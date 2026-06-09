La gala de Caridades Católicas recauda una cantidad récord para ayudar a los necesitados

BOSTON -- Una superviviente embarazada de violencia doméstica que vivía en una unidad de almacenamiento mientras cuidaba de su hija de tres años. Una mujer de Brockton que tomaba duchas frías para ahorrar aceite de calefacción para su madre de 95 años. Un solicitante de asilo sin antecedentes penales que fue detenido por ICE en su 21 cumpleaños y trasladado por centros de detención durante cinco meses, sólo para ser liberado en el frío del invierno vistiendo la misma ropa en la que fue arrestado.



Estas son algunas de las personas a las que Caridades Católicas Boston ha ayudado en el último año. CCB proporcionó a la madre embarazada refugio y cuidado infantil y le organizó un baby shower que le proporcionó todo lo que necesitaría para criar a su hijo. La mujer de Brockton, gracias a un benefactor anónimo, recibió aceite de calefacción después de que varias organizaciones locales no pudieron ayudar. CCB proporcionó abogados para argumentar por la liberación del solicitante de asilo. Marjean Perhot, vicepresidenta de Servicios para Refugiados e Inmigrantes de CCB, lo recogió personalmente de la instalación de ICE en Burlington. También recibió ropa de invierno donada por los feligreses de la Parroquia de Santa Cecilia en Boston.



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"No pretenderé que no ha sido un tiempo desafiante, pero lo que me mantiene en marcha son los pequeños sí tangibles que podemos ofrecer a aquellos que vienen a nosotros buscando ayuda en un momento en que el mundo sigue diciéndoles que no", dijo Kelley Tuthill, presidenta y directora ejecutiva de CCB, en la celebración anual de primavera de la caridad, celebrada en el Fairmount Copley Plaza el 27 de mayo.



La celebración alcanzó su objetivo de recaudación de fondos de $1.6 millones, la cantidad más alta recaudada desde que comenzaron las Celebraciones de Primavera. Ante los recortes de SNAP, el cierre de refugios, múltiples cierres del gobierno y el aumento vertiginoso del precio de todo, desde comestibles hasta gasolina, Tuthill dijo que los titulares del último año dan una idea de por qué el trabajo de CCB es tan crítico.



Agradeció a los donantes que llenaron el Gran Salón de Baile del Fairmount por su apoyo.



"Ustedes dan a nuestros vecinos la esperanza de que no tendrán que enfrentar los momentos más difíciles solos, y estamos realmente agradecidos de tenerlos aquí con nosotros", dijo.



El arzobispo Richard G. Henning pronunció la invocación en la gala.



"El llamado del Señor a amar como hemos sido amados no es una obligación", dijo. "Es una bendición. La bendición de acompañar a otros en el viaje de la vida, el don del cuidado mutuo y la compasión compartida, la belleza de la vida vivida para otros. Tal es el corazón de la misión de Caridades Católicas Boston, y el corazón de lo que hacemos esta noche."



Cada año, CCB presenta el Premio John y Virginia Kaneb a la Justicia y la Compasión a un antiguo partidario del trabajo de la caridad. El premio de este año fue para Tim Sweeney, presidente y director ejecutivo de Liberty Mutual, nativo de Lowell y exalumno de Lowell Catholic.



"En medio de estos tiempos desafiantes, Tim y sus colegas de Liberty Mutual han establecido un nuevo estándar de apoyo para la comunidad sin fines de lucro", dijo Tuthill.



Docenas de empleados de Liberty Mutual se ofrecen como voluntarios en las oficinas de CCB. El año pasado, Liberty Mutual proporcionó a CCB un equipo de consultoría y financió la formación de sus gerentes.



"Se encargaron de todo eso porque saben que no tenemos los fondos para hacer ese tipo de programas", dijo Tuthill.



Francis Hyatt, vicepresidente ejecutivo y director de inversiones comunitarias y sostenibilidad en Liberty Mutual, dijo que Sweeney siempre ha reconocido la necesidad de servicios como los de CCB en Massachusetts.



"La asociación de Liberty con Caridades Católicas es muy antigua", dijo Hyatt, "desde apoyar el Centro de Adolescentes en Dorchester hasta ampliar el acceso a alimentos y viviendas en lugares como Lynn, Lowell, Lawrence y Brockton para aportar toda la fuerza de nuestra gente y experiencia para ayudar a Caridades Católicas a crecer y adaptarse."



Mark Kerwin, presidente de la junta de CCB, presentó a Sweeney el premio, esculpido por la escultora de "Make Way for Ducklings", Nancy Schon. Sweeney agradeció a la junta de CCB, al equipo de liderazgo, "y a todos cuya dedicación hace de esta organización una fuerza tan poderosa para el bien en esta ciudad y en esta comunidad."



"La educación en la fe y los valores que me formaron desde temprano en la vida me enseñaron la importancia de la comunidad, la humildad, el servicio y la responsabilidad hacia los demás", dijo. "Esas lecciones me han acompañado a lo largo de mi vida y mi carrera, y son una de las razones por las que este reconocimiento tiene un significado tan especial."



Dijo que CCB trata a los vulnerables y sufrientes con dignidad, recordándoles que no están solos. Del mismo modo, Liberty Mutual tiene una responsabilidad con la comunidad a la que sirve que va más allá de las transacciones comerciales.



"Boston siempre ha sido un lugar de resistencia y posibilidad", dijo, "pero organizaciones como Caridades Católicas ayudan a encontrar su alma, porque nos recuerdan que una comunidad fuerte se mide no sólo por su éxito, sino por cómo cuida a los más necesitados."