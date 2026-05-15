Sesiones de capacitación de la Arquidiócesis unen a sacerdotes y sobrevivientes

BRAINTREE -- Hace unos años, Kathleen hizo algo que no había hecho durante más de 45 años: ir a misa sola en su parroquia local.



Fue durante un fin de semana en el que la Arquidiócesis de Boston recomendó que las parroquias ofrecieran misas por las intenciones de los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero como ella. Se pidió a cada parroquia de la arquidiócesis que hiciera algo para conmemorar a los sobrevivientes, pero cuando ella fue a la iglesia, "no se mencionó ni una sola palabra para los sobrevivientes".



El secreto, el tipo que permitió que la crisis de abuso sexual del clero ocurriera en Boston y en diócesis de todo el mundo, es traumático para ella. Como miembro del Consejo Asesor de Sobrevivientes de la Arquidiócesis de Boston, quiere que el clero sepa que ella y otros sobrevivientes todavía están en la Iglesia, y que su existencia no debería ser un secreto.



"Queremos ser recordados", dijo. "Queremos que se ore por nosotros".



Advertisement

Desde 2024, como parte del programa de Reciclaje del Clero para un Ambiente Seguro instituido por el Cardenal Seán P. O'Malley, Kathleen y otros cuatro sobrevivientes han estado reuniéndose con todos los sacerdotes que sirven activamente en las parroquias de la arquidiócesis. Los sobrevivientes también hablaron con los seminaristas en el Seminario de San Juan en Brighton y en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston.



Kathleen tuvo la oportunidad de hablar con los sacerdotes de su parroquia local sobre cuánto le dolió que ignoraran a los sobrevivientes ese fin de semana. Durante todo este abril, se alegró de verlos conmemorando el Mes de Prevención del Abuso Infantil en los boletines parroquiales. Llamó al pastor para decirle lo agradecida que estaba.



"Siento que es un gran éxito para mí", dijo.



Los sobrevivientes han hablado con cientos de sacerdotes. A partir del 5 de mayo, cuando Kathleen y otros tres sobrevivientes se reunieron para comer pizza en la oficina de Vivian Soper, directora de la Oficina de Apoyo Pastoral y Protección Infantil de la arquidiócesis, solo les quedaban unos 20 sacerdotes por conocer. También hablarán con todos los diáconos activos en la arquidiócesis durante los próximos 18 meses. Las sesiones han aumentado la empatía tanto de los sobrevivientes como de los sacerdotes.



"El objetivo de la capacitación era ayudar a recordar al clero que los sobrevivientes todavía están ahí", dijo Soper. "Aquellas personas que fueron abusadas por el clero de Boston, algunas de ellas todavía están en los bancos. Algunas de sus familias todavía están en los bancos".



Kathleen estaba nerviosa al entrar en las conversaciones. Sabía que era un tema del que muchos sacerdotes no querían hablar.



"No sabían qué pensar", dijo. "Pensaban que tal vez este iba a ser un lugar donde íbamos a echar muchas culpas, que íbamos a señalar con el dedo, que iba a ser volátil de alguna manera".



Paul, un sobreviviente, dijo que las conversaciones fueron lo contrario. Los sobrevivientes no se centraron en lo que habían soportado, sino en cómo la arquidiócesis les ayudó a sanar. En cada sesión, había dos sillas vacías junto a los sobrevivientes. Paul explicó que una silla era para aquellos que "no sobrevivieron a su experiencia de abuso". La otra era para aquellos que abandonaron la Iglesia y nunca regresaron.



Cuando el sobreviviente Joe decidió regresar a la Iglesia, todos pensaron que estaba loco.



"Después de mucha reflexión, mi amor por mi fe se hizo más grande que mis sentimientos de ira y traición hacia aquellos que facilitaron mi abuso", dijo.



La fe era la pieza que faltaba en su vida. No se sentía completo sin ella. Cuando habla con el clero, menciona a los dos sacerdotes que lo trajeron de vuelta a la Iglesia. Recordarlos lo emociona.



"Quiero que los sacerdotes también vean cuán impactante puede ser eso", dijo.



Todos los sobrevivientes se encontraron con buenos y malos sacerdotes a lo largo de sus vidas. Cuando Kathleen era una niña, había un sacerdote que hizo una gran diferencia en su vida. Se reencontró con él, y los dos siguen siendo cercanos.



"Si no fuera por él y esas experiencias positivas de las que escribo cuando hablo con los sacerdotes, no creo que estaría aquí hoy", dijo.



Bob, otro sobreviviente que habló con los sacerdotes, dijo que la escuela católica en la que creció le salvó la vida. Cuando era niño, "no podía contar realmente con nada". Los sacerdotes y las hermanas de la escuela le dieron "algo a lo que aferrarse", y le ayudaron a perdonar. Ahora ve similitudes entre los sobrevivientes y aquellos sacerdotes que no cometieron delitos pero se vieron envueltos en el escándalo. Ambos grupos estaban "por todas partes", heridos, y necesitaban apoyo de la Iglesia.



Bob y sus compañeros sobrevivientes quieren que los sacerdotes tengan esperanza.



