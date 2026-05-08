Cuatro hombres ordenados diáconos transitorios en camino al sacerdocio

BOSTON -- El Diácono Maximiliano Muenke es un pediatra capacitado con amplia experiencia en el campo de la investigación en salud. Ahora, desea ser un "médico del alma", atendiendo las necesidades espirituales de las personas en lugar de las físicas.



El Diácono Muenke sintió por primera vez el llamado al sacerdocio cuando era niño en Alemania, pero sus padres le prohibieron ingresar al seminario. Llegó a los EE. UU. hace 40 años para su carrera médica. A lo largo de su vida, se negó a escuchar el llamado de Dios hasta que estaba caminando la ruta de peregrinación del Camino de Santiago en España. Asistió a misa en una iglesia local y fue bendecido por el sacerdote. Cuando salió de la iglesia, estaba lloviendo. Se sintió como un segundo bautismo.



"Y el Señor dijo, 'Te quiero en el sacerdocio'", recordó el Diácono Muenke. "Y pensé, 'Señor, soy demasiado viejo'. Y el Señor dijo, 'Te quiero de todos modos'".



Envió una carta al Cardenal Seán P. O'Malley, expresando interés en ingresar al Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston, el único seminario en los EE. UU. que forma específicamente a hombres mayores para el sacerdocio.



"Después de muchas, muchas entrevistas, fui aceptado", dijo el Diácono Muenke.



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Ahora está en el último año de su formación. El 2 de mayo, él, los Diáconos Alexander Charow, Joseph Jasinski y Timothy Walsh Jr. fueron ordenados al diaconado transitorio en una Misa celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz.



"Se siente fuera de este mundo", dijo el Diácono Muenke. "Se siente como la gracia de Dios derramándose sobre mí. Estoy más allá de las palabras".



Los Diáconos Charow, Jasinski y Walsh están todos en formación en el Seminario de San Juan en Brighton. Para su último año antes de ser ordenados sacerdotes, servirán como diáconos en parroquias en toda la arquidiócesis.



El Rito de Ordenación comenzó con los candidatos presentados al Arzobispo Henning, quien preguntó si los candidatos eran dignos del diaconado. Cuando se le dijo que sí, eligió a los candidatos para la ordenación. La asamblea aplaudió para mostrar su aprobación.



El Arzobispo Henning les dijo a los diáconos que en su ministerio, se esperaría que actuaran como humildes siervos, instruyeran al pueblo en la fe, practicaran el celibato e imitaran a Cristo para servir como testigos tanto para los fieles como para los no creyentes.



Los propios candidatos eligieron las lecturas para la Misa de ese día, incluyendo una del Libro de Jeremías. En su homilía, el Arzobispo Henning comentó que mientras los Apóstoles mismos no reconocieron que el sufrimiento de Cristo en la cruz fue predicho en el Libro de Jeremías, los candidatos sí lo hicieron, basándose en su elección de lecturas.



"Mientras reflexionaba sobre estas lecturas, me sorprendió que entendieras la naturaleza de lo que la Iglesia te pide hoy", dijo. "Has sido formado y educado para este papel, preparado para este día".



Dijo que en este día de su ordenación, los candidatos se estaban entregando completamente a Dios. Esa era la llamada que habían elegido abrazar.



"Tu trabajo, de hecho, no es entregarte al pueblo de Dios, es entregarte a Dios por el bien del pueblo", dijo el Arzobispo Henning, "para recibir en tu propio corazón esa verdad de la Palabra y de la gracia y de la caridad, y permitir que se desborde de ti".



Después de la homilía, los candidatos prometieron obediencia al Arzobispo Henning y a sus sucesores. Durante la Letanía de Súplica, los candidatos se postraron ante el altar, mostrando completa sumisión a la voluntad de Dios.



