Fue guía turística de la escuela y miembro de su consejo estudiantil. Después de la escuela, trabajó en el Centro de Educación para la Salud de Boston y cuidó de su hermano menor con la ayuda de su hermana. Gracias al programa de estudio y trabajo de Cristo Rey, descubrió el Programa de Becarios de Verano Broad, que le encontró trabajo en un laboratorio que utilizaba tecnología de código de barras de ADN para probar tratamientos contra el cáncer. Trabajar en el laboratorio la inspiró a seguir una carrera en la que pudiera devolver a su familia, muchos de los cuales luchan con problemas de salud.



"Lo que también heredé de mi madre, además de su ética de trabajo, fue su persistencia", dijo. "Estoy agradecida de tener a muchas mujeres fuertes, cariñosas y persistentes en mi familia".



En Princeton, se especializará en biología molecular y tendrá una subespecialización en política global y de salud.



"Espero convertirme en una médica que cuide a mis pacientes de la misma manera que mi madre me trató con orientación y compasión", dijo.



Jada contó su historia en la 36ª Gala anual del Fondo de Becas Building Minds de la Fundación de Escuelas Católicas, celebrada en el Boston Marriott Copley Place el 16 de abril. La gala fue una oportunidad para celebrar el éxito de estudiantes como Jada, y la generosidad de los donantes que ayudaron a recaudar millones de dólares para proporcionar becas de la CSF a 4,300 estudiantes en la Arquidiócesis de Boston, un octavo del cuerpo estudiantil de la arquidiócesis. El cien por ciento de los beneficiarios de las becas de la CSF se gradúan de la escuela secundaria, y el 98 por ciento continúa en la universidad.



Jada agradeció a los presentes en la gala por apoyarla a ella y a los otros becarios, "sin importar de dónde vengan".



"Mi historia es una de las miles gracias a ustedes", dijo Jada. "Este es solo mi comienzo".



El Director Ejecutivo de la CSF, Mike Reardon, abrió la gala pidiendo al personal y al profesorado de las escuelas católicas que se pusieran de pie y fueran reconocidos.



"Sin ustedes, esto no funciona, y nosotros en la Fundación de Escuelas Católicas nos sentimos honrados de asociarnos con ustedes para poder cambiar la vida de 4,300 estudiantes al año", dijo.



Dijo que la Ley de Elección Educativa para Niños, recientemente aprobada por el Congreso, proporcionaría créditos fiscales a las familias para apoyar becas en escuelas católicas y otras privadas. Si un estado opta por el programa, los contribuyentes podrán reservar $1,700 cada año para becas y recibir un crédito fiscal a cambio.



"Eso ha sido posible gracias al liderazgo de personas como Renee y Mike Minogue, quienes han trabajado en esto durante años", dijo Reardon.



La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, decidirá si opta por el programa en las próximas semanas.



"Si Massachusetts opta, habrá más oportunidades para los estudiantes", dijo Reardon.



Sin embargo, dijo, el trabajo de la CSF aún no estará terminado. Desde la pandemia, 1,000 estudiantes más con becas de la CSF se han inscrito en las escuelas católicas de Boston.



"La demanda está ahí, porque esta educación salva vidas, y estoy muy agradecido con todos ustedes", dijo.



Al pronunciar la invocación, el arzobispo Richard G. Henning dijo: "Como dice frecuentemente la Fundación, 'La educación católica cambia vidas. Su presencia aquí esta noche, podemos decir igualmente, cambia vidas'".



Agradeció a Dios por el regalo de la educación católica y pidió su bendición sobre las obras de los educadores católicos de Boston.



"Que nuestras escuelas siempre y siempre enseñen a Cristo", dijo.



Durante la noche, a los asistentes a la gala se les mostró un video de la Academia Católica San Juan Pablo II, presentado por el ex alumno Samuel Cintra, quien llegó a los EE.UU. desde Cuba a los 10 años, sin saber inglés. Recibió una beca de la CSF y se graduó como el mejor estudiante de la Clase de 2019 de la Escuela Secundaria Cathedral.



Cintra dijo que la educación católica funciona porque da a los estudiantes un propósito.



"Estas escuelas alientan a los estudiantes a crecer en fe y conocimiento en un ambiente seguro, enriquecedor, estructurado y culturalmente diverso", dijo.



El Premio Anual Carolyn y Peter Lynch fue presentado a Travis y Rachel Rhodes, partidarios de larga data de la Campaña para las Escuelas Católicas, una organización que tiene como objetivo revitalizar la educación católica urbana en la arquidiócesis. Travis Rhodes se desempeña como vicepresidente de la CCS. Él y Rachel ayudaron recientemente a establecer un nuevo centro de salud y bienestar en la Academia Católica Trinity en Brockton, donde Rachel Rhodes forma parte de la Junta de Fideicomisarios.



"Estos son dos líderes espectaculares que representan todo lo que es genial", dijo el presidente emérito de la CSF, Peter Lynch, sobre los Rhodes. "De nuevo, esto es todo acerca de los niños en la parte más importante de su vida, hay increíbles donaciones para el patrimonio, todo para ayudar a los niños a ir a la universidad".



Travis Rhodes creció en la pequeña ciudad de Worthington en el oeste de Massachusetts. En la escuela pública, solo tenía 11 estudiantes en su grado, y él era el único católico entre ellos. El sacerdote local le daba clases de catecismo uno a uno en el ayuntamiento, que también era donde se celebraba la misa. Desde temprana edad, el padre de Travis le enseñó a luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos.



"Dejó una impresión duradera", dijo. "Sabía que como católico, como un niño pequeño, se esperaba algo diferente o algo extra de mí, y esa lección fue muy reforzada en casa".



Rachel Rhodes, por otro lado, tenía 1,000 niños en su grado. Creció en Brockton con padres que se aseguraron de que ella y su hermano asistieran a misa y a la educación religiosa.



"La fe era importante", dijo. "Mis padres construyeron nuestra confianza, pero también nos enseñaron que Dios da a cada niño dones y talentos, y demasiado a menudo, la inseguridad financiera, la adicción y otras luchas en casa dificultan que algunos niños se den cuenta de su potencial".



Cuando ella y Travis se conocieron, estuvieron de acuerdo en que habían tenido suerte en su crianza y, desde su primera cita, decidieron que querían ayudar a los niños menos afortunados.



"Nuestra visión del mundo, comienza con la idea de que nadie logra el éxito por sí mismo", dijo Travis Rhodes. "Aquellos que lo hacen, bueno, creo que están un poco delirantes".



Rachel Rhodes dijo que los donantes "luchan por los niños" como Nguyen y Cintra.



"Ustedes son increíbles, y son ustedes los que apoyan a estos hermosos niños todos los días, proporcionando un ambiente positivo y enriquecedor en el que aprender", dijo.