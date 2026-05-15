Formando el Futuro: Refugiado ucraniano encuentra un hogar acogedor en la Escuela Secundaria Católica Memorial

WEST ROXBURY -- "Todo estaba tranquilo" en las semanas antes de la guerra.



Cuando Rusia invadió Ucrania, Maksym Lebedenko tenía 14 o 15 años, no recuerda bien. Creció en Odesa, una ciudad portuaria de 1 millón de personas en el Mar Negro, su padre trabajaba como marinero en barcos de carga y su madre trabajaba para la Universidad Nacional de Tecnología de Odesa. Maksym pasaba su tiempo libre jugando videojuegos, escuchando música y paseando junto al mar, soñando con trabajar en un barco como su padre. Quizás incluso podría ser capitán algún día. Luego cayeron las bombas. Una detonó a pocos kilómetros de la casa de Maksym. La ciudad que amaba, los parques en los que solía jugar, estaban siendo destruidos ante sus ojos.



"Mi mamá dijo, 'Sí, ahora nos vamos'", recordó.



A medida que las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron a principios de 2022, la opinión popular era que la guerra, si llegaba a eso, sería breve. Las cosas volverían a la normalidad en mayo. Las calles estarían llenas de personas celebrando los festivales culturales de ese mes.



La guerra ahora ha sangrado en su quinto año.



"Es horrible", dijo Maksym. "Son cuatro años de amenaza constante".



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Odesa se sumió en el caos. Sus residentes huyeron a las naciones fronterizas. Los Lebedenkos llegaron a los EE. UU. con la ayuda de una tía que vivía en Boston. Ella ayudó a inscribir a Maksym en la Escuela Secundaria Católica Memorial en West Roxbury, donde ahora es un estudiante de último año. Creciendo viendo películas de Hollywood sobre la escuela secundaria, se burlaba de ellas por ser poco realistas. Ahora que ha estado dentro de una verdadera escuela secundaria de EE. UU., se sorprende de cuán precisas eran esas películas. Es un adolescente típico, con amor por los videojuegos y un trabajo después de la escuela en Whole Foods (aunque dijo que palidece en comparación con Silpo, una cadena de supermercados ucraniana con decoración exótica). Mientras lidia con todos los desafíos de una adolescencia ordinaria, debe ser testigo de la devastación de su tierra natal a miles de kilómetros de distancia.



"Eso es todo en mi entorno a lo que he ido de niño", dijo. "Supongo que no quiero que sea destruido".



Tiene amigos en regiones de Ucrania que actualmente están bajo ocupación rusa. Varios de sus padres han sido asesinados.



"Lo odio absolutamente, y creo que las personas deberían tener más libertad que eso, y siento que las personas no deberían ser amenazadas por su territorio de vida", dijo.



En la Escuela Católica Memorial, Maksym toma dos clases AP. Fue miembro del Club de Debate y Oratoria, el equipo de anuncios matutinos de CMTV, el club de robótica y el efímero Club de Deportes Cibernéticos, donde era un jugador competitivo.



El director Michael Corso describió a Maksym como "increíblemente sociable, muy comprometido con la vida de la escuela".



Maksym estuvo en el equipo de natación de la Escuela Católica Memorial durante tres años y se desempeñó como su gerente este año. Le encanta nadar porque es "libertad y rigidez al mismo tiempo".



"Tienes libertad, porque es solo agua", dijo. "He estado con agua y cerca del agua todo el tiempo en mi vida".



Le recuerda un dicho en Ucrania: "La corriente afilará la piedra".



"Deberías obtener todas las experiencias que tienes e intentar experimentarlas completamente", explicó. "Si es una experiencia triste, si es una buena experiencia, aún tienes que experimentarla y aprender lecciones de ella".



Cuando The Pilot habló con él el 28 de abril, Maksym llegó a la escuela vistiendo una camisa de verano con imágenes de leopardos impresas en ella y un collar de cadena de oro. Por lo general, el logotipo de Korol I Shut, una banda de punk rusa que es una de sus favoritas, cuelga del collar, pero estaba "un poco oxidado". Durante la clase de Estadísticas AP, se recostó en su escritorio y bromeó con sus compañeros de clase, quienes lo llaman "Maxie" y "Big Dog". Llevaba tres pulseras en su muñeca, una del club de robótica, una de los retiros religiosos de la Escuela Católica Memorial y una que decía "AMO A EE. UU.".



En Ucrania, la gente hablaba de los EE. UU. como si fuera el paraíso. Nunca imaginó que viviría allí.



"Es muy diferente de lo que la gente esperaría de Estados Unidos, un lugar tan diferente", dijo. "La gente nunca pensó en tal diversidad aquí y en tal apoyo de las personas que te rodean, especialmente viniendo de un país post-URSS".



Maksym habla ucraniano, ruso, inglés y español. En la escuela en Ucrania, le enseñaron inglés británico. En su primer día de escuela en la Escuela Católica Memorial en septiembre de 2022, el argot y los acentos de EE. UU. le resultaron desconcertantes. Apenas entendía a sus compañeros de escuela, unos 600, desde el séptimo hasta el duodécimo grado, y estuvo "sin palabras" durante más de un año. Participar en actividades extracurriculares era impensable al principio. Expuesto a videojuegos y música de los EE. UU., comenzó a aprender más inglés y a hacer amigos.



"La Escuela Católica Memorial es una escuela realmente grande, pero lo que amo de ella es la aceptación de las personas", dijo.



No es el único estudiante en la Escuela Católica Memorial que recién llegó a los EE. UU.



"La forma en que te apoyan es simplemente fenomenal", dijo. "Es una locura. Y la forma en que los maestros me apoyaron, bueno, eso fue increíble, en comparación con los maestros en Ucrania y España".



Después de escapar de Ucrania, Maksym y sus padres pasaron seis meses en España antes de llegar a los EE. UU. Fue la primera vez de Maksym en el país.



"Ajustarse a un nuevo entorno siempre es difícil", dijo. "Pero supongo que cada persona se supone que debe ser como un tejido que eventualmente absorberá toda la experiencia de los demás e intentará obtener experiencia por sí misma".



La guerra ha cambiado sus ambiciones profesionales. Planea asistir a Stonehill College en Easton para estudiar contabilidad después de graduarse de la Escuela Católica Memorial. Va a extrañar a sus amigos y maestros, especialmente a Patrick Murray, su entrenador de natación y profesor de Ciencias Ambientales AP. Aunque le encantaría volver a Ucrania algún día, quiere vivir en los EE. UU. tanto tiempo como pueda. Le gusta la libertad y el paisaje del país. Puede apreciar tanto los días soleados como los lluviosos. También disfruta de la parrilla, especialmente el shashlik, un plato de carne ensartada que es popular en la antigua Unión Soviética.



"Solo tienes sal, pimienta, algunas verduras y algunos tomates, y todos los jugos se juntan en un solo lugar en la carne", dijo. "Y es simplemente hermoso".



Como la mayoría de los ucranianos, Maksym fue criado en la fe ortodoxa oriental, pero está considerando convertirse al catolicismo después de aprender "las virtudes del catolicismo" en la escuela.



"En primer lugar, fue la comunidad y el servicio a la comunidad", dijo, "porque eso es lo primero que aprendí, y eso es lo primero que me mostró esta escuela".