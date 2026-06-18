Los colegas del Centro Pastoral celebran que la Hermana Discípula se convierta en ciudadana

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NTREE -- En 2024, 10 años después de llegar a los EE.UU. desde su India natal, la Hermana Discípula del Divino Maestro Nympha Crasta se sentía dividida.\r

La Hermana Nympha, de 62 años, ha pasado décadas enseñando a los jóvenes sobre la fe y ayudando a las jóvenes a discernir una vocación a la vida religiosa. En la Arquidiócesis de Boston, ha cuidado a los sacerdotes jubilados en Regina Cleri, y ha trabajado en la Capilla Bethany y la tienda de regalos religiosos en el Centro Pastoral de la arquidiócesis en Braintree. Las Hermanas Discípulas en los EE.UU. y en India dijeron que necesitaban sus servicios.\r

"Había un ir y venir", dijo. "Quería discernir exactamente lo que el Señor quería".\r

Muchas más mujeres están discerniendo vocaciones como la de la Hermana Nympha en India que en los EE.UU. En India, hay 150 Hermanas Discípulas en 22 comunidades. En los EE.UU., solo hay 36, en cuatro comunidades. La Hermana Nympha decidió que era más necesaria en los Estados Unidos e informó a su Madre General en Roma que quería convertirse en ciudadana estadounidense y continuar su ministerio aquí.\r

"Siento mucho que la gente de los Estados Unidos es tan amable, tan gentil, y eran un pueblo tan vulnerable", dijo. "Cuando se lo dije a algunos de ellos, mis amigos, estaban extremadamente felices, como yo estaba feliz de solicitar la ciudadanía".\r

El 14 de mayo, la Hermana Nympha se convirtió en "parte de nuestra gran nación" en una ceremonia en Faneuil Hall, junto a personas de 62 países. Sus hermanas, algunas de lugares tan lejanos como California e Irlanda, estaban allí. El alcalde de Quincy, Thomas Koch, la invitó a almorzar. El padre Robert O'Grady de The Pilot le dio un pastel, completo con una bandera de los EE.UU. comestible.\r

"Estoy muy orgullosa de ello", dijo. "Estoy feliz, extremadamente feliz, y también convertirme en parte de este país, eso es una alegría abrumadora para mí".\r

Para convertirse en ciudadana, la Hermana Nympha llenó una solicitud y fue entrevistada. Cuando le preguntaron por qué quería ser ciudadana, dijo: "Porque amo este país, la gente de América, y también mi presencia es muy necesaria aquí".\r

Le dijeron que para convertirse en ciudadana de los EE.UU., tendría que renunciar a su ciudadanía india.\r

"Ya sea India o América, dondequiera que estemos, servimos al Señor", le dijo al entrevistador.\r

Durante su tiempo sirviendo en Boston, la Hermana Nympha ha hecho muchos amigos. Después de la Misa el 27 de mayo, saludaron a la recién acuñada ciudadana en la tienda de regalos del Centro Pastoral.\r

"Ella está llena de la alegría del Señor, esa es la mejor manera en que puedo describirla", dijo Mary Ellen Cassani, quien se ofrece como voluntaria con la Hermana Nympha.\r

Los visitantes le cuentan sobre lo que está pasando en sus vidas y familias. Lamentan que sus hijos y nietos ya no vayan a la iglesia. La Hermana Nympha les dice a los visitantes que oren.\r

"Llevamos un mensaje, la gente viene y comparte sus problemas, lo que sea que estén pasando", dijo. "Así que compartir la Palabra de Dios con ellos también es una gran parte de nuestro ministerio aquí con la gente".\r

La Hermana Nympha nació fuera de Mangaluru, una ciudad aproximadamente del tamaño de Boston en el suroeste de India. Su nombre de bautismo proviene de una discípula de San Pablo mencionada en el Libro de Colosenses, que dirigía una iglesia en su casa. La Hermana Nympha y sus 10 hermanos mayores fueron criados con una fuerte fe católica en un pueblo predominantemente hindú.\r

"Estoy muy orgullosa de ser católica, y siempre estoy agradecida a mis padres", dijo.\r

Crecer en una casa con 10 hermanos y hermanas fue "fantástico". Trabajó y jugó en la granja familiar, que criaba ganado, búfalos, patos, cabras, gallinas y cerdos. La Hermana Nympha volvía a casa de la escuela católica cada día para sacar agua del pozo para calentarla sobre un fuego de madera para bañarse. Recogía hierba a mano para alimentar a las vacas, a las que también ordeñaba. Fuera de la granja, era una atleta de nivel nacional. Sus deportes favoritos eran el kho kho, un antiguo juego indio que se parece al pilla-pilla; el throwball, una versión del voleibol que también se originó en India; y correr.\r

"Nunca pensé que me convertiría en monja", dijo. "Siempre tuve el deseo de convertirme en profesora de deportes".\r

En la Misa, rezaba ante la estatua de Nuestra Señora de Lourdes, pidiéndole que trazara un camino para su vida. Una Hermana Discípula del Divino Maestro vino al pueblo de la Hermana Nympha e invitó a pasar tres días en su convento, situado a 10 horas de distancia. Dentro de la capilla, vio las palabras de Isaías 41:10: "No tengas miedo. Estoy contigo". Fue entonces cuando se dio cuenta de que Dios la llamaba a la vida religiosa.\r

Aunque sus hermanos no querían que se fuera, sus padres apoyaron su vocación. Profesó sus votos a los 24 años y fue a trabajar a la casa del obispo de Chennai. Desde allí, fue a Puducherry para servir como enfermera de las hermanas y los sacerdotes jubilados. Vendaba sus heridas, cuidaba de ellos cuando estaban enfermos, les hacía chequeos e incluso lavaba sus cuerpos después de que morían. Era un recordatorio de su propia mortalidad.\r

"Es un servicio", dijo. "Sientes que es un cuerpo tan frágil. Entonces nos damos cuenta de lo que somos, siempre y cuando estemos sanos, en movimiento".\r

Volvería a ese papel durante los tres años que pasó en Regina Cleri, la residencia de la Arquidiócesis de Boston para los sacerdotes jubilados. Escuchar la risa de los sacerdotes resonar en el comedor y su canto de la doxología mientras celebraban la Misa en la capilla, fue una "alegría abrumadora".\r

"Aprendí mucho de ellos, cuánto se ayudan entre sí, se cuidan entre sí", dijo. "Solo lo frágiles que son".\r

Acompañó a muchos de ellos en sus últimos días, velando en vigilias nocturnas y rezando el rosario sobre ellos. Ha visto a muchos de ellos dar su último aliento.\r

"Diría que ese es el espíritu de la congregación que tenemos, porque nuestro papel es como el de la Madre María al lado de Jesús", dijo.\r

La Hermana Nympha no sabe si pasará el resto de su vida en los EE.UU. No tiene planes para el futuro, excepto servir mientras pueda.