Después de la Letanía de Súplica, el Arzobispo Henning puso sus manos sobre la cabeza de cada candidato, como lo hicieron los Apóstoles para ordenar a los primeros diáconos. Con eso, y el Arzobispo Henning rezando la Oración de Ordenación sobre ellos, los candidatos se convirtieron oficialmente en diáconos.



Tras su ordenación, cada uno de los diáconos recibió la estola y la dalmática, los vestidos de su oficio, y un Libro de los Evangelios del arzobispo. Los libros sirvieron como un recordatorio de que se esperaba que los diáconos predicaran y practicaran todas las enseñanzas contenidas en ellos. Cada diácono recibió entonces el Beso de la Paz del arzobispo y de todo el clero presente. Después de la Misa, los diáconos saludaron con alegría a sus seres queridos que habían venido a ver sus ordenaciones.



"Lo que ha sido un gran regalo para mí es reconocer cuánto la Iglesia realmente está rezando con nosotros, la Iglesia aquí en Boston, y saber que ya hemos tenido un impacto en la vida de las personas y que eso continuará ahora", dijo el Diácono Charow después de la ordenación.



El Diácono Charow, de 32 años, asistió a la escuela secundaria en St. John's Prep en Danvers. El ejemplo de su director allí lo inspiró a convertirse en sacerdote.



"Él había servido a Dios, al Dios que lo amaba, y había hecho tanto por tantas personas, incluso personas que tal vez ni siquiera sabían lo que él había hecho", dijo. "Y eso realmente me emocionó con la idea del sacerdocio".



Servirá como diácono transitorio en la Parroquia de los Sagrados Corazones en Bradford. Allí, intentará "imitar al Señor que me ha amado lo suficiente como para llamarme a este ministerio".



Comparó la formación en el seminario con el agua suavizando lentamente una piedra día tras día.



"La parte más difícil, creo que a menudo, es ser fiel a lo que estamos llamados a hacer, vivir en la misma comunidad con los mismos chicos que tal vez son diferentes", dijo. "Tienen diferentes intereses, diferentes sentimientos sobre las cosas, pero al aprender a amarlos todos los días, nos conformamos a Jesús y a quién es él".



"Se siente increíble, una sensación de libertad, paz y alegría", dijo el Diácono Jasinski. "Y creo que mi sudor indica que ha sido un día de trabajo, pero sintiendo la gracia de Dios a través de él, todo su amor, y la oportunidad de reflexionar sobre el viaje que él ha emprendido".



Ha sido un largo viaje. Antes de ingresar al seminario, el Diácono Jasinski, de 38 años, trabajó como periodista deportivo y profesor de inglés de secundaria. Al crecer, dijo, fue "bendecido al conocer a muchos grandes sacerdotes" que lo inspiraron.



"A través de todas esas experiencias y todas las relaciones que he tenido, puedo mirar atrás y escuchar la voz de Dios susurrándome y llevándome por este camino", dijo. "Y finalmente, creo, me ha dado la humildad para escuchar esa voz".



Como seminarista, ha estado aprendiendo cómo "callar y escuchar" a Dios.



"Él tiene un plan mayor para todos nosotros de lo que podríamos imaginar", dijo. "Espero y rezo para poder permanecer humilde y fiel como él ha estado conmigo. Y no puedo esperar para empezar, y no puedo esperar para seguir creciendo en amor con él y con las personas que él envía a mi camino".



"Soy un siervo de Cristo, y eso es todo lo que espero ser en esta vida", dijo el Diácono Walsh entre lágrimas. "Es la mejor sensación en la Tierra. Soy lo que Dios quiere que sea".



El Diácono Walsh creció en la Iglesia de Santa Isabel en Milton, donde fue monaguillo. Sintió por primera vez el llamado al sacerdocio a los 16 años.



"Me encantaba servir en la Misa", dijo. "Me encantaba estar lo más cerca posible de Cristo".



Cuando sea ordenado sacerdote el próximo año, hay una cosa que quiere lograr.



"La salvación de las almas", dijo. "Eso es todo".