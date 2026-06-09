Perfiles Cheverus: Carolyn Caveny de la Parroquia Santa Katharine Drexel, Dorchester

DORCHESTER -- En el tabernáculo detrás del altar de la Parroquia Santa Katharine Drexel en Dorchester hay un símbolo que no se encuentra a menudo en las iglesias católicas.



Es una imagen de un pájaro delgado. Sus pies están apuntando hacia adelante, pero su delicada cabeza curvada está apuntando hacia atrás. Esta imagen, el sankofa, proviene del país de Ghana en África Occidental. Sankofa es la palabra Akan que significa "recuperar". El símbolo pictórico de la palabra es un pájaro que avanza pero mira hacia atrás, siempre recordando su pasado. Es un símbolo apropiado para la comunidad católica negra que representa Santa Katharine Drexel.



"Es un símbolo de Dios", dijo Carolyn Caveny, quien ha servido como asistente ejecutiva de la parroquia durante casi una década.



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Caveny, de 86 años, ha sido parte de la comunidad católica negra de Boston durante más de 50 años. Ha visto a las parroquias de San Juan-San Hugo, San Felipe y San Francisco de Sales en Dorchester y Roxbury fusionarse para convertirse en Santa Katharine Drexel en 2005. Antes de eso, era una Hermana de San José de Carondelet, una de las pocas hermanas blancas que enseñaban en las escuelas católicas predominantemente negras de Boston durante las tensiones raciales que sacudieron la ciudad en los años 60 y 70. Fue una religiosa durante más de 40 años antes de separarse de la congregación en la década de 2000 para servir a la Iglesia en el ministerio laico. Todavía está cerca de las hermanas, que siguen siendo una parte importante de su vida. Como el sankofa, mira hacia atrás en su vida e intenta entender a dónde la ha llevado Dios.



"Lo que he visto y oído es que Dios me ha bendecido", dijo. "He tenido una vida extraordinaria, y no trato de averiguar por qué llegué en 1971 a la Escuela Comunitaria de San José. No trato de averiguar por qué soy miembro de una parroquia católica negra".



Caveny admite que puede ser "un poco terca" a veces, pero ha hecho todo lo posible para cooperar con el Espíritu Santo. Sabe que "no va a jugar con los dones misteriosos de Dios".



Por sus contribuciones a Santa Katharine Drexel, Caveny fue una de las 150 personas que recibieron el Premio Cheverus en 2025. Los premios anuales de la arquidiócesis, nombrados en honor al primer obispo de Boston, honran a aquellos que han prestado un largo servicio a la Iglesia.



"Ella ha trabajado incansablemente para ayudar a hacer de Santa Katharine Drexel lo que somos hoy", escribió el Padre Oscar Pratt, el párroco de la parroquia, cuando nominó a Caveny para el premio. "No puedo pensar en nadie más merecedor de este premio".



Para ella, el premio no fue solo para ella sino para toda la Parroquia Santa Katharine Drexel.



"El reconocimiento del servicio dedicado al pueblo de Dios, en un sentido real, es el servicio dedicado de los feligreses aquí entre sí, y también a nuestro alcance en lo que se refiere a la justicia social", dijo.



Ella es parte de un equipo de cinco personas que se reúne cada dos semanas para discutir los acontecimientos en la parroquia, y miembro del equipo de 10 personas responsable del próximo proyecto de vivienda Drexel Village, que proporcionará 217 unidades de vivienda asequible en el sitio del Centro Parroquial Santa Katharine Drexel en Roxbury. La generosidad de la parroquia se ha vuelto "evidente" para ella.



"No estoy hablando solo de generosidad financiera", dijo. "Estoy hablando de cómo la gente se preocupa por lo que le sucede a otras personas".



Caveny creció en una comunidad totalmente blanca en Syracuse, Nueva York.



"La segregación estaba viva y bien", dijo. "Todavía lo está".



