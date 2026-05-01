Clase de Ordenación de 2026: Diácono Diego Pena

Este es el cuarto artículo de una serie que perfila a los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de mayo de 2026.







CHESTNUT HILL -- Entrar al seminario fue la forma del Diácono Diego Pena de "cortar el cordón umbilical".



El Diácono Pena creció en Zipaquirá, una ciudad fuera de Bogotá, Colombia, con sus padres, dos hermanos y familia extendida. Era el tipo de ciudad donde todos se conocían. Su madre lo mimaba, admite, así que cuando ingresó al Seminario Redemptoris Mater en Bogotá a los 16 años, se sintió como si estuviera a años luz de todo lo que conocía.



"Fue difícil al principio, porque obviamente estaba acostumbrado a estar con mis padres, con toda la familia, con todos a la vez, y luego estar desconectado", dijo.



Estar lejos de casa le permitió ser independiente y encontrarse a sí mismo por primera vez.



"Aunque fue difícil al principio, porque era joven, vi cómo me ayudó a madurar", dijo.



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El Diácono Pena ahora tiene 28 años y está aún más lejos de casa, en el Seminario Redemptoris Mater en Chestnut Hill. El 16 de mayo, él y otros cuatro hombres serán ordenados como sacerdotes para la Arquidiócesis de Boston. Como le gusta decir a su rector, el Padre Antonio Medeiros, hay miles de personas esperando a hombres como el Diácono Pena para convertirse en sacerdotes. Eso lo emociona por su ordenación.



"Eso es lo que he visto como diácono, que la gente está realmente ansiosa y anhela tener una figura paterna, tener a alguien que los escuche, alguien que pueda aconsejarlos, alguien que se preocupe por ellos", dijo. "Así que esa es la parte emocionante del sacerdocio, ver que Dios me está preparando para esta misión de ser un instrumento para ayudarlo a llegar a la gente".



Sus padres eran católicos pero no asistían a misa fielmente. A pesar de esto, él y su hermana se convirtieron en monaguillos, lo que inspiró a su madre a comenzar a ir a misa. En la escuela, el Diácono Pena hacía vasijas de papel y "jugaba a la misa", enseñando a sus compañeros de clase cómo ser monaguillos. Más tarde, conoció a un sacerdote mayor que era misionero del Camino Neocatecumenal en Zipaquirá. Era viejo y enfermo, pero estaba feliz de haber entregado su vida al sacerdocio. Eso inspiró al Diácono Pena, junto con su tía y primos, a averiguar más sobre el Camino Neocatecumenal.



"Despertó mi curiosidad", dijo. "¿Qué están haciendo? ¿Por qué es? Se ven felices. Quiero lo mismo".



Se unió al Camino siendo un adolescente. En la escuela secundaria, no sabía qué haría con su vida aparte de estudiar matemáticas o idiomas. Unirse a un grupo para jóvenes interesados en las vocaciones lo llevó a decidir ingresar al Seminario Redemptoris Mater, que forma a hombres que encuentran sus vocaciones en el Camino Neocatecumenal, justo después de la escuela secundaria. Su asignación parroquial estaba a 90 minutos del seminario de Bogotá, en un barrio marginal en las afueras de la ciudad.



"Era una zona muy pobre, por lo que era algo peligrosa", dijo. "Pero siempre estuve seguro en cierto sentido, nunca me pasó nada".



La gente de la parroquia se mantuvo de buen ánimo y compartía sus desafíos con el Diácono Pena.



"Estas eran personas que luchaban con el trabajo, que luchaban con la vida en general, pero siempre eran muy generosas y atentas a mis necesidades y a las necesidades del sacerdote de la parroquia también", dijo.



Llegó a Boston en febrero de 2016. Atrapó un virus estacional y se quedó en su habitación durante su primer fin de semana aquí. Mirando las desoladas y vacías carreteras, pensó para sí mismo, "Estoy acabado. Este no es mi lugar". Extrañaba Bogotá.



"Lo que me mantuvo aquí fue el sentido de la misión de ver que Dios ha reconstruido mi historia, con mi relación con mis propios padres, mi propia vida", dijo.



Boston, descubrió, es mucho más diversa religiosamente que Colombia. Por lo tanto, debe servir como misionero.



"A veces necesitas ir y buscar a la gente, porque no están ahí mismo", dijo.



El Diácono Pena es un diácono transitorio en la Parroquia de San Patricio en Brockton. La parroquia está ubicada en un área que históricamente ha luchado con el crimen y la pobreza. Muchos de los feligreses provienen de familias rotas.



La parroquia tiene una gran comunidad hispana que proviene principalmente de Ecuador. Muchos no hablan español, sino el idioma indígena quechua, que el Diácono Pena está aprendiendo, para poder comunicarse con su rebaño.



El Diácono Pena ha visto bastantes parroquias luchando y "muertas" a lo largo de los años. También ha visto a Dios transformarlas.



"Dios siempre saca vida de la muerte", dijo. "Así que ver muchos de estos lugares desmoronándose, luego Dios interviene, y todo comienza a cambiar. Y luego comienzas a ver a la gente venir, a la gente sentirse amada, y de la manera en que se sienten amados, te aman a ti también".