"Es muy difícil para un sobreviviente ir a un sacerdote y hablar con un sacerdote después de lo que les ha pasado", dijo. "Así que, si podemos dar al sacerdote un poco de base en la que puedan trabajar para ayudarles en su ministerio, creo que eso es lo más importante".



Los sacerdotes cuentan a los sobrevivientes lo que experimentaron después del escándalo: las miradas sucias y los torrentes de abuso verbal que recibieron mientras las historias de abuso del clero se publicaban en The Boston Globe cada día.



"Creo que se sorprenden de que pensemos en ellos, pero lo hacemos", dijo Kathleen.



Joe dijo que para los sacerdotes más jóvenes, que eran niños cuando el escándalo sacudió por primera vez la arquidiócesis, el abuso del clero era un "tema prohibido". Mencionó a un sacerdote recién ordenado que, durante una clase de Primera Comunión, tuvo a una madre que se le acercó y le dijo: "No quiero que mi hijo esté solo en un espacio cerrado con un sacerdote".



Bob dijo que los sacerdotes tienen miedo de hablar sobre el abuso porque temen decir algo incorrecto.



"Necesitamos que el secreto termine, porque si el secreto no termina, esto continuará y volverá a suceder", dijo.



Las repercusiones del escándalo de abuso no son nada nuevo para el Padre Chris Snyder, un sacerdote del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras que actualmente sirve como vicario parroquial para la comunidad brasileña de la Parroquia de la Sagrada Familia en Rockland. Tuvo la oportunidad de hablar con los sobrevivientes por primera vez mientras servía como pastor en Michigan.



"Afortunadamente, estas personas entendieron que no eran todos los sacerdotes o todo el clero o todas las personas que trabajaban en la Iglesia", dijo.



Los sobrevivientes vieron que "la Iglesia que aman, el Jesucristo que aman, estaba dispuesto a estar con ellos y a entenderlos". Cuando llegó a Boston hace cuatro años, estaba emocionado de pastorear a aquellos que habían sufrido abusos y negligencia. Al hablar con los sobrevivientes en Boston, sintió que su corazón se abría. Las historias de abuso que había leído en los periódicos ahora tenían caras y voces. Le inspiró a querer ayudar a la Oficina de Apoyo Pastoral y Protección Infantil de la arquidiócesis de cualquier manera que pudiera.



"Esto necesita ser una realidad que estamos dispuestos a sacar a la luz, para ayudar a cualquiera que haya sido víctima y sienta que tal vez ha sido olvidado", dijo.



El Padre Paul Ritt, párroco de la Parroquia Ave Maria en Lynnfield, puede recordar cuando estalló el escándalo en Boston. Recuerda las miradas y los comentarios groseros.



"Fue muy difícil", dijo. "Estoy seguro de que para las familias de las víctimas aún más, pero no fue un momento fácil para servir como sacerdote".



Dijo que conocer a los sobrevivientes en persona era muy diferente a los videos de capacitación en prevención de abusos que los sacerdotes tenían que ver en el pasado. Para él, los sobrevivientes son héroes por continuar apoyando a la Iglesia.



"Las historias eran dolorosas de escuchar, cómo un sacerdote abusó de estas tres personas, y el daño que les causó, y a sus familiares, para el caso", dijo. "Pero tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos, y los tres ahora en un gesto muy generoso nos están ayudando a los sacerdotes a darnos cuenta de que el abuso sexual sigue siendo una amenaza".



En la parroquia anterior del Padre Ritt, conocía a una mujer cuyo hijo fue "terriblemente abusado" por un sacerdote. Escuchó a ella hablar durante tres horas sobre lo que le pasó a su hijo, luego la llevó al Cardenal O'Malley y a Barbara Thorp, fundadora y ex directora de la Oficina de Apoyo Pastoral y Protección Infantil.



"Ella está reconciliada con la Iglesia y su familia, también", dijo. "Así que hay esperanza, más allá del horror de lo que sucedió durante estos muchos años".



El Obispo Robert Reed recordó el escándalo como "un momento muy confuso y difícil", no solo para las víctimas de abuso y sus familias, sino para el clero y las parroquias a las que servían. El Obispo Reed era el pastor de la Parroquia del Espíritu Santo en Whitman en ese momento. La comunidad se mantuvo unida y lo apoyó durante el escándalo.



"Afectó nuestro ministerio de una manera muy profunda", dijo.



Durante las discusiones arquidiocesanas para el Sínodo sobre la Sinodalidad del Papa Francisco, habló largamente con los sobrevivientes.



"Entendí que no solo estaban dispuestos a ser muy francos sobre los delitos cometidos contra ellos", dijo, "sino que también estaban muy dispuestos a ser francos sobre su compromiso continuo con la Iglesia, y su deseo de ayudarnos a asegurarnos de que una situación como esta nunca vuelva a suceder".



Cuando habla con los sobrevivientes, escucha que "son católicos como nosotros".



"Creo que estar con los sobrevivientes particulares con los que me reuní, junto con un grupo de mis hermanos sacerdotes, fue un momento muy edificante", dijo, "porque podemos ver que, a pesar de los terribles delitos del pasado, seguimos conectados por nuestros lazos en la fe, nuestros lazos como católicos, y de hecho podemos seguir avanzando juntos".