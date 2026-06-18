Perfiles de Cheverus: Elizabeth y Klaus Amburn de la Parroquia de San Pablo, Cambridge

CAMBRIDGE -- Cada domingo por la mañana, Elizabeth y Klaus Amburn conducen desde su hogar en Connecticut hasta la Parroquia de San Pablo en Harvard Square, llevando consigo tureens de sopa.



Cuando llegan, ponen la sopa en el horno para mantenerla caliente, luego organizan su grupo de lectura semanal antes de la misa. Los Amburn están actualmente releyendo "Meditaciones antes de la misa" del Siervo de Dios Romano Guardini. Klaus Amburn, que habla alemán con fluidez, está traduciendo actualmente las obras del Siervo de Dios Guardini al inglés.



El 7 de junio, se formó una larga fila dentro de la Sala de María en el Centro Católico de Harvard, donde los feligreses se reúnen para la hospitalidad después de la misa. Los adultos discutieron sobre política y eventos actuales. Los coristas de la Escuela de Coro de San Pablo vitorearon, ya que el 7 de junio fue su última misa antes de las vacaciones de verano. Todos querían un tazón de sopa. Klaus Amburn hizo dos chowders, uno con maíz y otro con pescado.



"Fue genial", dijo el feligrés Lee Huntington Fenn sobre el chowder de pescado.



En cuanto a los Amburn, dijo, "Son fantásticos. Son las personas más dulces del mundo, por el amor de Dios".



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Elizabeth Amburn hizo sopa de zanahoria, curry y coco. Por lo general, hace una sopa que es vegetariana y sin gluten. Como un feligrés no puede comer cebollas, la receta de "tres Cs" fue perfecta para todos.



Los Amburn, ambos de 71 años, son tan esenciales para la cocina de la parroquia como su horno. Los miércoles durante la Cuaresma y el Adviento, cocinan para la población local sin hogar. Cocinan cenas completas, desde los aperitivos hasta los postres, desde cero para las clases de OCIA de San Pablo, las mismas que tomaron cuando se convirtieron en católicos en la parroquia. Quieren hacer que las personas que toman las clases se sientan bienvenidas. Cocinan para la comida anual de Oktoberfest de San Pablo y la cena "Gaelic and Garlic", una celebración combinada del Día de San Patricio y el Día de San José cada marzo.



"Es un gran proyecto", dijo Klaus Amburn. "Nos lleva toda la semana cocinar esa comida, y no es algo que puedas hacer en un día".



Hacen ensalada, lasaña con salsa bechamel, estofado irlandés, pan de soda y pudín de pan para el postre, y suficiente de todo para alimentar a 150 personas.



Por su servicio a San Pablo, los Amburn fueron dos de las 101 personas que recibieron los Premios Cheverus el año pasado. Los premios anuales de la archidiócesis, nombrados en honor al primer obispo de Boston, honran a aquellos que han brindado un servicio prolongado, a menudo no reconocido, a la Iglesia.



"El Sr. y la Sra. Amburn han enriquecido nuestra parroquia de muchas maneras", escribió el Padre William Kelly, párroco de San Pablo, cuando los nominó para el premio.



Agregó, "Son humildes, generosos, acogedores y orantes".



Los Amburn trabajan duro, pero para ellos, no es un sacrificio.



"Sacamos mucho de ello, nuestra familia saca mucho de ello", dijo Elizabeth Amburn.



Los Amburn nacieron ambos en Michigan: Klaus Amburn en Flint y Elizabeth Amburn en Westland, quizás la única ciudad en los EE. UU. nombrada después de un centro comercial. Eso, dijo ella, da una idea de qué tipo de comunidad era. Describió su infancia en el extenso suburbio de la posguerra como agradable pero poco notable.



"Estaba decidida desde una edad temprana a ser diferente a todos los demás", dijo.



