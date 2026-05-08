El panel del Merrimack College explora las raíces agustinianas del papa

NORTH ANDOVER -- El padre agustino Ray Dlugos ha conocido al Papa Leo XIV durante más de 50 años.



El padre Dlugos, vicepresidente de misión y ministerio en el Merrimack College, conoció por primera vez al papa en la Universidad de Villanova en 1974. Él y el padre Dlugos se reunieron cuando el entonces padre Robert Prevost se convirtió en prior general de los agustinos.



"Mostrándonos, en cierto sentido, cómo es el liderazgo agustino, lo que significa que no te separas del rebaño", dijo el padre Dlugos. "Te unes a él".



Recientemente, el padre Dlugos vio al papa en marzo, durante una peregrinación a Roma con estudiantes, personal y exalumnos de Merrimack. Encontró al Santo Padre con la misma calidez que tenía cuando era Bob Prevost, el estudiante de Villanova con el que compartió una clase de filosofía.



"Esta era la misma persona que había conocido durante más de 50 años", dijo.



Advertisement

Al conocer al papa, lo más sorprendente para el padre Dlugos han sido sus sonrisas. Tiene más de una, desplegando cada una cuando la ocasión lo requiere. Está la "sonrisa formal", que el Papa Leo XIV lleva frente a las multitudes, la "sonrisa pastoral" que da cuando muestra compasión a alguien que conoce, y la "sonrisa fraternal", cuando se alegra de algo gracioso o sincero. Esta sonrisa solo aparece de vez en cuando, pero cuando lo hace, el padre Dlugos piensa: "Ahí está mi hermano".



El padre Rob Hagan, prior provincial de la Provincia Agustina de San Tomás de Villanova, vio "una de esas sonrisas" en septiembre de 2025, durante el Capítulo General Agustino en Roma. El Capítulo General, una reunión de agustinos de 46 países, coincidió con el cumpleaños del papa. Los agustinos sacaron un pastel para celebrar.



"Fue solo otro recordatorio de cuánto todavía necesita la comunidad", dijo el padre Hagan.



Para el padre Hagan, el padre Dlugos y Joseph Kelley, profesor emérito de religión y estudios teológicos en Merrimack, el agudo sentido de comunidad del Papa Leo XIV es una característica que aprendió de su formación agustina.



Los tres hombres participaron en una discusión de panel titulada "Celebrando al Papa Leo XIV, un orgulloso hijo de Agustín" en la Iglesia Colegiata de Cristo el Maestro de Merrimack el 29 de abril. El panel fue moderado por la reportera de WBZ-TV, Kristina Rex.



Si bien se ha hablado mucho de que el Papa Leo XIV es el primer papa de los EE. UU., también es el primer papa agustino, lo que ha generado un gran interés en la espiritualidad y las universidades agustinas. El padre Hagan dijo que la discusión del panel fue una forma de "capturar y aprovechar este impulso" a medida que se acerca el primer aniversario de la elección del Papa Leo XIV.



"Simplemente está siendo un buen agustino", dijo el padre Hagan sobre el papa, "y está predicando la paz, y nos está desafiando a entrar en nuestras vidas interiores y a abordar nuestra inquietud y a reconocer que todos tenemos corazones inquietos".



El padre Hagan conoció por primera vez al Papa Leo XIV durante su noviciado en Racine, Wisconsin, cuando el papa, entonces conocido como "Padre Bob", era prior provincial de la Provincia del Medio Oeste de los Agustinos.



"Me impresionó de inmediato lo humilde y sencillo que era este hombre", recordó el padre Hagan. "Tenía el gran trabajo. Ya tenía el gran título. Ya era uno de los grandes mandamases de la orden, y quería saber sobre mí".



Durante los siguientes 26 años, el padre Hagan se familiarizó con la humildad, la "inteligencia malvada" y la fuerte fe del Papa Leo XIV. Cuando vio al papa recién elegido saludar a las multitudes en la Plaza de San Pedro tras su elección el 8 de mayo de 2025, él y sus compañeros agustinos pensaron: "Ahí está Bob".



"Sí, él es el Papa Leo XIV", dijo. "Pero en muchos aspectos, él es Bob, el fraile formado agustino".



