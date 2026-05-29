El pastor de North Shore ofrece un retiro para capellanes que sirven a las tropas

SWAMPSCOTT -- Cuando se le pidió al Monseñor John McLaughlin que sirviera como el primer director de vocaciones de la Arquidiócesis de los Servicios Militares, aceptó la tarea por "chicos como mis chicos".



Los "chicos" del Monseñor McLaughlin eran los luchadores a los que entrenaba en las Escuelas Públicas de Woburn antes de responder a un llamado al sacerdocio. Muchos de los luchadores se unieron al ejército. Un luchador que conocía murió en Afganistán. Monseñor McLaughlin estaba en el seminario cuando se enteró.



"Era un buen chico", recordó. "Creo que acababa de tener una nueva familia. Fue triste".



Monseñor McLaughlin piensa en ese joven, y en "todos estos chicos", cada vez que habla con los capellanes militares. Todos ellos han experimentado tragedias similares.



"Demasiados", dijo. "Demasiadas historias. ... Creemos en la vida eterna, pero aún así son jóvenes. Cuando los jóvenes mueren, te hace ver el mundo de una manera completamente diferente".



Monseñor McLaughlin sirvió como director de vocaciones de la Arquidiócesis de los Servicios Militares de 2008 a 2011.



"Me dio la oportunidad de ayudarles en tiempo de guerra, eso era Afganistán y todo", dijo.



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Aunque está de vuelta en la Arquidiócesis de Boston como pastor de la Iglesia de San Juan Evangelista en Swampscott y la Iglesia de Santo Tomás de Aquino en Nahant, sigue estando cerca de los sacerdotes que atienden las necesidades espirituales de las Fuerzas Armadas.



Ofreció un retiro a los capellanes militares de EE.UU. en Frankfurt, Alemania, del 11 al 15 de mayo. Los sacerdotes que asistieron al retiro estaban estacionados en Alemania, Italia y Corea del Sur. Aquellos estacionados en el Medio Oriente podían asistir.



Monseñor McLaughlin conoce a sacerdotes que actualmente están en zonas de guerra, pero no puede decir más que eso. En el retiro, pudo ver a los capellanes que había formado mientras servía en la Arquidiócesis de los Servicios Militares.



"Fue genial verlos, genial ser parte de sus vidas de nuevo, verlos crecer en su fe y en el sacerdocio", dijo. "Eso fue algo especial".



Durante el retiro, Monseñor McLaughlin predicaba a los capellanes una o dos veces al día, celebraba la Misa, escuchaba confesiones y "simplemente estaba allí si necesitaban hablar". Monseñor McLaughlin dijo que el ejército es "un semillero de evangelización", lleno de jóvenes que están separados de todo lo que una vez conocieron.



"Es importante tener capellanes para ayudarles a ver qué es Dios en su vida y cómo pueden ayudarles", dijo. "Ayudarles a ver a Dios, a amar a Dios, y a saber que no están solos".



Predicó a los capellanes en Frankfurt sobre la evangelización y el "agotamiento del ministerio".



El Cardenal Edwin Frederick O'Brien, entonces Arzobispo de los Servicios Militares, se acercó a Monseñor McLaughlin para convertirse en director de vocaciones porque el ejército necesitaba capellanes católicos. Todavía lo hace. Al igual que los sacerdotes parroquiales, un solo capellán a menudo debe asumir la carga de trabajo de dos o tres hombres. Necesitan tiempo libre, pero no pueden conseguirlo porque no hay nadie para ocupar su lugar. En tiempos de crisis, no tienen a otros sacerdotes a su alrededor para apoyarse. Los retiros son una rara oportunidad para que los capellanes estén en compañía de otros.



"Un sacerdote puede hacer cosas espirituales", dijo Monseñor McLaughlin. "No somos terapeutas ni psicólogos, pero podemos traer el ámbito espiritual para tratar de ayudar a aquellos que están trabajando con ellos".



Los capellanes en las bases militares están rodeados de jóvenes familias que son constantemente desarraigadas y enviadas alrededor del mundo. Interactúan regularmente con miembros del servicio que han perdido sus trabajos, han sido separados de sus familias, están a punto de entrar en combate o acaban de regresar de él. Los capellanes sufren junto a ellos. Al igual que las tropas, algunos sacerdotes que sirven en zonas de combate luchan con el trastorno de estrés postraumático después.



"Me sentí honrado de ir allí a dar el retiro a estos hombres que son desinteresados en su ministerio, que eligieron esto, sabiendo que podrían estar en el campo de batalla", dijo Monseñor McLaughlin.



Dijo que ha aprendido mucho de los capellanes que ha conocido.



"Aprendí que todos tienen diferentes desafíos", dijo, "y a veces cuando aprecias, piensas que las cosas son difíciles, o lo que sea, pero luego te pones en los zapatos de otras personas, y de repente hay un conjunto completamente diferente de problemas con los que lidian".



Los capellanes con los que habla no tienen miedo, incluso cuando están en peligro. Monseñor McLaughlin dijo que son menos reacios a asumir asignaciones peligrosas porque no tienen esposas o hijos a los que cuidar. Las tropas con las que un sacerdote entra en batalla son su familia, su gente.



"Los capellanes católicos están dispuestos a dar su vida por sus hombres y mujeres de servicio", dijo.