Arzobispo dedica nueva capilla de adoración perpetua en Quincy

QUINCY -- Jesucristo vive en Quincy.



El arzobispo Richard G. Henning hizo este asombroso anuncio en la parroquia de San Juan Bautista en Quincy el 14 de junio, después de dedicar y consagrar la Capilla de Adoración Perpetua de la Sagrada Familia de la parroquia. Dentro de la capilla de 700 pies cuadrados, que antes era un establo y una unidad de almacenamiento, Jesús estará presente en el Santísimo Sacramento 24/7.



"He sido sacerdote durante 23 años, y este es uno de los días más felices de mi sacerdocio", dijo el padre Matt Williams, párroco de San Juan, al Pilot. "Estoy tan emocionado de que el Señor nos haya elegido para ser un lugar donde él puede ser amado, adorado y adorado".



La capilla fue la idea del feligrés Tom Lester. La inspiración le llegó mientras adoraba al Santísimo Sacramento en la capilla del convento de las Hijas de María de Nazaret en Quincy. Con Lester, Stephen Wessling de Wessling Architects de Braintree, y John Barry de J.S. Barry Development de Hingham (el padre Williams llamó a los tres hombres la "Santísima Trinidad" de San Juan), los establos abandonados se convirtieron en una capilla. El viaje desde el sueño de Lester hasta la realidad no estuvo exento de dificultades. La pandemia y la consiguiente crisis financiera obligaron a algunos donantes a retirarse.



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"Satanás absolutamente no quería que esto se construyera", dijo Lester al Pilot, pero Jesús "puso cosas en nuestro camino para seguir adelante y hacer que esto sucediera, todo para la gloria de Dios".



Aquellos que entran en la capilla, cuyas puertas están flanqueadas por ventanas de la Sagrada Familia y San Miguel, son recibidos con un mural del tamaño de una pared del Sagrado Corazón de Jesús. Una computadora portátil en el vestíbulo permite a los voluntarios inscribirse para los turnos de adoración. Detrás de eso está el íntimo santuario de la capilla, iluminado por vitrales que representan al Beato Solanus Casey y a San Pedro Julián Eymard, entre otros.



La capilla, donde el arzobispo Henning celebró la misa inaugural, solo tiene espacio para unas 30 personas. Cientos de otros observaron en una pantalla grande afuera y escucharon al arzobispo pronunciar su homilía desde el balcón de la iglesia principal de San Juan.



A pesar del calor del día, el arzobispo Henning dijo que la dedicación de la capilla fue un "momento histórico".



"En una arquidiócesis de nuestra época, donde muchas de nuestras iglesias fueron construidas hace generaciones, no es frecuente que se vea el hermoso ritual de un nuevo altar y una nueva iglesia", dijo. "Creo que su decisión como comunidad de hacer esta ofrenda a Dios, no solo de un hermoso edificio, sino de sus oraciones, creo que, de esta ofrenda, Dios traerá bendiciones, Dios traerá milagros".



Dijo que no está seguro de cuáles serán esos milagros, pero que cuando los fieles confían plenamente en el Señor y adoran su Cuerpo y Sangre, seguramente seguirán los milagros. Dijo que la institución de la Eucaristía por parte de Jesús fue presagiada en el Antiguo Testamento por el maná, el pan celestial que Dios dio a los israelitas. Cada año en Jerusalén, los sacerdotes sacaban el maná preservado del templo y lo desfilaban por las calles, un ritual que se hace eco de las procesiones eucarísticas en las comunidades católicas de todo el mundo.



"Este regalo del maná fue una profecía del Cristo. Porque cuando Jesús habló, dijo: 'Yo soy el pan del cielo'", dijo el arzobispo Henning. "No dijo: 'Es un símbolo de mí'".



Dijo que la Eucaristía es en sí misma como "maná del cielo", un regalo de Dios.



El arzobispo Henning regresó a la capilla abarrotada para dedicarla y consagrarla. La asamblea rezó la Letanía de Súplica para que todos los santos intercedan en su nombre, y el arzobispo oró sobre el altar.



Cada altar católico contiene las reliquias de al menos un santo, en honor a cómo ofrecieron sus vidas a Dios. Las reliquias que el arzobispo colocó en el altar de la capilla fueron las de San Juan Neumann, quien popularizó las devociones eucarísticas de 40 horas en los EE. UU.; y el Papa San Pío X, quien bajó la edad de la Primera Comunión de 12 a siete.



El arzobispo rezó la Oración de Dedicación, luego ungió la parte superior del altar con el óleo sagrado del crisma. Se quemó incienso en el altar, y el arzobispo usó ese incienso tanto en el interior de la capilla como en las personas dentro de ella.



El altar fue limpiado y preparado, finalmente listo para que se celebrara la Eucaristía sobre él. Después de la misa, el Santísimo Sacramento fue colocado en un ostensorio de oro para la bendición en la capilla, luego llevado por el arzobispo Henning afuera para ser adorado por los cientos de fieles en el patio de la iglesia.



Cuando la ceremonia terminó, el arzobispo Henning saludó a su rebaño al son de "God Bless America" (la capilla fue dedicada el Día de la Bandera, el 14 de junio). Los fieles podían hacer recorridos por la nueva capilla, disfrutar de una barbacoa con hamburguesas y perros calientes y jugar al cornhole. También había una casa inflable para los niños.



Lester dijo que estaba "emocionalmente agotado" al ver la capilla terminada y adorar al Santísimo Sacramento dentro de ella.



"Muy emocional, solo emocional al hablar de ello, tener a Jesús al frente", dijo, "y sé los frutos, las vocaciones, las curaciones, las curaciones de las familias que sabemos que necesitamos en este país. No creo que sepamos el alcance de lo que va a salir de esta capilla".