La primera exposición de Klaus Amburn al catolicismo fue durante los veranos que pasó en una granja en Austria.



Fue "el cielo en la tierra", dijo.



Asistiría a misa en la iglesia local y trabajaría en la granja, ordeñando vacas y literalmente haciendo heno. Incluso manejar el estiércol era divertido para él. Siendo estudiante de secundaria, se volvió profundamente devoto de San Francisco a pesar de haber sido criado luterano.



"Realmente, realmente quería vivir como, ser como de cualquier manera que pudiera ser como San Francisco, pero no sabía exactamente cómo", dijo.



Incluso intentó unirse a un monasterio, solo para ser rechazado porque no era católico. Intentando convertirse en católico en la universidad, se enfrentó a muchos "obstáculos". Él y Elizabeth Amburn se conocieron como estudiantes universitarios pero no eran particularmente cercanos. Después de graduarse, Klaus Amburn pasó cuatro años en Nepal con el Cuerpo de Paz.



Cuando uno de sus amigos murió en las montañas, Klaus Amburn se unió al grupo que buscaba el cuerpo, que finalmente se encontró a una altitud mucho mayor. Sacudido por la pérdida de su amigo, Klaus Amburn, entonces de 26 años, regresó a los EE. UU. y se reconectó con Elizabeth Amburn. Los dos han estado casados durante 43 años.



"Creo que fue interesante que Klaus y yo habláramos de querer ser buenos, así que realmente compartimos ese objetivo, y todo lo demás simplemente cayó en su lugar", dijo Elizabeth Amburn.



El trabajo llevó a Klaus Amburn y a su esposa a Austria, donde enseñó en una escuela internacional; luego a Wisconsin, donde él y su esposa compraron una granja ("Un desastre", recordó); y finalmente a Providence, donde marido y mujer trabajaron como maestros mientras criaban a sus hijas. Él y su esposa cuidaban su jardín y enlataban sus rendimientos.



Cuando una de las hijas regresó de la universidad, le dijo a sus padres: "Cuando estoy en casa, siento que el mundo es hermoso y todo es santo y hermoso, pero cuando me voy, no puedo soportarlo".



Ella y sus padres necesitaban una comunidad de fe a la que llamar suya. Las hijas de los Amburn se convirtieron en católicas primero, seguidas por los padres.



"Estábamos en nuestra pequeña burbuja", recordó Klaus Amburn, agregando, "Pero no teníamos una comunidad extendida. Entonces, ¿qué me da el catolicismo? Muy francamente, una comunidad extendida. No solo un lugar al que ir, una iglesia, sino una tradición que se remonta al principio, a varios miles de años, y tiene este magisterio, esta larga historia".



Aprecia el compromiso de la Iglesia con el pensamiento filosófico.



"Es un hogar que se remonta en el tiempo y nos da un lugar para estar, tanto con las chicas como con la comunidad extendida", dijo.



Los Amburn van a misa en San Pablo con sus hijas, que viven en Boston. Una de sus hijas se casó en la parroquia el verano pasado. Su nieta fue bautizada allí recientemente. El voluntariado es un asunto familiar.



"Vienen y nos ayudan con la sopa, así que realmente es una experiencia de unión", dijo Elizabeth Amburn.



Ni ella ni su esposo podían creer que ganaron el Premio Cheverus. Dijo que ella y su esposo creen que "no puedes servir y solo estar mirando lo que otras personas están viendo".



"Nunca se nos ocurrió realmente que podría haber algún tipo de reconocimiento o premio fuera de la gente que estaba feliz en la iglesia cuando traíamos la sopa", dijo.



Veinte feligreses alquilaron un autobús para ver a los Amburn recibir medallas del Arzobispo Richard G. Henning en la ceremonia de premiación el pasado noviembre.



"Fue realmente agradable", dijo Elizabeth Amburn.



Después de hablar con The Pilot, ella y su esposo fueron a lavar los platos.