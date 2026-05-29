Formando el Futuro: Estudiantes de la Escuela St. Paul, Hingham, aprenden lecciones más allá del aula en viaje misionero a la República Dominicana

HINGHAM -- Ocho estudiantes de la Escuela St. Paul en Hingham pasaron sus vacaciones de abril en la República Dominicana.



No se relajaron en un resort de lujo. Durmieron en camas pequeñas en el centro de visitantes del orfanato Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. Sus habitaciones no tenían aire acondicionado y estaban llenas de cucarachas. Sus duchas eran frías.



Al hablar con The Pilot el 7 de mayo, los estudiantes fueron rápidos en señalar que sus condiciones eran mucho mejores que las del cercano batey, un asentamiento temporal construido para albergar a los trabajadores de una plantación de azúcar. Estos barrios marginales son comunes en la República Dominicana. Las casas de una habitación de los trabajadores suelen estar hechas de rocas y trozos de metal. La electricidad y el agua corriente son lujos. Las plantaciones, que son dueñas de la tierra en la que se construyen los bateyes, pueden apoderarse de ellos en cualquier momento, dejando a los trabajadores sin hogar.



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Los bateyes se suponía que albergaban a los trabajadores solo durante la temporada de crecimiento, pero desde entonces se han convertido en asentamientos permanentes. Los estudiantes de St. Paul visitaron el batey y conocieron a un hombre que había quedado ciego, probablemente en un accidente en la plantación, y por lo tanto ya no podía ganarse la vida. Los estudiantes dieron botas a los trabajadores y ayudaron a construir los cimientos de una casa donde uno de los "pequeños" (huérfanos) viviría con su familia después de reunirse con ellos. La mayoría de los pequeños provienen de los bateyes. Viven en el hogar porque sus padres están muertos, son abusivos, negligentes o no pueden cuidarlos adecuadamente.



"Es un despertar brusco ir allí y ver que en 2026 todavía hay gente viviendo en condiciones realmente duras en comparación con lo que vivimos hoy, y creo que eso es realmente injusto", dijo la estudiante de octavo grado Sloane Siegmann.



"Es una locura ver las condiciones en las que vive la gente y cómo tienen tan poco, pero todos ellos son tan felices y acogedores", dijo la estudiante de séptimo grado Caroline Andrassy. "Es realmente dulce".



El estudiante de sexto grado Lucas Khayat dijo que los pequeños son mucho más extrovertidos que los niños en los EE. UU.



"Siempre son muy acogedores", dijo. "Siempre quieren ser amigos tuyos, y les gusta jugar contigo y hablar contigo, incluso si hablamos diferentes idiomas".



Desde 2017, la Escuela St. Paul ha patrocinado viajes misioneros a los hogares de NPH en América Latina. La organización fue fundada por el Padre William Wasson en México en 1954 y ahora se ha extendido a nueve países, proporcionando vivienda, atención médica y educación a los niños.



Este año, los estudiantes de St. Paul, acompañados por cuatro adultos y la directora Lisa Fasano, desmalezaron una granja, pintaron camas para los pequeños, jugaron con ellos y trajeron ropa y suministros médicos donados por su escuela. El viaje también fue una oportunidad para que los estudiantes practicaran su español.



"Fue un buen momento, a pesar de que estábamos trabajando duro, simplemente estar en la naturaleza y tomar todos los diferentes sonidos que podíamos escuchar y oler, como las diferentes plantas", dijo Natalia Khayat, una estudiante de octavo grado y hermana mayor de Lucas.



La familia Khayat patrocina a dos pequeños en el orfanato, donando regularmente dinero para ropa y otras necesidades.



"Siempre venían a saludarnos con lágrimas en los ojos, lágrimas de felicidad, porque estaban tan felices de vernos, y nos daban los abrazos más fuertes, y estaban muy agradecidos por patrocinarlos", dijo Natalia.



Vio una despedida llorosa de una pequeña que iba a reunirse con su familia, y la llegada de otra pequeña, una niña de unos ocho años. Después de solo unos días, era amiga de todos en el orfanato. Los pequeños se llaman entre sí "hermanos y hermanas". Sus cuidadores son tios y tias, tías y tíos. Los pequeños que dejan el hogar para reunirse con sus familias son hermanos y hermanas mayores.



"Es genial ver cuánto están conectados y unidos como una familia, en lugar de simplemente vivir juntos", dijo Natalia.



NPH también opera una escuela con 420 estudiantes, algunos residentes, pero la mayoría de la zona circundante. La Escuela St. Paul tiene 230 estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. Lucas enseñó una clase de arte a los estudiantes del preescolar Montessori. Recibió abrazos y chocó los cinco con todos ellos.



"Estaban tan felices, a pesar de que nunca nos habían conocido", dijo.



Cada noche, los estudiantes reflexionaban sobre lo que habían visto y hecho ese día. Cada uno de ellos señalaría el "momento de Dios" del día.



El "momento de Dios" de Sloane fue cuando, al hablar con los niños que jugaban en las calles de los bateyes, descubrió que se consideran familia, independientemente de si están biológicamente relacionados. El "momento de Dios" del estudiante de octavo grado Ceb Baker fue jugar baloncesto con los niños. El de Lucas fue asistir a la misa en la capilla del orfanato, y escuchar la música animada y el canto. El "momento de Dios" del estudiante de tercer grado Griffin Park fue hacer juguetes de globos para los estudiantes de Montessori. El de Natalia fue cuando los agricultores del batey abrazaron a los estudiantes después de recibir sus nuevas botas.



"Escuchar las historias de todos me hizo darme cuenta de cuán agradecidos deberíamos estar en casa y cuánto tenemos en comparación con los niños aquí", dijo, "y cómo el dinero no compra la felicidad, porque estos niños no tienen mucho, y sin embargo, son algunos de los niños más felices que he visto".