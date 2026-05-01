Formando el Futuro: 'Un momento de círculo completo': Exalumna regresa como directora a Notre Dame Cristo Rey

METHUEN -- Cuando Mabel Domínguez era estudiante en la Escuela Secundaria Notre Dame Cristo Rey en Methuen, la Hermana de Notre Dame de Namur Maryalyce Gilfeather le dijo que algún día sería la directora de la escuela.



"Ella es así de buena", dijo la Hermana Maryalyce, ahora presidenta de la escuela.



Tenía razón. Domínguez está actualmente sirviendo como directora interina de Notre Dame Cristo Rey y se convertirá oficialmente en directora al inicio del año escolar 2026-27.



"Definitivamente es un momento de círculo completo", dijo Domínguez, de 34 años. "Es muy familiar, pero de una buena manera. Puedo relacionarme con los estudiantes y compartir mi experiencia de primera mano con ellos, y es genial ser parte de la comunidad también".



La historia de vida de Domínguez es similar a la de los 263 estudiantes de noveno a duodécimo grado que llenan los pasillos de Notre Dame Cristo Rey. El cuerpo estudiantil es abrumadoramente hispano. Domínguez estima que alrededor de la mitad de ellos nacieron fuera de los EE. UU. Ella nació en la República Dominicana y llegó a los EE. UU. cuando tenía dos años.



"Mi mamá solo quería una vida mejor para nosotros", dijo.



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Es una experiencia que quiere ver en el currículo escolar. Los estantes de su oficina están llenos de libros de autores negros e hispanos. Esos son los tipos de libros en el programa de su clase de literatura latinoamericana, que enseña además de sus deberes como directora.



Al asistir a Notre Dame Cristo Rey, no leyó muchos libros diversos. Quiere cambiar eso.



"Creo que es importante que los niños se vean reflejados en la literatura", dijo.



Señaló a una autora en particular: Elizabeth Acevedo, cuyos libros sobre jóvenes estudiantes de secundaria católicos dominicanos que descubren su lugar en el mundo "literalmente describen a nuestros niños".



"Al poder darles eso, han podido involucrarse más con el texto", dijo.



Los libros también le recuerdan su propia vida. Otros recordatorios similares abundan en su oficina. Sobre los libros está el birrete de graduación que llevaba cuando recibió su maestría. Está decorado con una foto de ella y sus padres, y las palabras, "Por mis padres". Frente a la estantería hay una imagen de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de la República Dominicana.



Ser dominicano es ser católico, dijo Domínguez. Es el único país con una Biblia en su bandera. Su abuela fue su testigo de la fe y su modelo a seguir.



"En la educación católica, realmente se preocupan por la persona en su totalidad, no solo por tus estudios académicos sino por quién te estás convirtiendo", dijo. "Relacionando nuestros aprendizajes con las cosas que nos hacen buenas personas".



Creció diciendo y escuchando "Si Dios quiere". Antes de regresar a Notre Dame Cristo Rey, enseñó en escuelas públicas, donde no podía hablar abiertamente sobre la fe.



"Cuando estás teniendo conversaciones difíciles con los padres sobre las calificaciones, sobre la ayuda financiera, los niños realmente se esfuerzan, siempre relacionaba todo con Dios", dijo.



Su familia se mudó a Lawrence cuando estaba en kindergarten. Cuando llegó el momento de la escuela secundaria, solicitó a Notre Dame Cristo Rey por su cuenta.



"Básicamente le dije a mi mamá, 'Firma aquí'", recordó. "Siempre supe realmente lo que quería para mí".



Notre Dame Cristo Rey es una de las dos escuelas secundarias modelo Cristo Rey en la Arquidiócesis de Boston. Bajo el modelo Cristo Rey, los estudiantes asisten a clases tradicionales cuatro días a la semana y pasan un día trabajando en un negocio local para aprender habilidades laborales. Los ingresos de los estudiantes de su empleo se destinan a su matrícula. El modelo Cristo Rey permitió a Domínguez trabajar para su educación y no cargar a su madre con los costos de matrícula. Solo tenía que pagar $25 al mes para enviar a su hija a la escuela.



"Relaciono gran parte de mi ética de trabajo con las cosas que aprendí en Notre Dame", dijo.



Domínguez se graduó de Notre Dame Cristo Rey en 2009 como parte de la segunda clase de graduados en la historia de la escuela. La firma de impuestos en la que trabajó durante su último año le ofreció un trabajo de verano que ayudó a pagar sus estudios de psicología en UMass Lowell. Luego obtuvo una maestría en consejería de salud mental de la Universidad Estatal de Salem y una maestría en liderazgo educativo de la Universidad de Notre Dame.



"Seré honesta, nunca pensé que iba a terminar aquí siendo la directora de mi escuela, pero siempre supe que quería trabajar con niños", dijo.



Después de la universidad, trabajó como mentora terapéutica para niños en Lawrence, visitándolos en sus hogares. Si un niño tenía ansiedad, lo sacaba de la casa para hacer amigos.



"Era agradable ser la persona que empujaba a estos niños, pero también proporcionándoles un lugar seguro para hacerlo", dijo.



Hizo lo mismo en Notre Dame Cristo Rey. Durante la pandemia, si la escuela no escuchaba a un estudiante durante las clases en línea, los miembros de la facultad los visitaban en sus hogares.



"Es mucho trabajo práctico, conectando con los estudiantes", dijo Domínguez.



Veía a las niñas rebotando a sus hermanos menores en sus regazos durante las clases de Zoom. Los estudiantes de Notre Dame Cristo Rey a menudo trabajan varios trabajos además de sus requisitos de estudio y trabajo mientras también cuidan a sus hermanos y hermanas. A veces, Domínguez ve a los estudiantes enviando su trabajo a la una o las dos de la mañana.



"Están dedicados", dijo. "Son niños muy trabajadores".



Como directora, quiere trabajar más con las familias para motivar a los estudiantes.



"Creo que desde COVID, realmente ha disminuido", dijo. "Entonces, los padres están buscando nuestra ayuda con eso. Quiero seguir apoyando a los maestros, desarrollar líderes, obtener más oportunidades para ellos en el campus".



Antes de regresar a su alma mater, Domínguez enseñó en escuelas charter públicas. Estaba enseñando matemáticas y educación especial, luchando por obtener su certificación y sintiéndose derrotada.



"No soy buena para los exámenes, ¿verdad?" dijo. "Podría decirte lo que estoy haciendo. Cada vez que llegaba el examen, simplemente luchaba".



Estaba revisando las ofertas de trabajo cuando vio que Notre Dame Cristo Rey estaba contratando a un decano de estudiantes.



"¿Sabes qué?" pensó para sí misma. "Déjame intentarlo. Conozco a Notre Dame. Déjame intentarlo".



Funcionó. Ahora quiere que los estudiantes sepan sobre sus propios desafíos con los exámenes, para que puedan relacionarse con su historia y sus estrategias para superarlos.



"Una prueba no define su inteligencia, es solo una instantánea en el tiempo", dijo.



Para ella, aprender en Notre Dame Cristo Rey es mucho más que los resultados de las pruebas.