Voluntarios del Centro Pastoral embellecen la colaboración de Melrose-Wakefield durante la Semana de Servicio anual

MELROSE -- Ciento veinte voluntarios del Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston embellecieron la Parroquia de la Encarnación en Melrose y la Parroquia del Santísimo Sacramento en Wakefield durante la 12ª Semana de Servicio anual de la arquidiócesis del 18 al 21 de mayo.



Desde 2008, la arquidiócesis ha dedicado la Semana de Servicio a embellecer las parroquias que necesitan mantenimiento. En la soleada mañana del 18 de mayo, la Semana de Servicio comenzó con 25 voluntarios rastrillando hojas y cargando mulch en carretillas fuera de la Parroquia de la Encarnación mientras los pájaros gorjeaban sobre ellos. Los voluntarios reemplazarían el viejo mulch con una capa fresca y plantarían nuevas flores y arbustos.



Más adelante en la semana, harían lo mismo en el Santísimo Sacramento. También es tradicional que el arzobispo participe y eche una mano. Este año, el Arzobispo Richard G. Henning recogió una pala, un rastrillo y un soplador de hojas para ayudar a los esfuerzos de los voluntarios.



El propósito de la Semana de Servicio es fortalecer los lazos entre la autoridad central de la arquidiócesis en Braintree y las parroquias a las que sirve.



"Permite a los feligreses de la parroquia saber que nos importa, y también le hacemos saber al pastor, el pastor sabrá que estamos aquí para ayudar", dijo el Diácono Glenn Smith, quien coordinó a los voluntarios.



La Encarnación y el Santísimo Sacramento son una colaboración bajo el liderazgo del Padre Michael Rora.



"Esta es solo otra forma en que la diócesis ha ofrecido mostrar su compromiso para ayudar a las parroquias aquí en Melrose y Wakefield a crecer y prosperar", dijo el Padre Rora.

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