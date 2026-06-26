Arzobispo celebra Misa por la fiesta del fundador del Opus Dei

DEDHAM -- El Arzobispo Richard G. Henning celebró una Misa en honor a San Josemaría Escrivá, el fundador del Opus Dei, en la Parroquia de Santa María de la Asunción en Dedham el 16 de junio.



La iglesia estaba llena de personas y familias, muchas de ellas afiliadas al Opus Dei. La prelatura personal fue fundada por San Josemaría, un sacerdote español, en la década de 1920 para alentar a los laicos católicos a vivir vidas diarias de santidad. Ahora tiene miembros en más de 90 países y cuenta con clérigos y laicos entre sus aproximadamente 85,000 miembros.



"La Obra del Opus Dei ha sido una gran bendición para mi familia para ayudar a santificar mi vida diaria, y me he beneficiado personalmente de la formación y dirección espiritual durante muchos años", dijo Ivy Schmalzried, quien presentó los regalos en la Misa con su esposo Peter Schmalzried y sus hijos pequeños James, Samuel, Josephine y Lucia.



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Ivy Schmalzried es una cooperadora del Opus Dei, lo que significa que no es una miembro oficial pero apoya el trabajo de la prelatura. San Josemaría estableció un "plan de vida" para los seguidores del Opus Dei, que incluye la asistencia diaria a la Misa, lecturas espirituales, confesión semanal, adoración y rezar el Ángelus. Ivy Schmalzried dijo que "la Obra", como los seguidores del Opus Dei llaman a la organización, es "una forma de vida que nos llevará al cielo".



"Realmente ha sido impactante, solo tener un plan para nuestros hijos, para nuestra familia, y la base en la que todos podemos unirnos", dijo.



Antes de irse a la cama, los seguidores del Opus Dei reflexionan sobre los eventos de cada día.



"Pides a Dios que arroje luz en tu corazón y en todos los actos de tu día, y luego pides perdón por cualquier cosa que hayas hecho mal y la gracia para continuar mejor que eso", dijo Ivy Schmalzried.



Peter Schmalzried fue criado en un hogar del Opus Dei.



"Vi a mis padres pasar por el plan de vida, viviendo ese ejemplo de reflexionar sobre sí mismos cada día, y luego leyendo lectura espiritual todos los días, y haciendo eso público dentro de nuestro hogar", dijo.



Cuando se mudó, descubrió que las personas "viven vidas muy diferentes" a lo que él experimentó al crecer.



"Vi mucha paz en mi familia, extendida en mi familia, y eso es algo que quería", dijo.



El ejemplo que su familia estableció lo inspiró a asistir a la Misa de San Josemaría.



"Es importante ser parte de algo que es más grande que nosotros mismos, y eso es lo que es la Obra en todo el mundo", dijo Ivy Schmalzried.



Michael Egan, miembro del Opus Dei de 24 años, creció asistiendo a la Heights School, una academia afiliada al Opus Dei en Maryland. Se inspiró en la forma en que vivían sus maestros.



"Creo que son un ejemplo de ser increíblemente virtuosos y alegres, y claramente tenían sus cosas juntas, lo cual yo como estudiante de secundaria no necesariamente tenía", dijo.



Se mudó a Boston por trabajo, pero aún sigue el "plan de vida" del Opus Dei.



"Es como un soplo de aire fresco durante el día, donde puedo tener momentos de oración o lectura espiritual, o leer el Nuevo Testamento, o el rosario, y poder reconectar con mi propósito en todo lo que hago", dijo.



Dijo que era "hermoso" ver a Santa María llena de gente honrando a San Josemaría. Pensó en "el impacto que un hombre puede tener, llevando a tantas personas a la Iglesia".



"Me sorprendió e inspiró que esa es la clase de persona que inspiró el carisma que puedo vivir", dijo.