Llegó a Roxbury por primera vez en 1971, unos años después de profesar sus votos, para trabajar en su maestría en filosofía en el Newton College of the Sacred Heart. Dijo que su vocación era "la invitación de Dios en ese momento particular".



"No sabía en ese momento que era un don misterioso", dijo.



La Hermana Sylvia Thibodeaux de las Hermanas de la Sagrada Familia, una de las órdenes religiosas negras más antiguas de los EE. UU., la reclutó para enseñar séptimo y octavo grado en la Escuela Comunitaria de San José. San José, San Juan y las escuelas de San Francisco se establecieron en Boston como una iniciativa de la Conferencia Nacional de Hermanas Negras. La mayoría de los estudiantes, y la mayoría de las hermanas que los enseñaban, eran negros.



"Fui bienvenida, fui enseñada, fui amada", dijo Caveny. "Tenía expectativas. Y lo primero que noté, lo primero que me intrigó, fue la espiritualidad negra".



Ahora considera la espiritualidad negra como "un regalo precioso" en la Iglesia.



"En la espiritualidad negra, no hay dualismo, por lo que puedes estar feliz y triste al mismo tiempo", dijo. "También puedes tener esperanza en medio de la desesperación, y la lucha continua por la libertad continúa a través de las enseñanzas, a través de las vidas, la fe y la esperanza de los antepasados".



Su trabajo en las escuelas coincidió con la crisis de desegregación de autobuses de Boston y la extrema tensión entre los residentes negros y blancos de la ciudad.



"Estaba muy claro en un par de meses que los niños y jóvenes que tenía en séptimo y octavo grado eran absolutamente mi enfoque", dijo. "En esa escuela y las otras dos escuelas, se esperaba que prosperaras".



Uno de sus antiguos alumnos ahora es feligrés en Santa Katharine Drexel.



"Lo que destaca para mí es el éxito de todos estos jóvenes que vienen de estas tres escuelas", dijo.



Durante las reuniones semanales en San José, los estudiantes decían "el Juramento Africano". Como Caveny era blanca, no estaba segura de si debía decir el Juramento junto con sus estudiantes. Finalmente, no tuvo ningún problema en decirlo. La comunidad la había acogido como una de las suyas. El Juramento decía: "Trabajaremos, estudiaremos y escucharemos, para que podamos aprender, para que podamos enseñar".



Enseñar a los niños fue el llamado de toda la vida de Caveny. En 1988, se convirtió en directora de servicios de apoyo estudiantil en Emmanuel College. Dirigió el Proyecto de Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO para estudiantes universitarios de primera generación de "antecedentes económicamente desfavorecidos". No le gustaba esa etiqueta para los estudiantes necesitados, así que cambió el nombre del programa a Éxito para el Estudiante Autodeterminado. Más tarde sirvió a Emmanuel como decana asistente de asesoramiento académico, donde su interés en la justicia social y la defensa contra el racismo continuó. Después de dejar Emmanuel, se cayó y se rompió la muñeca en tres lugares. Eso no la detuvo de ser voluntaria en Santa Katharine Drexel.



"Soy determinada", dijo.



Caveny todavía vive en Roxbury. Ver cuánto ha cambiado el vecindario en el último medio siglo ha sido "agridulce".



"En cierto modo, los efectos del racismo todavía están vivos y bien", dijo. "Están vivos y bien en situaciones de vivienda, están vivos y bien en los sistemas escolares, están vivos y bien en cómo las personas no están representadas en el grado que deberían estar en la Iglesia, en la ciudad, en el estado, etc".



Una mujer en el vecindario una vez le preguntó a Caveny, "¿Eres católica?".



Caveny respondió que es católica "con una c pequeña", haciendo referencia al significado de la palabra como "universal".



"Sigo las enseñanzas de Jesús", le dijo a la mujer, "el pobre judío de Nazaret, que no excluyó a nadie".