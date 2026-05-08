Arzobispo se une a la conmemoración del genocidio armenio en la Casa de Estado

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning y el Vicario General Monseñor Robert Oliver se unieron al clero local, funcionarios electos, académicos y miembros de la comunidad armenia de Boston para una conmemoración del 111 aniversario del genocidio armenio en la Casa de Estado de Massachusetts el 24 de abril.



"Es una bendición y un honor estar con ustedes hoy, y quiero destacar la alegría, la historia de la estrecha colaboración entre la comunidad armenia y los católicos de rito latino de la arquidiócesis", dijo el Arzobispo Henning antes de pronunciar la invocación.



En 1915, el Imperio Otomano comenzó una campaña de deportaciones masivas, asesinatos y hambruna forzada contra el pueblo armenio, resultando en una estimación de alrededor de un millón de muertos. Hasta el día de hoy, el gobierno turco niega que haya tenido lugar un genocidio, mientras que los EE.UU. y otros países han reconocido las atrocidades.



El genocidio provocó una ola de inmigración armenia a la zona de Boston, particularmente a Belmont y Watertown. Armenia es la nación cristiana más antigua del mundo. La mayoría de los armenios pertenecen a la iglesia propia del país, la Iglesia Apostólica Armenia, mientras que otros pertenecen a la Iglesia Católica Armenia o a la Iglesia Evangélica Armenia.



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En sus comentarios en Beacon Hill, el Arzobispo Henning dijo que los miembros de las Iglesias Apostólica y Evangélica son sus "hermanos cristianos".



"El pueblo armenio ha traído a Boston y al mundo entero una rica fe cristiana y un tesoro de obras artísticas, literarias y musicales, así como un legado de logros científicos, obras de comercio internacional y grandes obras de arquitectura", dijo.



Dijo que el pueblo armenio y su historia de fe cristiana han sido un regalo de Dios.



"Demasiado a menudo el pueblo ha sufrido los efectos de las guerras de agresión, e incluso una campaña más terrible de violencia genocida", dijo. "Incluso en esta oscuridad, estas personas han dado un testimonio de mártir de fe en Dios y compasión por los demás".



El genocidio no logró matar el espíritu del pueblo armenio, dijo el arzobispo. Por la gracia de Dios, la diáspora armenia se extendió por todo el mundo, "sirviendo como recordatorios tangibles de una fe perdurable y un abrazo irreprimible de su don de vida".



"Lloramos a los que se perdieron por la violencia sin sentido", dijo. "Señor, lloramos a esas generaciones perdidas incluso hoy en día mientras la gente sigue sufriendo la pérdida de tantos y tanto. Pero incluso mientras lloramos, te damos gracias y ponemos nuestra esperanza en ti".



Al final de la conmemoración, el Arzobispo Henning se unió al clero armenio en una oración intercesora, invocando a los mártires del genocidio.