Clase de Ordenación de 2026: Diácono Javier Padilla

Este es el quinto artículo de una serie que perfila a los cinco hombres que serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de mayo de 2026.







CHESTNUT HILL -- En la música y en el sacerdocio, el Diácono Javier Padilla encontró un llamado que no esperaba. En la escuela secundaria, quería unirse a la banda y tocar el trombón como sus amigos. Ese instrumento ya estaba ocupado, así que el profesor de la banda le entregó un clarinete. Resultó que tenía un don para el instrumento. Planeaba convertirse en músico profesional hasta su último año de secundaria, cuando realizó una peregrinación a Cracovia, Polonia, para el Día Mundial de la Juventud 2016. Ver al Papa Francisco predicar y estar rodeado de jóvenes y seminaristas, le hizo sentir la presencia de Cristo.







"Estos eran jóvenes que habían, en cierto sentido, dejado su vida anterior atrás para ver si Dios los llamaba a esta vida", recordó. "Y para mí, eso fue algo realmente impactante. ¿Cómo podrías ser feliz con ese tipo de vida?"







Ahora sabía que no estaba solo en cuestionar el propósito de su vida.







"A partir de ahí", dijo, "fui catapultado al seminario".







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El Diácono Padilla, de 26 años, está en su último año de formación en el Seminario Redemptoris Mater en Chestnut Hill. Todavía toca el clarinete para el grupo de jóvenes en la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Marlborough, donde sirve como diácono de transición. Él y otros cuatro hombres serán ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston el 16 de mayo. La fecha cercana de su ordenación le hace sentir emocionado y nervioso. Recientemente, al hablar con una joven pareja, les preguntó: "¿Es así como se siente cuando están a punto de ser padres por primera vez?"







"Hay esta emoción, pero también esta preocupación por hacer las cosas bien", dijo.







El Diácono Padilla nació en Norwalk, Connecticut, en 1999. Hijo de inmigrantes mexicanos, su padre era chef y su madre trabajadora social. Ella dejó ese trabajo para concentrarse en criar a sus hijos, especialmente a Victoria, que nació con síndrome de Down.







"Este fue un momento realmente crucial para mi familia, porque Victoria nos ayudó a unirnos más como familia", dijo el Diácono Padilla, "y estar juntos fue realmente algo que terminó ayudándonos mucho como familia".







Los médicos le dijeron a su madre que abortara a Victoria. Ella se negó, y Victoria ahora tiene 14 años. El más joven de los cinco hermanos del Diácono Padilla, Joshua de seis años, también tiene síndrome de Down.







"Definitivamente me hicieron apreciar la vida y ver la vida como un regalo de Dios", dijo. "Estos hermanos míos, también veo que son una bendición para mi familia, porque la casa siempre está llena de vida".







El Diácono Padilla fue criado en el Camino Neocatecumenal, que opera la red global de seminarios Redemptoris Mater. Su fatídica peregrinación al Día Mundial de la Juventud fue organizada por el Camino, que dispuso que viniera a Boston para su formación sacerdotal.







"Disfruto aprendiendo de otras personas, aprendiendo, viendo diferentes culturas", dijo, y agregó: "Creo que eso es parte del espíritu misionero del seminario, es poder adaptarse a cualquier lugar, a cualquier lugar al que nos envíen la mayoría de las veces".







Como parte de su formación, pasó un año haciendo trabajo misionero en Samoa. No conocía el idioma y descubrió que la Iglesia allí "tiene su propia música, su propio tono".







"Era una realidad completamente nueva", dijo.







Aproximadamente una quinta parte de la población de Samoa es católica. Algunos pueblos son predominantemente católicos, pero son pocos y están muy separados. El Diácono Padilla asistía a misa a las 5 a.m. Su camino a la iglesia estaba iluminado por un cielo impoluto lleno de estrellas.







"Esa era una de mis vistas favoritas", dijo.







Había un sentido de familia entre los aldeanos. Se aseguraban de que nadie entre ellos pasara hambre, incluyendo a los misioneros. Al Diácono Padilla le servían tanta comida que no podía terminarla.







"Esta es una realidad, o un hecho, que muchas veces no vemos demasiado", dijo. "Podrías decir aquí, donde está este miedo a una vida simple, pensando que no seríamos felices. Pero si vas a estos lugares y aún ves a la gente disfrutando de la vida, contradice esta noción de que el dinero es la felicidad".







La electricidad y el agua corriente eran poco fiables. La ducha de los misioneros era una manguera en la pared. Si querías que el agua estuviera caliente, tu mejor opción era ducharte en medio del día.







"Sentí que al final de esa misión, Dios, en primer lugar, me estaba ayudando a ver que me amaba, que podía amarme en cualquier lugar, en cualquier momento", dijo el Diácono Padilla, "y en última instancia, si me sentía amado por Dios. Esto se traduciría en que yo amara a los que me rodean por amor a Dios".







Su tiempo en Samoa fue "el momento más crucial" en su formación. Llevó las lecciones que aprendió allí a la Inmaculada Concepción, una parroquia grande con comunidades de habla inglesa, española y portuguesa. Está aprendiendo portugués con la ayuda de los feligreses.







"Creo que eso juega aún más en que a donde sea que me envíen, con quien sea que me envíen, que en última instancia, estoy llamado a amar a esas personas", dijo.