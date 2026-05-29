El Instituto Teológico otorga títulos a ocho graduados

BRIGHTON -- Ocho personas recibieron títulos del Instituto Teológico del Seminario de San Juan en una Misa celebrada por el Obispo Cristiano Barbosa el 21 de mayo.



El Instituto Teológico proporciona formación y capacitación pastoral a laicos, diáconos y religiosos. Seis de los graduados de este año -- Ellen Gunning, Michael Habeeb, Kathleen Hogan, Rodolfo Panizales, Michaela Silva y Francis X. Stanton III -- recibieron títulos de Maestría en Ministerio (MAM). Marian McGrath y el Diácono Frederick O'Brien recibieron títulos de Maestría en Estudios Teológicos.



"Los ocho graduados llegaron a este viaje hoy a través del poder de la oración", dijo Gunning, la oradora de la clase, en sus comentarios.



Ella y sus compañeros de clase asistieron a la Misa juntos, pasaron horas en adoración, rezaron el rosario con los Caballeros de Colón e hicieron los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Aprendieron derecho canónico, historia de la Iglesia, cristología y los Testamentos Antiguo y Nuevo. Leyeron libros y encíclicas papales, escribiendo informes sobre lo que aprendieron. Sus cursos a menudo eran los mismos que tomaban los seminaristas de San Juan.



"Entraste en un viaje de conocimiento, y es hermoso, todo lo que estás aprendiendo", dijo el Obispo Barbosa en su homilía en la Misa que precedió a la ceremonia de graduación.

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Les dijo a los graduados que se van con el conocimiento de la Iglesia, conocimiento que se celebra en cada Misa.



"Entendiendo que Dios nos llama a la comunión con él y con los demás, nos convertimos en su cuerpo, llamados a construir su cuerpo", dijo.



El obispo dijo que celebrar la Misa para la graduación le recordó las confirmaciones que ha estado haciendo en toda la arquidiócesis recientemente. En esas confirmaciones, a menudo dice: "Este es el fin del principio". Señaló que la Misa que estaba celebrando marcaba un comienzo para los graduados, también.



"Terminas aquí, te conviertes en parte de la familia de San Juan y estás llamado a una misión", dijo. "En un mundo desgarrado por la guerra y herido marcado por tanta división e incertidumbre, estás llamado a ser ministros de esperanza, fe y amor".



Gunning dijo que comenzó sus estudios en el Instituto Teológico en 2020 porque quería mejorar el estudio de la Biblia en su parroquia, Santa María del Sagrado Corazón (ahora Nuestra Señora de los Ángeles) en Hanover.



"Siempre hay más que podemos aprender sobre nuestra fe", le dijo a The Pilot, "y nuestra fe es muy rica, es muy profunda, y nuestros ministerios son ministerios que abordan el alma de la persona".



Esa alma, explicó, puede pertenecer a un "joven" a punto de recibir la Primera Comunión, a un adolescente a punto de ser confirmado, a parejas casadas o a ancianos.



"Soy más consciente al ver a Jesús en la situación, en la persona a la que podría estar ministrando", dijo.



Para recibir un título, ella y sus compañeros de graduación pasaron tiempo en "Educación de Campo", sirviendo activamente en el ministerio. Gunning se ofreció como voluntaria en el ministerio de prisiones en el Centro Correccional Old Colony en Bridgewater. Vio a muchos de los prisioneros crecer en la fe. Varios de ellos se convirtieron al catolicismo.



"Son personas reales como el resto de nosotros", dijo. "Tenían vidas antes de ser encarcelados. Algunos de ellos eran padres, algunos de ellos trabajaban, algunos de ellos hicieron algo a una edad relativamente joven que los metió en la prisión. Todos tenían el deseo de conocer a Dios".



McGrath, voluntaria para el programa OCIA en la Parroquia de Santa Bernadette en Randolph, escuchó por primera vez sobre los programas del Instituto Teológico en 2017. Comenzó sus estudios al año siguiente porque quería saber más sobre Dios.



"Para qué estoy aquí, qué se supone que debo hacer con mi vida, en comparación con lo que tal vez he hecho antes", le dijo a The Pilot.



Aprender sobre el Evangelio de Mateo, y cómo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento, la impactó más.



"Espero poder instruir mejor a las personas en la fe", dijo. "Espero que ahora viva más mi fe, porque en lugar de enseñar, creo que evangelizamos mejor con nuestras vidas".



Habeeb era un ministro de jóvenes, también en la antigua Santa María en Hanover. El asociado pastoral allí había pasado por el programa de Maestría en Ministerio y lo recomendó con entusiasmo.



"Quería mejorar en acercar a los jóvenes a Cristo", le dijo a The Pilot.



Ha estado en el programa tanto tiempo que no puede recordar el año en que se inscribió. Después de completar sus cursos, se mudó a Fort Wayne, Indiana, en 2020. Ahora es director de programación de misiones en la Universidad de San Francisco.



"Trabajo con muchos estudiantes universitarios y los ayudo a evangelizar y a crecer en el discipulado, por lo que muchas de estas cosas serán directamente aplicables", dijo.



En sus comentarios, el Decano Académico de San Juan, Paul Metilly, dijo que con la clase de este año, el Instituto Teológico ahora tiene más de 300 graduados. Por eso, agradeció a Dios, a los obispos y al clero de Boston, y al profesorado de San Juan. Dio una palabra especial de agradecimiento al Monseñor Stephen Salocks, el rector saliente del seminario, que ha servido en la facultad durante casi 40 años. Metilly dijo que el apoyo del Monseñor Salocks al programa del Instituto Teológico fue "incesante".



"Desde nuestros corazones, a sus corazones, por lo que han hecho en y para el corazón de la Iglesia, les agradecemos sinceramente, monseñor", dijo.



El Monseñor Salocks dijo que cuando le dijeron que tenía que enseñar el Nuevo Testamento durante dos horas a la semana en el programa MAM, preguntó en broma si también podía hacer cirugía cerebral y física nuclear. Sin embargo, el seminario continuó enseñando y aprendiendo la Palabra de Dios, y, según el Monseñor Salocks, se divirtió mientras lo hacía.



"El Seminario de San Juan quería que esto funcionara, y sigue queriendo que funcione", dijo. "Sí, tenemos nuestros altibajos, tanto como un programa de formación sacerdotal como un programa de formación de vida, pero seguimos adelante".



Dijo que el seminario está haciendo la obra de Dios, y estaba agradecido de haber sido parte de ella.



"Lo hacemos todo por el bien del Evangelio", dijo.