El Arzobispo anima a Brockton Rox en la Noche de Fe y Familia

BROCKTON -- Horas después de ordenar a cinco nuevos sacerdotes para la Arquidiócesis de Boston, el Arzobispo Richard G. Henning participó en el pasatiempo nacional asistiendo a un juego de béisbol entre Brockton Rox y Ottawa Titans el 16 de mayo.



La presencia del arzobispo fue parte de la promoción de la Noche de Fe y Familia de Rox, en colaboración con la arquidiócesis. La idea de la Noche de Fe y Familia surgió de las conversaciones entre el Arzobispo Henning y el copropietario de Brockton Rox, Bill Janetschek.



"Realmente quieren unir a las familias y divertirse a la antigua", dijo Liz Cotrupi, Directora de Vida Familiar y Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Boston.



Vistiendo su sotana, el Arzobispo Henning se unió a los jugadores de béisbol de la Escuela Secundaria Cardinal Spellman en el montículo para el primer lanzamiento. Los feligreses de las Tri-Parroquias Católicas de Brockton cantaron el Himno Nacional.



Mientras los espectadores, incluyendo a los feligreses de las Tri-Parroquias y a los estudiantes de Cardinal Spellman y Trinity Catholic Academy, animaban a Rox, el Arzobispo Henning saludaba a los fans. Cotrupi dijo que al asistir al juego, el arzobispo estaba siguiendo el llamado del difunto Papa Francisco a ser un misionero entre la gente.



"Él es su pastor, y necesita salir a donde están, y él es muy bueno haciendo eso", dijo. "Y este es un gran espacio para hacer eso".



El Padre Matthew Westcott, pastor de las Tri-Parroquias y él mismo un fanático del béisbol, también estuvo presente.



"Es una gran oportunidad para celebrar la Iglesia, la realidad vivida no solo de lo que celebramos en la Misa, sino de los ritmos orgánicos de la vida familiar", dijo. "Este es un gran recordatorio, y el arzobispo es un gran embajador del Señor, pero para la gente, ¿qué es más saludable que el béisbol?".



Lamentablemente, a pesar de la presencia del Arzobispo Henning, el favor divino no estuvo del lado de Rox. Perdieron ante los Titans 8-6.

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