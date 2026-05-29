La Oficina de Planificación dedica viviendas asequibles para personas mayores en Mattapan

MATTAPAN -- Lynette Perry estaba feliz de no tener que poner cortinas.



Perry se mudó a 150 River Street Village en Mattapan, el último desarrollo de viviendas asequibles de la Oficina de Planificación para Asuntos Urbanos de la Arquidiócesis de Boston, en diciembre de 2025. Estaba encantada de encontrar que su apartamento tenía sus propias cortinas en "hermosos tonos neutros", junto con una nevera, estufa, microondas y lavavajillas. Está deseando plantar tomates y uvas en el jardín de la residencia, hacer ejercicio en el gimnasio del lugar y tener a sus amigos y familiares a cenar en el salón.



"Vivir aquí ha sido una experiencia maravillosa", dijo. "Mis vecinos son amables y considerados".



Uno de ellos es un autor de libros para niños.



"Finalmente tengo un lugar que puedo llamar hogar", dijo. "Envejeceré aquí y disfrutaré de mi espacio vital. Estoy muy agradecida".



En respuesta a sus comentarios, el presidente de la Oficina de Planificación para Asuntos Urbanos, Bill Grogan, simplemente dijo: "Por eso hacemos lo que hacemos".



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Grogan, Perry y un grupo de funcionarios electos de la ciudad y del estado y líderes de organizaciones sin fines de lucro cortaron ceremonialmente la cinta de 150 River Street Village el 19 de mayo, casi dos años después de una ceremonia de inicio de obras en 2024. El proyecto, un esfuerzo conjunto de POUA y Caribbean Integration Community Development, una organización sin fines de lucro que construye viviendas asequibles en Mattapan y sus alrededores, proporcionará 30 unidades de viviendas con restricciones de ingresos para adultos mayores como Perry. River Street Village está cerca de negocios locales y transporte público, e incluye un parque público y un espacio comunitario interior.



"River Street Village realmente se trata de traer y construir activos y conexiones comunitarias para unir a las personas", dijo Grogan. "Estamos celebrando hoy en un momento crucial. El desarrollo de viviendas seguras, asequibles y estables sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos, y la creación de proyectos como este son fundamentales para mantener la ciudad y el Commonwealth como lugares vibrantes para todos, especialmente para los adultos mayores".



Desde su fundación en 1969, POUA ha construido 1,500 unidades de vivienda para personas mayores. River Street Village tardó 10 años en materializarse completamente. Cuando se abrió, POUA recibió aproximadamente 1,000 solicitudes para sus 30 unidades.



"En medio de esa crisis, 150 River Street Village es un ejemplo de lo que es posible", dijo Grogan.



El Monseñor Bryan Hehir, secretario de salud y servicios sociales de la Arquidiócesis de Boston, ofreció una oración en la ceremonia de corte de cinta. También trajo los buenos deseos del Arzobispo Richard G. Henning, quien no pudo asistir porque estaba reuniéndose con las familias de los cinco hombres a los que había ordenado al sacerdocio el 16 de mayo. En su oración, el Monseñor Hehir dijo que River Street Village es "un ejemplo de la forma en que el gobierno en todos los niveles tiene un deber moral con el bienestar de sus ciudadanos, y la vivienda está en el corazón de cumplir con ese deber".



Oró por el desarrollo y por aquellos que vivirán en él.



La Jefa de Vivienda de Boston, Sheila Dillon, dijo que todos los días recibe llamadas de bostonianos mayores que ya no pueden permitirse vivir en la ciudad, a pesar de que son los "residentes más importantes" de Boston.



"Han criado familias, han trabajado duro, han contribuido a todas las organizaciones cívicas y reuniones comunitarias", dijo, "y ahora, después de toda la contribución, algunos de nuestros mayores están dejando la ciudad, y eso tiene que parar".



El desarrollo se realizó junto con los miembros de la comunidad, cuyas opiniones fueron tomadas en consideración.



150 River Street Village recibió más de $4 millones en créditos fiscales y subvenciones de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables de Massachusetts, y $9.8 millones en bonos exentos de impuestos de MassDevelopment, la agencia de desarrollo inmobiliario del estado. El concejal de la ciudad de Boston, Brian Worrell, quien representa a Mattapan, señaló que el proyecto había gestado durante tanto tiempo que fue aprobado antes de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, los costos de construcción y financiamiento se han disparado con la inflación.



"Pero las personas detrás de este proyecto no se alejaron", dijo. "Lucharon por la financiación, lucharon por la visión, y lo más importante, lucharon por nuestros mayores, y creo que ese es uno de los regalos más importantes que podemos dar a esta generación".