Boston honra a bombero caído en funeral en la catedral

SOUTH END -- Algunos lo llamaban "Bobby". Otros, "BK". Algunos de sus compañeros bomberos lo llamaban "El Natural", un apodo que, por humildad, se negó a aceptar. Los jugadores de fútbol juvenil de Parkway Falcons Pop Warner lo llamaban entrenador. Muchos lo llamaban héroe, un nombre que también rechazó. Lo que más le gustaba que le llamaran era "Papá".



Robert Kilduff Jr., un veterano de 24 años del Departamento de Bomberos de Boston, murió combatiendo un incendio en Treadway Road en Dorchester el 23 de mayo. El veterano de la Marina de 53 años, miembro de la Compañía de Rescate 2 en Egleston Square, siguió a su padre y a su abuelo en el servicio de bomberos. Su muerte fue la primera muerte en acto de servicio de un bombero de Boston en 12 años. Le sobreviven su novia, Jess Spruell, y sus hijos, Hanna Jane Kilduff, 24, y Mason Kilduff, 22.



Boston honró a Kilduff en una misa fúnebre el 1 de junio en la Catedral de la Santa Cruz, celebrada por el Padre John Unni, capellán jefe del Departamento de Bomberos de Boston, y presidida por el Arzobispo Richard G. Henning.



"Amaba esta ciudad, amaba su comunidad y amaba su trabajo", dijo Hanna Jane Kilduff en un recuerdo antes de la misa. "Solía decir que lo único que amaba más que ser bombero era ser nuestro padre".



Advertisement

Dijo que su padre "representa todo lo que nuestro mundo puede ser si nos cuidamos unos a otros, si nos acercamos primero para ayudar y luego hacemos preguntas". Todos en la catedral, dijo, probablemente tenían una historia sobre él ayudándolos.



"Cada día, encarnaba lo que significa ser un buen vecino, un amigo cariñoso, un extraño empático", dijo. "Nadie estaba fuera de los límites de su compasión".



Mason Kilduff se llamó a sí mismo "un chico de Boston", como su padre. Los dos bromeaban diciendo que sangraban verde y se mantenían conectados a través de llamadas sobre deportes de Boston, incluso cuando estaban a 700 millas de distancia.



"Siempre me sentí muy orgulloso de llamarlo mi padre", dijo. "Él era el primero y el más importante cuando se trataba de ayudar a alguien. Todo lo que pensaba cuando veía eso era, 'Sí, ese es mi viejo'".



Cuando Mason Kilduff estaba en el campamento de entrenamiento de la Marina, su padre le enviaba cartas y esperaba que él superara sus propios logros. Mason dijo que estaría satisfecho con ser la mitad del hombre que era su padre.



"Mi papá es mi héroe", dijo. "Es el héroe que todos dicen que es, y lo extrañaré para siempre. Y nos enseñó a todos cómo vivir, y ahora nos ha enseñado cómo morir".



Antes de que comenzara la misa, los dolientes se alinearon en la calle Washington fuera de la catedral mientras cientos de bomberos y otros socorristas en uniforme de gala se paraban bajo dos escaleras de camiones de bomberos sosteniendo una gran bandera de los Estados Unidos. Una procesión de motocicletas de la policía, autobuses que mostraban "RIP Bombero Robert Kilduff", y vehículos de bomberos marcaban la solemne llegada.



La multitud, incluyendo a la alcaldesa Michelle Wu, la gobernadora Maura Healey, la senadora Elizabeth Warren y otros funcionarios, permaneció en silencio hasta que cientos de bomberos y socorristas con guantes blancos levantaron sus manos en saludo.



Un gran contingente de gaiteros en uniformes negros lideró la procesión. El ataúd de Kilduff, cubierto con la bandera de los Estados Unidos, fue llevado en la parte superior del Motor 42 de la Compañía de Rescate 2 y llevado hasta los escalones de la catedral. Dentro, los dolientes pasaban en casi silencio mientras los bancos se llenaban de socorristas sosteniendo sus gorras contra sus pechos.



En los recuerdos antes de la misa, varios oradores rindieron homenaje a Kilduff.



El comisionado de bomberos de Boston, Rodney Marshall, dijo que los bomberos tienen un "sexto sentido" para reconocer a los mejores de su profesión.



"Pude decir que Bobby era uno de esos bomberos", dijo.



La alcaldesa Wu dijo que la vida de Kilduff representaba el espíritu de Boston: "un simple acto de fe en que nuestra gente se presentará el uno para el otro".



"El sábado pasado por la noche, Bobby Kilduff respondió a la llamada", dijo. "Dio su vida para asegurarse de que sus vecinos tuvieran otro día".



El presidente del Local 718 de Bomberos de Boston IAFF, Sam Dillon, llamó a Kilduff un hermano y amigo. Señaló que las palabras "Perder a un bombero trae de vuelta todas las demás pérdidas", inscritas en el memorial del incendio del Hotel Vendome en Commonwealth Avenue, resonaban profundamente en el funeral de Kilduff.



"Perder a un bombero como Bobby Kilduff es devastador porque nadie encarnaba o creía en nuestros principios, nuestra causa y nuestra misión más que él", dijo Dillon. "No solo un bombero. Un marine de los Estados Unidos, un humanitario y un verdadero amigo, y sobre todo, un padre".



El bombero Vic Gaybor de la Compañía de Rescate 2 dijo que trabajó con "BK" durante 15 años. Sus compañeros bomberos bromeaban diciendo que los dos discutían como una pareja casada, y Kilduff era conocido por sus bromas. Pero cuando había un incendio, dijo Gaybor, él era todo negocio y merecía completamente el apodo de "El Natural".



