Perfiles de Cheverus: Beatriz Soto de la Capilla de San Francisco, Boston

BOSTON -- Aquellos que visitan regularmente la Capilla de San Francisco en el complejo comercial del Centro Prudential de Boston a menudo la comparan con una plaza fuera de una iglesia del Viejo Mundo.



Después de la misa del domingo el 26 de abril, no fue difícil ver por qué. Personas de todas las edades y razas salieron de las puertas de la capilla. Algunos estaban solos, otros eran familias con niños. Se quedaron en la plaza, fueron a almorzar a restaurantes cercanos y charlaron con el Padre Jeremy Paulin, de los Oblatos de la Virgen María, director de la capilla.



Cuando Beatriz Soto era nueva en Boston, recién llegada de México, ella y sus amigos llamaban a la Torre Prudential "el Buen Pastor". Si se perdían, todo lo que tenían que hacer era mirar hacia ese rascacielos, y sabrían cómo encontrar la Capilla de San Francisco.



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Hoy en día, Soto no necesita ayuda para encontrar la capilla. Ha sido una figura constante allí durante más de 30 años, preparando lectores, llevando la Comunión a los enfermos y confinados en casa, enseñando la Consagración de 33 días a la Virgen María, ayudando en la Misa todos los domingos y apoyando a la robusta comunidad hispana de la capilla. Ayudó a establecer las celebraciones en español del Triduo Pascual en la capilla en 1997. Ha sido miembro de la Asociación Mariana de la Arquidiócesis de Boston durante casi 20 años y sirvió como su presidenta de 2016 a 2022.



"He estado aquí la mitad de mi vida, probablemente un poco más", dijo. "Es la capilla, es la comunidad, es el sacerdote que me hace sentir como en casa".



Soto describió la Capilla de San Francisco como un lugar donde ella y otros pueden "saludar al Señor".



"Creo que es un regalo de Dios tener la capilla aquí", dijo. "Es tan especial. Y creo que es un lugar para detenerse en medio de nuestra loca vida".



Por su trabajo en la capilla, Soto, de 63 años, fue una de las 101 personas que recibieron el Premio Cheverus en noviembre de 2025. Los premios anuales de la arquidiócesis, nombrados en honor al primer obispo de Boston, honran el servicio de larga duración a la Iglesia. Al nominar a Soto para el premio, el Padre Paulin escribió que su trabajo detrás de escena en la capilla ha sido "inmensamente útil para los directores, sacerdotes y miles de visitantes y visitantes de la capilla a lo largo de los años".



"Ella ha sido una figura materna para la comunidad hispana", escribió.



Soto dice que solo está tratando de vivir como Jesús quiere que lo haga. Cuando el Padre Paulin le dijo que iba a recibir el premio, los dos lloraron juntos.



"Cada vez que recuerdo ese momento, vuelvo a llorar, porque es un regalo de Dios y para toda la comunidad", dijo. "No soy solo yo, oh, yo recibo esto. No, es toda la comunidad".



La Capilla de San Francisco es un lugar de oración y adoración para los visitantes habituales, así como para los estudiantes, los pacientes del hospital y cualquier persona que visite Boston. Durante el fin de semana del Maratón de Boston, los corredores vienen a la capilla para recibir bendiciones. Los estudiantes universitarios vienen, y años después regresan para contarle a Soto cuán importante fue la capilla durante sus años universitarios. Los jugadores de los Red Sox y los cantantes famosos a menudo se pueden encontrar en los bancos. La famosa actriz y cantante mexicana María Victoria visitó la capilla cuando su yerno participó en el Maratón de Boston.



La razón por la que la capilla es especial para Soto no es por los invitados famosos. Es porque "el Señor está allí".



Soto nació en Obregón, Sonora, México, a seis horas en coche de la frontera con Estados Unidos. Su madre era ama de casa y su padre era conductor de autobús. Pasó los primeros 12 años de su vida en una pequeña casa con sus padres y siete hermanos.



"Mucha diversión, muchas peleas, también compartiendo muchas cosas como dormitorios, baños, todo el espacio de la casa", recordó.



Soto asistió a la escuela católica hasta el cuarto grado. La Iglesia era "todo" para ella. Dividía su tiempo entre sus padres y su abuela, que vivía al lado de una iglesia. No había distinción entre la iglesia y el hogar. Después de graduarse de una escuela secundaria pública, Soto fue a la universidad para convertirse en maestra de escuela primaria. Sus estudios la llevaron a la Universidad Pontificia de México. Trabajó como maestra en escuelas públicas y católicas durante 11 años, mientras asistía y enseñaba clases de Biblia en una iglesia local.



"En ambos lugares, estaba muy feliz", dijo. "Pero la diferencia que podría decir, en la escuela católica, podría mostrar más de mi fe, y rezamos".



Llegó a los Estados Unidos en 1993 para estudiar inglés. Boston se convirtió en su destino por recomendación de amigos, quienes le dijeron que Boston tenía "el mejor inglés" porque estaba muy lejos de la frontera entre Estados Unidos y México. El plan era que ella aprendiera el idioma y regresara a México, pero le gustó tanto la vida en los Estados Unidos que decidió quedarse. Descubrió que la gente en Boston es amigable, pero no tan religiosa como lo eran en su ciudad natal.



"Después de venir aquí, inmediatamente me involucré en la Iglesia aquí", dijo. "Y amo a la comunidad. Amo el lugar. Amo Boston".



Se quedó con una amiga que vivía a pocas cuadras del Centro Prudential. Menos de una semana después de su llegada, Soto estaba asistiendo a la misa en la Capilla de San Francisco, que tenía una gran comunidad colombiana.



"Eran muy amigables, e inmediatamente me sentí como en casa", dijo.



Soto trabaja como niñera. El Padre Paulin conoce a los niños a los que cuida por su nombre. A veces los lleva con ella a la capilla.



"Me encanta", dijo. "Es una gran bendición hacer eso, ver a los niños crecer y también ser parte de diferentes familias, a veces con diferentes ideas, pero siempre, diría, con grandes, grandes corazones".



A lo largo de los años, amigos que conoció en Boston han tenido que regresar a México, Costa Rica y Colombia, pero ella se ha quedado.



"Siempre noto, después de que un amigo tuvo que seguir adelante, viene otro buen amigo", dijo. "Dios siempre está enviando gente nueva".