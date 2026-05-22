Cinco hombres ordenados sacerdotes para Boston

BOSTON -- El Padre Stephen Baruffi se convirtió en sacerdote para "arrepentirse de sus pecados" cuando era abogado.



Así bromeó el Padre Mark Kreder, un amigo del Padre Baruffi que asistió a su ordenación en la Catedral de la Santa Cruz. El Padre Kreder y el Padre Baruffi fueron compañeros de la escuela de derecho. El Padre Kreder tenía la sensación de que el Padre Baruffi se convertiría en sacerdote algún día.



"Siempre pensé que Steve era especial", dijo el Padre Kreder. "Tenía un lado espiritual".



"Se siente maravilloso", dijo el Padre Baruffi sobre ser sacerdote. "Es indescriptible".



Añadió, "La tremenda bondad de Dios me proporcionó esta oportunidad de tener a toda mi familia y amigos aquí, todos creyentes, así que solo un montón de pensamientos diferentes, pero todos en gratitud".



El Padre Baruffi y otros cuatro hombres -- el Padre Giris Azize, el Padre Javier Padilla, el Padre Diego Alejandro Pena, y el Padre Johnathan Saniuk -- fueron ordenados al sacerdocio para la Arquidiócesis de Boston en la Catedral de la Santa Cruz en una Misa celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning el 16 de mayo.



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La Misa comenzó con una gran procesión de clérigos a través de la catedral. Como siempre, el Rito de la Ordenación comenzó con los cinco candidatos siendo llamados y presentados al Arzobispo Henning. El arzobispo preguntó si estaban dispuestos, preparados y aptos para las responsabilidades del sacerdocio. Los candidatos anunciaron que sí, por lo que el Arzobispo Henning los seleccionó para la ordenación. La asamblea rompió en aplausos para aprobar a los candidatos.



El arzobispo dijo a los sacerdotes, "queridos hijos", que serían responsables de enseñar y santificar a los fieles. Tendrían que esforzarse por vivir sin pecado, unificar al pueblo de Dios y seguir el ejemplo de Cristo, que vino no para ser servido sino para servir. En su homilía, el Arzobispo Henning citó las palabras del Beato Arzobispo Fulton Sheen: "El sacerdote no es suyo". Dijo que en las conversaciones con los cinco candidatos, estaba claro que entendían las palabras del Beato Arzobispo Sheen. Al hablar con los futuros sacerdotes, el Arzobispo Henning vio el mismo rostro "sereno y alegre" que vio en el Papa León XIV tras su elección.



"Hay una hermosa serenidad, una alegría suave y tranquila en cada uno de ustedes, al reconocer lo que han recibido, la gracia y la misericordia de Jesús, y desean con corazones amorosos compartir lo mismo con el pueblo de Dios", dijo.



Dijo que Dios anhela que su pueblo confíe en él y lo ame tanto como Jesús los amó cuando murió en la cruz por ellos.



"No damos algo de nosotros mismos", dijo el arzobispo. "Nos damos a nosotros mismos. Va, por supuesto, en contra de nuestra propia cultura contemporánea, pero probablemente de la mayoría de las culturas a lo largo de la historia".



Dijo que en el mundo de hoy, la gente está constantemente tratando de encontrarse a sí misma. Paradójicamente, la forma de encontrarse a uno mismo es entregarse completamente a Dios al servicio de los demás.



"Entender que las palabras que rezarás con y para la Iglesia en la Santa Misa no solo están destinadas a describir lo que Cristo hace y nos da, sino a ser una expresión concreta de cómo vives tu vida como sacerdote", explicó. "'Este es mi cuerpo, mi sangre, dado por ti.'"



Eso, dijo el arzobispo, es el tipo de hombre que Dios hizo a los candidatos. Hizo referencia a la enseñanza del Beato Arzobispo Sheen sobre la "generación espiritual".



"No somos llamados 'padre' simplemente porque ejercemos el cuidado pastoral", dijo el Arzobispo Henning. "Somos llamados 'padre' porque generamos nueva vida para la Iglesia con nuestro propio testimonio y ejemplo, y llamando a otros al Señor con nuestra predicación y los sacramentos".



Usando una de sus metáforas favoritas, explicó que los sacerdotes deberían ser como el cáliz utilizado durante la Misa; un recipiente vacío de nada más que lo que pertenece a Dios.



"Nuestras posesiones a menudo nos poseen", dijo, "pero darnos la fe y la confianza del Señor de nuevo es encontrar nuestro verdadero yo, nuestra mayor libertad".



Cuando visita escuelas y parroquias en toda la arquidiócesis, a menudo escucha las palabras, "Estoy rezando por ti".



"Es algo muy poderoso", dijo. "El pueblo santo de Dios, rezamos por ellos. Recitamos el oficio, celebramos la Santa Misa, pero ellos rezan por nosotros".



Les dijo a los sacerdotes que confiaran en esas oraciones, que provienen del amor de Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró el milagro de Pentecostés, y que hace que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo en cada Misa, ahora "se impregnará" en las almas de los candidatos.



"Te transformará este día, y te guiará, te consolará y te fortalecerá", dijo. "El Señor ha dado y sigue dando todo por ti. Ahora tú le das el regalo que más alegría trae a su corazón, el regalo de tu confianza, el regalo de ti mismo".



Después de la homilía, cada uno de los candidatos prometió que ejecutarían fiel y honorablemente los deberes del sacerdocio, y que obedecerían al Arzobispo Henning y a sus sucesores. Como muestra de obediencia a Dios, se postraron ante el altar mientras la asamblea rezaba la Letanía de Súplica, invocando a todos los santos para que rezaran por los nuevos sacerdotes.



El Arzobispo Henning puso sus manos sobre cada uno de los sacerdotes y rezó la Oración de la Ordenación, ordenándolos sacerdotes. El resto de los sacerdotes presentes también pusieron sus manos sobre los recién ordenados. Los nuevos sacerdotes recibieron entonces su estola y casulla, símbolos de su nuevo oficio y ministerio. El Arzobispo Henning ungió las manos de los sacerdotes con el sagrado óleo del Crisma y les presentó el patén y el cáliz, que usarían para consagrar la Santa Eucaristía. Luego les dio el Beso de la Paz, al igual que todos los sacerdotes presentes. Después de la Misa, los nuevos sacerdotes fueron rodeados por multitudes de familiares, amigos, clérigos, seminaristas y fieles.



El Padre Azize dijo que pensó en la vida de cada santo cuyo nombre fue cantado. Oró para que Dios le ayudara a imitar sus vidas, para que pueda ser el sacerdote que Dios quiere que sea.



"Es difícil de expresar en palabras", dijo después de su ordenación, "pero es una sensación y energía alegre dentro de ti del Espíritu Santo, que simplemente te abruma".



Durante su diaconado transitorio, al Padre Azize le apodaron "Diácono G". Ahora está deseando ser llamado "Padre G". Amigos suyos desde la escuela secundaria e incluso desde cuarto grado estuvieron allí para ver su ordenación. Su plan es ser "el mejor sacerdote que pueda ser para la gran gloria del Señor".



"Estoy aquí, bendito sea Dios, estoy aquí", dijo el Padre Saniuk, "y es mi turno, y Dios me ha dado la gracia".



Dijo que, mientras yacía ante el altar, oró para que Dios le diera la gracia de ser un buen sacerdote.