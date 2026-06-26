El Pilot honrado con 17 premios de la Asociación de Medios Católicos

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NTREE -- El Pilot recibió 17 premios, incluyendo dos primeros lugares, en los Premios de Medios Católicos 2026, el total más alto en un solo año en al menos los últimos 50 años, según los archivos de El Pilot.\r

Los premios son presentados anualmente por la Asociación de Medios Católicos, que representa a 600 publicaciones miembros en los EE.UU. y Canadá. Los premios de este año se anunciaron en la Conferencia Anual de Medios Católicos celebrada en Atlantic City, Nueva Jersey, el 19 de junio, honrando el mejor trabajo publicado por publicaciones católicas en 2025. Los ganadores fueron elogiados en la edición de junio de 2026 de la publicación oficial de la Asociación, el Periodista Católico, con comentarios de los jueces.\r

El Pilot ganó el primer lugar por el Mejor Kit de Medios. El premio fue para la Gerente de Producción Nan Wilkins, el Gerente de Publicidad Dan Maguire, y el Asistente Especial del Editor Padre Robert O'Grady.\r

"El trabajo de la publicación fue presentado de manera agradable", escribieron los jueces.\r

El reportero del Pilot, Wes Cipolla, recibió el primer lugar en la Mejor Reportaje sobre un Grupo de Edad Especial -- Personas Mayores por sus perfiles de los ganadores de los Premios Cheverus. Los premios anuales de la arquidiócesis se otorgan a aquellos que han ofrecido un servicio a largo plazo, a menudo no reconocido, a la Iglesia en Boston y, por lo tanto, suelen otorgarse a adultos mayores.\r

"La escritura y la narración son extremadamente bien hechas y atractivas -- desde los ledes hasta las citas y los detalles sensoriales", escribieron los jueces en sus comentarios. "Aunque eran perfiles de personas individuales, sus historias tocaron temas e historias más profundos sobre las comunidades católicas en Boston, lo que hizo que estas historias se destacaran".\r

Cipolla recibió el tercer lugar en Escritor del Año, Idioma Inglés. Fue el único homenajeado de un periódico diocesano -- el resto trabaja para publicaciones nacionales.\r

"Wes Cipolla escribe ledes maravillosamente atractivos para sus historias y tiene un estilo de escritura altamente descriptivo, atractivo y refrescante que me atrajo párrafo tras párrafo", escribieron los jueces. "Demuestra la capacidad de manejar cualquier tema de manera hábil y experta".\r

También recibió el tercer lugar por Mejor Escritura de Características -- Semanal Diocesano con su artículo del 14 de noviembre de 2025, "Voluntarios trabajan para preservar el apreciado Camino de Todos los Santos del North End". El artículo cuenta la historia del difunto Peter Baldassari, quien construyó un monumento ornamentado a los santos en un callejón del North End. Después de su muerte, sus admiradores y vecinos se unieron para restaurar su santuario hecho a mano.\r

"Este es un artículo cautivador que fluye de principio a fin", escribieron los jueces.\r

Cipolla recibió el tercer lugar en Mejor Escritura de Noticias sobre un Evento Local -- Semanal Diocesano por su artículo "Nueva exposición de Boston explora el diverso árbol genealógico del Papa Leo". El artículo, publicado el 10 de octubre de 2025, cubre una discusión de panel organizada por el famoso genealogista Henry Louis Gates Jr. sobre la ascendencia del Papa Leo XIV, parte de una exposición sobre la línea de sangre del papa en la sede de American Ancestors en Boston.\r

"Este es un artículo animado y divertido anclado con detalles fascinantes", escribieron los jueces.\r

Finalmente, Cipolla recibió una Mención Honorable por Mejor Reportaje sobre la Celebración de un Sacramento con su artículo del 7 de marzo de 2025, "'Te perdonamos:' Iglesia de Franklin rededicada después de las reparaciones por daños de incendio".\r

Las fotografías del Editor Gerente y fotógrafo del Pilot, Gregory L. Tracy, recibieron seis premios en categorías abiertas no sólo a otras publicaciones locales sino también a periódicos nacionales y servicios de cable.\r

La foto de Tracy "Bendición en el Mar", que muestra al Arzobispo Richard G. Henning bendiciendo la estación de la Guardia Costera de los EE.UU. desde un barco en el puerto de Boston durante la Peregrinación Eucarística "Into the Deep" en mayo de 2025, recibió el segundo lugar por Mejor Fotografía -- Foto de Noticias Generales.\r

"¡Este es un ángulo ingenioso que captura la historia en una sola toma!" dijeron los jueces.\r

La foto de Tracy de la estatua de San Patricio en la Catedral de la Santa Cruz, agarrando tréboles cortados en el Día de San Patricio 2025, recibió el tercer lugar en Mejor Fotografía -- Días Santos/Temporadas Litúrgicas, y una Mención Honorable por Mejor Fotografía -- Escénica, Bodegón, o Foto del Clima.\r

La foto de Tracy "Peregrinos del Jubileo Sonrientes", que muestra a dos peregrinos de la arquidiócesis en la reunión con el Papa Leo para el Jubileo de la Juventud en Roma, recibió el tercer lugar por Mejor Fotografía -- Tema Caliente -- El Año del Jubileo.\r

"Esta es una imagen simplemente enmarcada pero poderosa que captura eficazmente la emoción, reflejando tanto la importancia del evento como su impacto más amplio", escribieron los jueces.\r

Tracy recibió una Mención Honorable en la misma categoría por su foto "Peregrino del Jubileo Reza", también del Jubileo de la Juventud en Roma, y una Mención Honorable por Mejor Fotografía -- Sacramental por su foto "Adoración en la Playa de Swampscott", de la peregrinación Into the Deep.\r

Tracy compartió el segundo lugar por Mejor Sitio Web de Periódico con Wilkins y el Editor Gerente Antonio Enrique.\r

"Un segundo lugar muy cercano, esta entrada tiene un sitio limpio y moderno con un desplazamiento infinito que hace que la lectura sea fácil de involucrar", escribieron los jueces.\r

Tracy, Wilkins, y Enrique también compartieron una Mención Honorable por Mejor Boletín Electrónico Diocesano, por el boletín del sábado de El Pilot; y el tercer lugar por Mejor Portada de Edición Impresa por "Regalos del Espíritu". La portada de la edición del 13 de junio de 2025 de El Pilot, destaca al Papa Leo XIV celebrando Pentecostés con una gran foto del papa vestido de rojo rociando agua bendita. Secciones más pequeñas de la página anuncian artículos sobre Catholic Relief Services, la Academia Bellesini en Lawrence, y el Papa Leo XIV haciendo de la IA "un tema principal" para su pontificado.\r

"Contiene colores agradables y perspectivas que hacen que las fotos grandes sean atractivas, y las fotos pequeñas sirven para dar a los lectores una idea de lo que encontrarán dentro", escribieron los jueces. "¡Gran trabajo!"\r

Maguire, Wilkins, y O'Grady recibieron una Mención Honorable en la categoría de Mejor Suplemento Especial Impreso: Suplemento Especial Regular por la sección de Educación de Puertas Abiertas 2025 de El Pilot.\r

Finalmente, la columna del Arzobispo Henning "Yo Creo" recibió una Mención Honorable por Mejor Columna del Obispo en un Periódico Diocesano.