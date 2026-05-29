Obispo cubano aborda la crisis humanitaria del país en su visita a la Parroquia de San Pedro, Cambridge

CAMBRIDGE -- Una vez, durante una misa matutina en su Diócesis de Santa Clara, Cuba, a la que asistieron unas 300 personas, el Obispo Arturo González preguntó cuántos habían desayunado esa mañana. Cuando nadie respondió, siguió preguntando cuántos almorzarían al regresar a casa. De nuevo, silencio.



El Obispo González, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, compartió esta historia el 23 de mayo en el centro parroquial de San Pedro en Cambridge. Lo llamó "un claro ejemplo de lo que está viviendo el pueblo cubano". A medida que continúan las noticias sobre disturbios civiles en Cuba causados por la escasez de alimentos, agua y otros elementos esenciales, así como una crisis energética, el Obispo González presentó una exposición titulada "La realidad de la Iglesia en Cuba en nuestros días".



Comenzó con estadísticas desalentadoras, señalando que la población de Cuba era de unos 11 millones hace cinco años. Sin embargo, en los últimos cuatro años, más de 2 millones de cubanos han emigrado a los EE. UU., América Central y Europa. La mayoría de los que se fueron son jóvenes y educados, dejando una población más pequeña y envejecida en Cuba.



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"Entonces, generalmente, hablamos de Cuba como un país empobrecido. Pobreza a nivel humano pero también en bienes materiales", dijo el Obispo González.



El Obispo González comentó que durante 70 años, la revolución marxista-leninista ha proyectado una larga sombra sobre Cuba, drenando la vitalidad de su economía e industrias productivas.



"En términos generales, podemos decir que la economía socialista es un desastre, y Cuba no es la excepción", dijo, agregando que "la revolución se alimentó y vivió de la herencia que recibió: industrias, fábricas, infraestructura, todo".



Muchos señalan la educación, la atención médica, la igualdad social y los deportes como ejemplos brillantes del éxito de la revolución, pero el Obispo González los ve como mitos. Describe las escuelas del país como lamentables y el sistema de salud en ruinas. En deportes, recuerda una época en la que los atletas cubanos deslumbraban en los Juegos Olímpicos y regresaban a casa con medallas de oro y plata.



"Ahora, los que regresan no traen nada. Y digo 'los que regresan', porque muchos de ellos no lo hacen", dijo.



A pesar de los esfuerzos de la ideología marxista por promover el ateísmo en Cuba, el Obispo González dijo que la Iglesia Católica continúa apoyando a la población cubana fomentando la fe en Dios. Esta misión se realiza a través de cuatro pilares fundamentales: formación cristiana, espiritualidad, misión y caridad.



Casas en ruinas, ancianos en las calles y catedrales en un estado severo de deterioro. Estas fueron algunas de las imágenes que presentó el Obispo González que mostraban la crisis humanitaria que azota la isla caribeña.



Sin embargo, la esperanza persiste a través de los esfuerzos de la Iglesia, especialmente la Diócesis de Santa Clara en el corazón de la isla, establecida por San Juan Pablo II en 1995. Con 24 sacerdotes nativos, 13 sacerdotes religiosos, dos seminaristas y casi 70 mujeres religiosas resistentes, a quienes describió como "todoterreno", sirven a una comunidad de 1.5 millones.



"La presencia de laicos, alrededor de 300 de ellos, también es una fuerza; sin ellos no soy nada", dijo el Obispo González. "Tenemos que formarlos, prepararlos, darles vida espiritual, hacer que se enamoren de Jesucristo y su mensaje, y luego enviarlos. Así es como funciona la Iglesia en Cuba, tanto para la evangelización como para la caridad".



También señaló que, a pesar de la resistencia del gobierno a las organizaciones caritativas, la iglesia estableció Caritas, un salvavidas en medio de la creciente dificultad y la pobreza generalizada. Con un equipo dedicado de 500 voluntarios, preparan comidas y se acercan a los necesitados.



El Padre Americo Santos, el párroco, propuso invitar al Obispo González después de varias visitas a Cuba, la más reciente el año pasado. Presenciar los desafíos de la isla y conocer al Obispo González lo inspiró a organizar una recolección de medicinas y donaciones en San Pedro, que tiene una gran comunidad cubana.



"Mi esperanza es que más cubanos vengan a esta parroquia porque... Podemos trabajar juntos por Cuba, podemos hacer más proyectos para ayudar a Cuba, si es posible", dijo el Padre Santos, agregando: "Así que quiero decir que aunque aquí hay feligreses de Cuba, todavía, en Cambridge, hay más a los que me gustaría invitar a ser parte de esta comunidad".



El Padre Santos inicialmente planeó enviar medicinas y donaciones a Cuba solo durante la Cuaresma.



"La idea fue bien recibida, así que ahora quiero tener esto como un programa continuo para que pueda seguir ayudando a esta causa", dijo.



También ha descubierto que el proyecto ha inspirado a personas más allá de la parroquia para apoyar a la nación caribeña.



"Estoy feliz de que mucha gente se haya unido a nosotros en este esfuerzo", dijo.



El Obispo González dijo que la Iglesia llegó a Cuba para quedarse y acompañar a las personas que están sufriendo y "ayudar a abrir las mentes y los corazones y decirles que hay otras posibilidades en la vida".



"El hombre cubano parece esto", dijo, señalando hacia abajo, "no miran hacia arriba, y tenemos que ayudarlos a levantar la cabeza".