"BK era un bombero excepcional, si no el mejor, el mejor", dijo.



Greg Kelly de la Compañía de Rescate 2 dijo que estuvo con Kilduff en su lecho de muerte, junto con el Padre Unni y el Padre John Currie. Dijo que los sacerdotes y los bomberos rezaron con él y que Kilduff sabía que estaban allí en sus últimos momentos.



"Está dejando un gran vacío en esta tripulación", dijo Kelly.



Kelly dijo que Kilduff murió haciendo lo que amaba. Su último acto antes de la caída fatal, dijo Kelly, fue advertir que las escaleras necesitaban ser respaldadas porque el edificio no era seguro.



Kelly le dijo a la familia de Kilduff que "armaran" su fe y la dejaran guiar el camino a través de su dolor. También rezó para que el dolor de la pérdida de Kilduff nunca fuera olvidado, y que fortaleciera la determinación de sus compañeros bomberos.



El Padre Unni comenzó su homilía simplemente diciendo: "¿Por dónde empezar en un momento como este?".



Le dijo a Hanna Jane y Mason Kilduff que "su papá, Bobby, BK, nuestro amigo, está bien".



Instó a Hanna Jane y Mason Kilduff a poner su dolor y sus preguntas sobre la vida después de la muerte en el Evangelio proclamado en la misa, del relato de Juan de Jesús diciendo que en la casa de su padre hay muchas moradas.



El Padre Unni dijo que Kilduff también creó moradas, haciendo que la gente se sintiera bienvenida, especialmente en la estación de bomberos. Como todos los demás, dijo, Kilduff había estado en una misión: venía de Dios y había regresado a Dios.



"Tu padre, Bobby Kilduff, cumplió su misión de manera hermosa y bien", dijo el Padre Unni.



El Padre Unni dijo que nadie era un extraño para Kilduff y que todos podían contar con él.



"Siempre se sentía mejor haciendo cosas por los demás", dijo el Padre Unni. "Era apasionado, empático, humilde, nunca se atribuía el mérito, pero era el tipo que lo hacía".



El Padre Unni dijo a la asamblea que la vida de Kilduff debería ser una inspiración para ellos para vivir como él lo hizo. Citó a San Pablo: "Sigan haciendo lo que han aprendido y aceptado y oído y visto en mí, hagan esto. Y así estará con ustedes el Dios de la paz".



"Ese es BK", dijo.



Como Kilduff, dijo el Padre Unni, los socorristas en la catedral continúan su trabajo a pesar de los peligros. Lo que pueden controlar, dijo, es mantener a sus amigos y familias cerca, como lo hizo Kilduff.



"Esa es la cura para nosotros en un momento como este", dijo.



Después de la misa, la familia de Kilduff se paró frente al altar mientras su novia, Jess Spruell, agradecía a los presentes por su apoyo y oraciones.



"Ver a todos ustedes aquí hoy nos recuerda cuánto era amado", dijo.



Dijo que el dolor que rodea su muerte reflejaba no sus títulos o logros, sino la forma en que hacía sentir a la gente.



"Era la persona que se preocupaba, se presentaba, ayudaba sin que se le pidiera y llevaba en silencio cargas que no eran suyas para llevar", dijo.



No buscaba la gloria, dijo. Solo quería ayudar.



"Ese era el hombre que amaba", dijo.



"Si quieren entender quién era realmente BK, solo tienen que mirar a sus hijos", dijo, y agregó: "Las personas increíbles que se han convertido son parte de su legado".



Spruell dijo que la hija de Kilduff una vez le dijo que amaba Disney World porque su teléfono no sonaba allí y no tenía que irse. A partir de entonces, él abrazó todas las cosas de Disney. Spruell también recordó que una vez voló de Boston a Seattle para ver a su hija actuar en una obra de teatro escolar.



"Preséntense el uno para el otro", dijo Spruell a la asamblea. "Rían juntos. Amen a la gente como él lo hizo".



La familia de Kilduff recibió la Medalla de Honor Martin E. Pierce, otorgada a las familias de los bomberos que mueren en acto de servicio. Cuando se presentó, la catedral quedó en silencio excepto por los sollozos. Luego, el Arzobispo Henning ofreció comentarios especiales a los bomberos dentro de la iglesia y afuera.



"Confiamos en ustedes, y estoy agradecido por los sacrificios que hacen", dijo el arzobispo, él mismo hijo de un bombero. "Y nunca dejamos de rezar por ustedes y sus familias que hacen ese sacrificio".



Sobre todo, dijo que estaba agradecido con la familia de Kilduff.



"Creo que es justo decir que en un sentido muy real, ustedes también lo formaron", dijo. "Sabía por qué estaba luchando. Siempre y siempre fueron ustedes".



El arzobispo incensó el ataúd mientras un miembro del coro cantaba la bendición irlandesa, "Que el camino se levante para encontrarte...".



Se tocó una campana de plata en honor a Kilduff, siguiendo una tradición centenaria que marca el fin del servicio de un bombero. Luego sonaron las campanas de la catedral. Los socorristas, dignatarios, dolientes y clérigos salieron bajo un cielo despejado mientras los gaiteros tocaban "Amazing Grace".



El ataúd de Kilduff fue devuelto al Motor 42 y la procesión se puso en marcha a través de una última pared de saludos, llevándolo a la Compañía de Rescate 2 por última vez y luego a su descanso final.