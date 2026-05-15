Las iglesias locales dan la bienvenida a los peregrinos del Año Jubilar de San Francisco

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VER -- Los tres segundos que pasó admirando los huesos de San Francisco fueron tres de los más electrizantes en la vida de la Hermana Joanne Schatzlein.\r

La Hermana Joanne, directora de las Hermanas de San Francisco de Asís con sede en la Arquidiócesis de Milwaukee, realizó una peregrinación a Asís en febrero en honor al Año Jubilar de San Francisco, proclamado por el Papa León XIV en honor al 800 aniversario de la muerte del santo. El esqueleto de San Francisco fue exhibido en una vitrina para la ocasión. Cada peregrino pudo ver los huesos durante tres segundos, permitiendo que 1,500 personas los vieran cada hora. La Hermana Joanne besó la punta de sus dedos y los colocó en la vitrina.\r

"Estaba atónita y paralizada cuando pasé por allí", dijo.\r

Durante la última semana de abril, la Hermana Joanne estuvo en los Centros Cardinal Cushing en Hanover para una reunión. Las Hermanas de San Francisco fundaron los centros, que proporcionan vivienda y educación a niños y adultos con discapacidades del desarrollo, en tierras que les fueron regaladas por el Cardenal Richard Cushing. El Cardenal Cushing quería ser enterrado en una colina con vista a los Centros, para poder cuidar a sus amados niños por la eternidad. Para su tumba, organizó la construcción de una réplica exacta de la Capilla de la Porciúncula en Asís, el lugar más sagrado de la espiritualidad franciscana. La capilla permanece abierta para la adoración regular y los vigilias del rosario.\r

"La importancia de esta capilla es muy grande", dijo la Hermana Joanne, señalando un tallado sobre la puerta de la capilla, que mostraba al Cardenal Cushing rodeado de niños.\r

Durante el Año Jubilar de San Francisco, desde el 10 de enero de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, los peregrinos que visiten la Capilla de la Porciúncula, o cualquier otra iglesia o santuario asociado con San Francisco o la Orden Franciscana, pueden recibir una indulgencia plenaria. Para recibir la indulgencia, los peregrinos deben rezar en cualquier iglesia del mundo que lleve el nombre o esté asociada con San Francisco o los franciscanos, recibir la Sagrada Comunión el día de la visita, recibir el Sacramento de la Confesión ocho días antes o después de visitar la iglesia, y rezar el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria por las intenciones del Papa León XIV.\r

La Capilla de la Porciúncula es cuidada por las Hermanas de San Francisco, el personal de los Centros Cardinal Cushing, y una fraternidad de Franciscanos Seglares con sede en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Hanover. Estos Franciscanos Seglares son laicos que han prometido imitar a San Francisco viviendo una vida de oración, servicio y humildad.\r

"Estoy emocionada por el Jubileo porque creo que da a la gente la oportunidad de profundizar y aprender sobre quién era realmente San Francisco", dijo la Franciscana Seglar Lauren Lyman, secretaria de la fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles.\r

Dijo que muchas personas piensan en San Francisco como "una bonita estatua de jardín" y nada más.\r

"Hay mucho más en San Francisco que esto", dijo. "El Jubileo también llama la atención sobre el llamado de San Francisco a la simplicidad, la paz y el respeto a la dignidad de la persona humana como parte de la creación de Dios. Esto es especialmente necesario ahora en un momento en que nosotros, como cristianos, nos enfrentamos al relativismo, al extremo individualismo, al exceso material, a la inteligencia artificial y a la búsqueda del placer y la comodidad."\r

Hay tres parroquias en la Arquidiócesis de Boston que llevan el nombre de San Francisco: una en Braintree, una en Dracut y una en Cambridge. También está la Capilla de San Francisco, operada por los Oblatos de la Virgen María en el centro comercial Prudential Center de Boston. El Padre Oblato Jeremy Paulin, director de la capilla, está alentando a las parroquias, escuelas, clases OCIA y Caballeros de Colón a hacer peregrinaciones grupales a la capilla para recibir la indulgencia y venerar la reliquia de San Francisco en la capilla.\r

"En este tiempo, este Jubileo de San Francisco no podría haber sido más providencialmente organizado, porque él era un hombre de paz, totalmente entregado a Dios, poco a poco, totalmente abandonado a él y a su providencia", dijo el Padre Paulin. "Dada la guerra en el Medio Oriente, los problemas globales e incluso las luchas dentro de nuestros propios corazones, San Francisco es verdaderamente el mejor intercesor al que rezar para pedir ayuda y orientación."\r

Las iglesias, santuarios y capillas en la arquidiócesis atendidos por franciscanos incluyen el Santuario de San Antonio en el centro de Boston y la Parroquia de San Leonardo de Port Maurice en el North End, atendidos por la Orden de los Frailes Menores; las Parroquias de San Patricio, San Pedro y la Sagrada Familia en Dorchester y Roxbury, atendidas por los Capuchinos; la Capilla de Nuestro Salvador en el centro comercial Westgate de Brockton, atendida por los Frailes Franciscanos de la Expiación; y el Santuario del Santo Rosario en Lawrence, atendido por los Franciscanos del Pobre Cristo.\r

"Encontré en San Francisco y en toda la tradición franciscana un carisma que se ajustaba a mi alma", dijo el Padre Peter Giroux, de los Franciscanos del Pobre Cristo, rector del Santuario del Santo Rosario. "El enfoque está en el vaciamiento de sí mismo de Jesús en la encarnación, la cruz y en la Santa Eucaristía, pero reconociendo el papel central de Nuestra Santísima Madre en el plan de Dios."\r

El santuario planea celebrar el Tránsito, la muerte de San Francisco y su paso al cielo, el 3 de octubre, víspera de su fiesta. El santuario también está planeando una peregrinación a Savannah, Georgia, en celebración de la beatificación de los Mártires de Georgia, cinco misioneros franciscanos españoles que fueron asesinados mientras evangelizaban a los pueblos nativos en lo que ahora es el estado de Georgia.\r

"Francesco Bernardone buscaba la gloria mundana como caballero, pero Nuestro Señor volteó su mundo al revés", dijo el Padre Giroux. "Buscando el lugar más bajo, el Señor lo levantó".