En sus comentarios, Kelley dijo que el Papa Leo XIV ejemplifica la espiritualidad de "interioridad" de San Agustín.



"La religión no es solo una cuestión de observancia externa, cumplir reglas, ser ético", dijo Kelley. "Eso es todo importante, pero ¿qué está pasando por dentro?".



En "De la verdadera religión", San Agustín escribe: "No mires afuera. Regresa a ti mismo. En nuestro interior, reside la verdad".



En todo el mundo, las Hermanas Agustinas viven una vida tranquila de contemplación, lejos de un mundo de tiempo en pantalla y distracciones constantes.



"No puedo pensar en un papa reciente que haya tenido la ventaja de una relación cercana con hermanas contemplativas", dijo Kelley.



La formación de las hermanas es "estudiar cómo escuchar", y la del Papa Leo XIV ha sido la misma. Al ver imágenes de la reciente visita del Papa Leo XIV a África, Kelley pudo verlo observando y contemplando cuidadosamente todo lo que estaba sucediendo a su alrededor.



"No va a reaccionar a las cosas", dijo Kelley. "Responderá de manera reflexiva, porque habrá escuchado".



Kelley dijo que el primer año del papado del Papa Leo XIV ha estado marcado por un espíritu comunitario.



"La Iglesia para él es más que solo una organización, una organización jerárquica para predicar el Evangelio", dijo. "Es una comunidad viva de fe, esperanza y amor".



El lema del Papa Leo XIV es "In Illo uno unum", latín para "En el Uno, somos uno". "El Uno" se refiere a Cristo. Cuando los periodistas le hicieron preguntas difíciles durante su viaje a África, en lugar de descartar sus preguntas, el papa comenzaría con lo que él y el periodista tenían en común.



"No comencemos con lo que nos divide, nos hace diferentes", dijo Kelley.



Dijo que el nombre del papa, que se traduce directamente a "león" en italiano o español, es apropiado. Si bien el papa es "muy amable y gentil y pastoral", no es "un empujón". Al tomar el nombre de Papa Leo XIV, se convirtió en el primer papa de ese nombre en más de 100 años. El nombre fue un homenaje al Papa Leo XIII, quien revitalizó las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la justicia social en un momento de enorme cambio tecnológico. Kelley dijo que "en medio de nuestra nueva revolución tecnológica", el Papa Leo XIV está defendiendo "una solidaridad más profunda entre todos los seres humanos", influenciado por la teología de los papas anteriores sobre el misterio de Cristo y su encarnación. Kelley predice que esta teología continuará inspirando la defensa del Papa Leo XIV en nombre de los marginados.



"Lo que veo en su papado es que es capaz de ser un pastor nuevamente", dijo Kelley, agregando que como obispo, el papa prefería un papel pastoral a uno administrativo.



La discusión del panel fue seguida por preguntas de la audiencia. Un miembro de la audiencia preguntó sobre lo que los católicos pueden aprender del énfasis del Papa Leo XIV en el acercamiento interreligioso.



"Creo que Leo ha hecho un trabajo maravilloso alentándonos a saber que todos tenemos un corazón roto", dijo el padre Hagan, "todos tenemos un sueño incumplido, todos hemos cometido un error que necesita perdón y reconciliación, sin importar de qué raza o fe o país vengas".



Señaló que el propio San Agustín enseñó que, en la amistad, hay Dios.



"Creo que Leo realmente nos está alentando a vernos de esa manera, en la forma en que habla sobre la inmigración y mira a los pobres y a aquellos en los márgenes que todos somos hermanas y hermanos. Y creo que con esa actitud y disposición, podemos construir puentes con personas de todas las religiones".



La última pregunta de la noche fue esta: si los panelistas pudieran darle un consejo al papa, ¿qué le dirían?



"Lee por placer", dijo Kelley, señalando el amor del papa por la literatura clásica.



"No dejes de jugar al tenis", dijo el padre Hagan. "Tómate un tiempo para ti mismo".



El padre Dlugos estuvo de acuerdo, bromeando que "realmente no necesitamos otro cónclave pronto".