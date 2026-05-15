La parroquia de Haverhill presenta el Monumento a la Vida del famoso escultor en el Día de la Madre

HAVERHILL -- La Parroquia de Todos los Santos en Haverhill se convirtió en la primera iglesia católica en los EE.UU. en albergar una copia del Monumento a la Vida, una escultura pro-vida del mundialmente reconocido artista católico Timothy Schmalz, en una ceremonia de dedicación el 10 de mayo, Día de la Madre.



Después de una misa bilingüe celebrada por el Vicario Parroquial Padre David Pineda, y himnos marianos cantados por el coro infantil "Pequeños Ángeles" (fieles a su nombre, los cantantes llevaban túnicas blancas, alas y halos), Schmalz y el Diácono Peter Richardson desvelaron la escultura de bronce ante una multitud asombrada. Bajo el velo estaba María, arrodillada y acunando al no nacido de Cristo en su vientre. El Padre Pineda dijo que la dedicación de la estatua era una forma de honrar a María y cómo ella dijo "sí" a Dios.



"El papel de María en la salvación no es solo un momento en el pasado, sino un testimonio continuo para todos nosotros", dijo el Diácono Richardson. "Ella nos enseña cómo escuchar a Dios con corazones abiertos, cómo permanecer fieles en tiempos de alegría y tristeza, y cómo guiar a otros a Cristo. Como una madre amorosa, ella continúa intercediendo por la Iglesia y por cada uno de nosotros".



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El bebé no nacido, que Schmalz bromeó era la representación más pequeña de Jesús que jamás había esculpido, estaba rodeado de acero espejado. Explicó que quería que el acero sirviera como un halo alrededor de Jesús.



"Mi profunda esperanza es que esta escultura se instale en todo el mundo y promueva la alegría de las nuevas familias y los nuevos seres humanos que llegan a este mundo", dijo.



El Monumento a la Vida, esculpido por primera vez en 2022, se ha convertido en una de las obras más populares de Schmalz. Se instalarán copias de la misma en los terrenos del Capitolio del Estado de Texas y frente a la Iglesia de la Natividad en Belén. La inspiración para el Monumento a la Vida llegó a Schmalz en 2019, después de que terminó "Ángeles Desconocidos", una escultura masiva dedicada a los migrantes y refugiados que se instaló en la Plaza de San Pedro. Poco después de terminar esa escultura, estaba trabajando en otro encargo para la Santa Sede; una escultura sobre la trata de personas.



"Mientras luchaba y desataba estos nudos visuales de estos enormes problemas en nuestro mundo hoy, pensé en otro problema épico, y ese es el aborto", dijo.



Se volvió hacia los memoriales de aborto anteriores en busca de inspiración. A menudo, tales esculturas representaban a Jesús sosteniendo un feto o llorando por los bebés abortados. Schmalz quería transmitir un mensaje pro-vida en términos más optimistas.



"La gente conoce la violencia y el daño, y eso no parecía funcionar para mí, en lo que respecta a la escultura", dijo. "Así que pensé que tomaría un enfoque completamente diferente, y pensé que tendría una escultura que no mostraría el horror del aborto sino la belleza y la santidad de la vida y la alegría de la vida".



Quería que la escultura fuera hermosa, para que los espectadores pudieran mirarla y recordar la belleza de toda la vida humana. Con los remolinos de bronce que rodeaban el vientre de María, Schmalz comparó su obra con una escultura abstracta.



"Me conmovió mucho la belleza", dijo Elaine Barker, feligresa de Todos los Santos, al Pilot.



El 10 de mayo marcó el final de la búsqueda de cuatro años de Barker para instalar el Monumento a la Vida en su parroquia. Por sus esfuerzos, recibió una ovación de pie de la asamblea.



"Estoy sin palabras", dijo. "Estoy muy conmovida y agradecida a Dios de que cuando él habla, nosotros escuchamos".



Cuando vio por primera vez la escultura en OSV News en 2022, sintió que Dios la llamaba. Recaudar los fondos para comprar la escultura sería difícil, pero Barker no se desanimó. En una peregrinación a Roma, donde vio una copia del Monumento a la Vida en la Iglesia de San Marcello al Corso, conoció a un benefactor que se ofreció a pagar para traer la escultura a Haverhill. Cuando se desveló la escultura, y el Obispo Robert Hennessey la bendijo con agua bendita mientras los Caballeros de Colón hacían guardia, Barker estaba visiblemente emocionada.



"Sentí la presencia de María dentro de mí", dijo. "Realmente, realmente lo hice. Sentí su presencia, y creo que ella me estaba diciendo 'gracias', pero debo decir 'gracias' a ella también, por todo lo que ha hecho por mí".