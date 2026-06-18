Las Hermanas de la Caridad de Halifax eligen nueva dirección congregacional

Las Hermanas de la Caridad de Halifax eligieron un nuevo equipo de liderazgo congregacional en el tercer día de su 23º Capítulo General. Sesenta y un delegados del capítulo se reunieron para reflexionar sobre la vida y el futuro de la congregación y eligieron al equipo que servirá un mandato de cuatro años desde 2026 hasta 2030. El recién elegido equipo de liderazgo congregacional incluye a la Líder Congregacional Hermana Margaret Mary Fitzpatrick, y las Consejeras Congregacionales Hermana Judith Breen, Hermana Mary Anne Foster, y Hermana Cathy Stare.



El nuevo equipo de liderazgo congregacional será formalmente instalado el 26 de septiembre de 2026, en Halifax, Nueva Escocia. Guiados por el tema del capítulo, "Por el bien del mundo", los delegados participaron en una conversación y reflexión significativas sobre la realidad actual de la congregación, su camino hacia la finalización y cómo el carisma de la caridad continúa respondiendo a las necesidades del mundo hoy. El 23º Capítulo General concluyó el 13 de junio de 2026.



Las Hermanas de la Caridad de Halifax, una congregación de 144 mujeres religiosas, continúan su misión "de dar testimonio alegre del amor: el amor de Dios, el amor mutuo y el amor a todas las personas". Enraizadas en esta misión, las hermanas siguen comprometidas a llevar compasión, esperanza y amor al mundo a través de su presencia fiel.

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