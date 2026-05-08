Perfiles de Cheverus: Sylvia Paladino de St. Thomas the Apostle, Millis

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IS -- La madre de Sylvia Paladino recibió un ultimátum.\r

O trabajaba para el gobierno de su Polonia natal como espía, o sería exiliada a los EE.UU. Ella eligió lo último. En su país adoptivo, trabajó como limpiadora y conoció al padre de Paladino, el hijo de un famoso geólogo polaco, que había ido a los EE.UU. para continuar su educación.\r

Paladino ha estado en Polonia 25 veces. Habla a sus dos hijos, Dominic de dos años y Benedict de dos meses, exclusivamente en polaco. La herencia católica del país y los santos del siglo XX como Santa Faustina Kowalska, San Maximiliano Kolbe y el Papa San Juan Pablo II, la inspiran.\r

"Es un país realmente fuerte", dijo. "Mucha gente fuerte".\r

Paladino ha tenido que ser fuerte a lo largo de su vida. Dominic y Benedict son sus dos hijos "de este lado del cielo". Sus otros dos hijos fueron abortos espontáneos.\r

"Los abortos espontáneos son desgarradores para todos, para cualquiera, y para mí especialmente", dijo. "Fue muy duro, es el momento más oscuro de mi vida".\r

Después de perder a dos de sus bebés, decidió dedicar su tiempo a los niños de su parroquia, St. Thomas the Apostle en Millis. Dirige la Catequesis del Buen Pastor, un método de educación religiosa influenciado por Montessori, cuatro veces cada dos semanas para 80 niños de tres a 12 años.\r

"Es una locura pensar, como, 20 niños en esta sala, pero a veces está en silencio", dijo. "Para los niños más pequeños, se concentran tanto y todo está disponible, y yo les enseño individualmente, y es un ambiente muy tranquilo".\r

Por su trabajo en St. Thomas, Paladino fue una de las 101 personas en la Arquidiócesis de Boston en recibir el Premio Cheverus en 2025. Nombrado en honor al primer obispo de Boston, los premios anuales honran el servicio largo y devoto a la Iglesia. Paladino, de 28 años, es mucho más joven que el destinatario promedio del Premio Cheverus.\r

"No estaba haciendo ninguna de las cosas que hago aquí para obtener este premio, pero es un honor ser reconocida, porque todo lo que hago es por el Señor", dijo.\r

"Sobre todo, lo hace con un corazón tan agradecido y siempre tiene una sonrisa en su rostro", escribió el Padre Sinisa Ubiparipovic, párroco de St. Thomas, al nominarla para el premio. "Es asombroso cuánto hace y cuánto se manifiesta su amor por nuestro Señor en todo lo que hace".\r

Paladino vive en Holliston con su esposo, Michael, y sus hijos. Se esfuerza por adorar y ser voluntaria en St. Thomas.\r

"El Padre Sinisa, es un gran sacerdote", dijo. "Tiene homilías increíbles y hace la confesión muy disponible, y la adoración de la Eucaristía constantemente".\r

St. Thomas es una parroquia activa, y a Paladino le gusta así.\r

Cuando The Pilot la visitó el 17 de abril, estaba sentada con Dominic y Benedict en el vestíbulo de la iglesia mientras se llevaba a cabo la adoración. Se sentó en el "pequeño salón" de la parroquia para la entrevista, solo para tener que moverse al salón parroquial más grande en la calle porque había una reunión programada allí. El gran salón es donde Paladino forma a los niños en la Catequesis del Buen Pastor. En lugar de requerir que cada niño aprenda la misma lección, la CGS se enseña en un "atrio" con una variedad de actividades prácticas específicamente hechas para niños. Le gusta la CGS porque proviene del alma de un niño, no de un libro de texto.\r

"Está muy a su nivel, práctico", dijo. "Así es como aprenden, especialmente a esta edad".\r

Dominic jugaba con un altar y cálices de tamaño infantil, diseñados para que los niños aprendan cómo se celebra la Misa. Dominic es uno de los estudiantes de su madre en CGS, y lo ha sido desde que tenía tres meses. A veces Paladino está agotada antes de CGS y desea tener el día libre. Una vez que termina el día, sin embargo, se siente llena de gracia.\r

"Me da vida hacer esto", dijo.\r

También ha sido actriz desde que estaba en la escuela secundaria. Su última actuación fue en una producción de teatro comunitario de "Fiddler on the Roof", donde interpretó a Tzeitel. Dominic también apareció como el hijo de su personaje. Estaba en medio de otro espectáculo cuando quedó embarazada de Benedict y tuvo que retirarse. En la escuela, apareció en algunas obras de Shakespeare, y como Frenchie en "Grease".\r

"Me encantaba hacer reír y pensar a la gente", dijo.\r

Creciendo en la Parroquia de St. Paul en Wellesley con sus padres y dos hermanos, Paladino iba en bicicleta a la Misa diaria como estudiante de sexto grado. Siempre era la más joven allí. Su abuela inspiró su devoción.\r

Paladino rezaba el rosario todos los días. Su madre pensó que estaba loca. Fue Paladino quien se sintió loca, teniendo una fe tan fuerte en una escuela pública secular. Esos sentimientos se intensificaron cuando fue a la Universidad Pace en la ciudad de Nueva York para estudiar teatro. Era un "programa de actuación muy competitivo" donde el catolicismo era objeto de burla.\r

Se aseguró de asistir a Misa todos los días.\r

"Realmente quiero que el mundo tenga más actores católicos, porque ese mundo es tan secular", dijo, agregando, "Da tantas oportunidades para evangelizar".\r

Después de graduarse de Pace, regresó a Massachusetts y se convirtió en maestra preescolar Montessori en la Academia Clásica St. Benedict en Natick. Una vez que se casó con Michael y dio a luz a Dominic, comenzó su propia guardería en casa. Actualmente, tiene 12 niños inscritos.\r

"Lo dirijo de una manera muy tranquila", dijo.\r

Quiere tener tantos hijos con Michael como Dios permita.\r

"La razón por la que quiero una familia grande es para acercar a más niños a Dios, y CGS también lo hace", dijo.