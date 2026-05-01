La parroquia de Haverhill revelará el Monumento a la Vida en el fin de semana del Día de la Madre

BRAINTREE -- Timothy Schmalz, un escultor de renombre mundial cuyo trabajo ha adornado la Plaza de San Pedro, así como iglesias y santuarios en todo el mundo, revelará su Monumento a la Vida en la Parroquia de Todos los Santos en Haverhill este fin de semana del Día de la Madre. La instalación convierte a Todos los Santos en la primera parroquia en los EE. UU. donde se instalará permanentemente una copia del Monumento a la Vida.



"Estamos bastante emocionados por eso", dijo el diácono Peter Richardson, quien espera que la presencia de la escultura convierta a Todos los Santos en "un mini sitio de peregrinación". "Estamos bastante emocionados por eso. Creemos que es algo muy importante".



La colosal escultura de bronce, que se ha convertido en una de las obras más populares de Schmalz desde que se reveló por primera vez en 2022, representa a una mujer arrodillada acunando un vientre en forma de mundo con un feto adentro. El vientre está hecho de acero espejado, lo que permite a los espectadores verse a sí mismos con el niño en el vientre. Aunque las ropas de la mujer la hacen parecerse mucho a María, el sitio web de Schmalz afirma que ella "puede interpretarse como la Virgen María o como cualquier mujer".



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"Es una hermosa representación de la Bendita Madre llevando a Jesús, pero supongo que, en cierto sentido, se supone que representa toda la vida y la maternidad", dijo el diácono Richardson.



Después de la misa de las 4 p.m. en Todos los Santos el 9 de mayo, Schmalz estará presente en la parroquia para un encuentro y presentación sobre su trabajo. Aquellos que asistan a la presentación podrán echar un vistazo a la escultura antes de su dedicación oficial el 10 de mayo, Día de la Madre. Las celebraciones de ese día comenzarán con una misa bilingüe a las 12 p.m., seguida de comentarios de Schmalz y el padre David Pineda, vicario parroquial de Todos los Santos, quien bendecirá la escultura. También habrá comentarios de Eleanor McCullen, una activista pro-vida que se paraba fuera de Planned Parenthood en Boston para convencer a las mujeres de no abortar. Su asesoramiento en la acera fue amenazado por la ley de "zona de amortiguamiento" de Massachusetts de 2008, que requería que los manifestantes pro-vida se mantuvieran a 35 pies de distancia de las instalaciones de aborto. En respuesta, McCullen demandó. La demanda llegó hasta la Corte Suprema, que falló a su favor en 2014.



Fue la feligresa de Todos los Santos, Elaine Barker, quien trajo el Monumento a la Vida a Haverhill. En enero de 2022, se encontró con información sobre la escultura en Our Sunday Visitor. Escuchó una voz, como si fuera de Dios, diciéndole que se pusiera en contacto con Schmalz.



"Fue una sensación interna de que Dios me dijo que lo llamara", dijo.



Tuvo la oportunidad de conocer a Schmalz en persona en el Congreso Eucarístico Nacional de 2024. Al principio, no parecía económicamente factible que Todos los Santos tuvieran el Monumento a la Vida instalado en su parroquia, pero Barker no se rindió. En 2025, el obispo Robert Hennessey la invitó a una peregrinación a Roma para el Año Jubilar.



"De nuevo escuché una voz que decía: 'Será mejor que vayas'", dijo.



La peregrinación incluyó una visita a la Iglesia de San Marcello al Corso, donde el Monumento a la Vida está instalado permanentemente. Barker contó a sus compañeros de peregrinación todo sobre la escultura y lo importante que era para ella. Pocos días después de regresar a Haverhill, recibió una llamada telefónica de un donante anónimo que conoció en Roma, quien ofreció cubrir el costo de llevar el Monumento a la Vida a Todos los Santos. En menos de dos semanas, la parroquia había recibido suficientes donaciones para pagar un pedestal para la escultura. A partir del 23 de abril, la estatua ha sido aprobada por la aduana y pronto será entregada a Haverhill.