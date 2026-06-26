Estudiantes católicos locales reinventan poema de Revere para la Peregrinación Eucarística Nacional

BRAINTREE -- Kathleen Blaho pasó el año escolar diciéndole a sus estudiantes que aprovechen las oportunidades cuando se presenten.



Justo antes de las vacaciones de verano, sus estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer precisamente eso.



En anticipación a la visita de la Peregrinación Eucarística Nacional "One Nation Under God" a la Arquidiócesis de Boston del 26 al 28 de junio, y el 250 aniversario de los EE.UU., la Oficina de Escuelas Católicas de la arquidiócesis organizó un concurso para estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado para reinventar el famoso poema de Longfellow "Paul Revere's Ride" como "The Midnight Ride of Faith".



Blaho, quien enseña historia a los estudiantes de quinto grado en la Escuela St. Francis Xavier en Weymouth, acababa de terminar de enseñar a sus estudiantes sobre la Guerra Revolucionaria cuando se anunció el concurso. Recientemente hicieron una excursión a Lexington, donde el Arzobispo Richard G. Henning dirigirá la adoración en Battle Green el 28 de junio.



Quince de los estudiantes de Blaho participaron en el concurso, incluyendo a Scarlett Vital, cuyo poema ganó el premio de quinto grado.



"A veces la vida se pone realmente difícil/Y las cosas no salen como se planeó", escribe Scarlett en su poema. "Pero Dios siempre está con nosotros/ Sosteniendo nuestra mano".



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"Cuando leí el poema de Scarlett, supe inmediatamente que era especial", dijo Blaho. "Reflejaba el viaje de la fe, pero más importante aún, reflejaba quién es Scarlett como persona. Ella es acogedora y amable, compasiva con los demás, decidida y fiel".



Scarlett y los otros ganadores del concurso de poesía fueron honrados en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston en Braintree el 22 de junio. Madeline Mackin de la Academia de los Santos en Beverly ganó el premio de tercer grado, y Grace Yanchus de la Escuela St. Mary of the Annunciation en Danvers ganó el premio de cuarto grado. Una única estudiante de segundo grado, Theresa Chiodini de la Escuela St. Raphael en Medford, presentó un poema y recibió una mención honorífica.



El ganador del gran premio fue Dominic Smethurst, un estudiante de cuarto grado en St. Mary's en Danvers. Dominic recitará su poema, titulado "Mission Faith", en el Monumento de Bunker Hill en Charlestown cuando la peregrinación se detenga allí el 27 de junio.



Se presentaron más de 200 poemas, representando a 13 de las escuelas católicas de la arquidiócesis. El Secretariado de Evangelización y Discipulado los leyó, luego redujo las entradas a 48 finalistas. Los 48 poemas finales fueron leídos por la Superintendente de Formación de Fe de CSO, Leah Ramsdell, y su equipo para determinar los ganadores.



"Nos sorprendió lo buenos que eran los poemas", dijo la Directora de Vida Familiar y Movimientos Eclesiales, Liz Cotrupi. "Tenían una buena estructura, creatividad, y hablaban de la fe de formas que parecían mucho más allá de las edades de estos niños. Muy impresionante".



Los ganadores recibieron rosarios bendecidos por el Arzobispo Henning. Cuando Scarlett recibió el suyo, dijo que estaba deseando rezar con él en la escuela todos los viernes.



"Estamos muy orgullosos de Scarlett, no sólo por su poesía, sino también por lo hermosamente que está creciendo en su fe", dijo Blaho.