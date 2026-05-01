El Seminario Redemptoris Mater celebra su 20 aniversario en la gala anual

QUINCY -- El obispo Héctor Felipe Vila, de la Diócesis de Whitehorse, Yukón, Canadá, bromea diciendo que su territorio eclesiástico tiene más alces y osos que católicos.



La diócesis de 449,000 millas cuadradas, que es aproximadamente cuatro veces el tamaño de Italia, solo tiene 9,000 católicos, cuatro sacerdotes diocesanos, nueve sacerdotes religiosos y 18 hombres y mujeres religiosos. Su territorio consta de algunas de las partes más remotas del noroeste de Canadá, limitando con Alaska y el Círculo Ártico. La tierra recibe 18 horas de luz durante el verano y 18 horas de oscuridad en invierno. Vivir en un ambiente así le ha enseñado al obispo Vila el significado de la palabra "esperanza".



"Yukón es hermoso", dijo. "Vasto, silencio, luz, la Aurora Boreal, si estás familiarizado con el término. Pero la belleza no elimina la fragilidad. La tierra puede sentirse como el paraíso; el corazón humano puede sentirse como el invierno".



El obispo Vila dijo que su diócesis enfrenta "heridas profundas" de adicción y aislamiento. Ha conocido a bisabuelos criando a sus bisnietos porque las generaciones entre ellos están ausentes. Al igual que las estrellas sobre él en las largas noches, el obispo Vila ha aprendido a medir la esperanza en pequeñas luces.



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"Una abuela que persevera", dijo. "Un catequista que continúa. Un joven que regresa. Estas pequeñas luces son los pilares de la Iglesia".



Dijo que Cristo trabaja a través de los más pequeños y débiles entre nosotros. Para formarlo como sacerdote, Dios lo hizo pequeño para liberarlo. Cuando era niño en Perú, su madre murió antes de su primer cumpleaños. De joven, quería libertad. Finalmente, comenzó a querer obediencia a Dios. Fue formado en el Seminario Redemptoris Mater del Camino Neocatecumenal en Roma, establecido por el Papa San Juan Pablo II en 1987. Fue ese santo papa quien ordenó al obispo Vila sacerdote en la Diócesis de Roma.



"En el seminario, aprendí que la fe no es una idea", dijo. "Es una vida vivida con otros. Humildad y verdad".



Ahora hay más de 120 seminarios Redemptoris Mater en todo el mundo, incluido el Redemptoris Mater de Boston, ubicado en Chestnut Hill. El obispo Vila fue el homenajeado en la Cena de Gala Anual número 14 del Redemptoris Mater de Boston, celebrada en el Boston Marriott Quincy el 26 de abril.



"Por eso la formación importa", dijo el obispo Vila en sus comentarios, "porque la verdadera tarea es esta: Reconstruir el templo viviente donde Dios quiere habitar".



La gala también fue una celebración del 20 aniversario de la fundación del Seminario Redemptoris Mater en 2006 por el cardenal Seán P. O'Malley. El cardenal O'Malley estuvo presente en la gala, al igual que el arzobispo Richard G. Henning.



En su invocación, el arzobispo agradeció a Dios por los sacerdotes en la sala y su vocación, así como su formación en el seminario.



El rector del seminario, el padre Antonio Medeiros, dijo que la noche era de hecho un momento para agradecer a Dios por llamar a hombres al sacerdocio, así como a los donantes que han apoyado al seminario.



"Veinte años de gracia, 20 años de vocaciones, 20 años de la fidelidad del Señor", dijo.



Junto con el obispo Vila, Leo y Joanne Vercollone recibieron el premio anual de Evangelización del seminario. El padre Medeiros dijo que los homenajeados de este año "nos recuerdan que un seminario existe solo porque el pueblo de Dios da generosamente".



"También nos recuerdan que la relación entre el servicio en el altar y la generosidad dentro de la familia cristiana es esencial, no solo para fomentar las vocaciones, sino también para ofrecer al mundo un testimonio auténtico del Evangelio", dijo.



El arzobispo Henning presentó el Premio de Evangelización a los Vercollones.



"Leo y Joanne han demostrado un profundo compromiso personal con nuestro seminario, apoyando la formación de sacerdotes con una generosidad notable", dijo el padre Medeiros.



Al aceptar el premio, Leo Vercollone dijo que él y su esposa estaban agradecidos de haber conocido a los seminaristas y ver el trabajo que hacen para ayudar a los necesitados. Su padre Eugene le enseñó que "ayudar y apoyar a los demás es lo que estamos en esta Tierra para hacer".



"Gracias por honrarnos esta noche", dijo Joanne Vercallone. "Lo apreciamos".



El padre Medeiros también dio una actualización sobre la expansión en curso del seminario de Chestnut Hill, cuyo elemento central será una nueva capilla. Gracias a la generosidad de los donantes, el proyecto ha podido avanzar según lo planeado.



"Lo que surge del suelo no es solo piedra y acero", dijo. "Es un monumento a la providencia de Dios y un signo de esperanza en el futuro de la Iglesia".



Después de los comentarios del padre Medeiros, los asistentes a la gala vieron un video que retrataba la nueva capilla como una continuación del llamado de San Francisco de Dios para "reconstruir mi Iglesia". El video también incluyó dos entrevistas con pastores, el padre Przemyslaw Kasprzak de la parroquia de San Patricio en Brockton y el padre Pablo Gomis de la parroquia de San José en Lynn, quienes fueron formados en el Seminario Redemptoris Mater.



Ambos pastores, que ahora sirven en ciudades de clase trabajadora con diversas comunidades de inmigrantes, recordaron un sentimiento de vacío en sus vidas como hombres jóvenes. Ese sentimiento se disipó cuando descubrieron el Camino Neocatecumenal y se sintieron llamados por Dios para servir como sacerdotes. El video dio una visión general de la historia del seminario, desde su fundación en Roma hasta su apertura en Boston en 2006 a raíz de la crisis de abuso sexual del clero.



En sus comentarios, el obispo Vila recordó su propia formación Redemptoris Mater. Dijo que, aunque las necesidades en diócesis como la suya son grandes, Dios continúa llamando a los sacerdotes. La Iglesia es fuerte en lugares donde los sacerdotes permanecen para dar testimonio de una comunidad y asegurarse de que no están solos.



"Así que esta noche, les pido, apoyen la formación", dijo. "Cree que la esperanza está presente porque Cristo está cerca, y escucha nuevamente el llamado, 'Ve y reconstruye mi Iglesia'".



Como es tradición, la gala terminó con los seminaristas interpretando un popurrí de canciones populares en inglés y español, incluyendo, a petición del arzobispo Henning, "American Pie" de Don McLean.