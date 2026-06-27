El arzobispo Henning insta a la restauración de las protecciones TPS

BRAINTREE -- El arzobispo Richard G. Henning condenó la decisión de la administración Trump de revocar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 300,000 inmigrantes haitianos que viven en los EE. UU. como un "desastre" en una declaración del 26 de junio.



La declaración se produce después de un fallo de la Corte Suprema el 25 de junio que respaldó el plan de la administración de eliminar el TPS para los nacionales haitianos y sirios. El TPS permite a los inmigrantes de esos países, y otros enfrentados con la guerra, la inestabilidad política y los desastres naturales, vivir y trabajar temporalmente de manera legal en los EE. UU.



Massachusetts tiene una de las mayores poblaciones haitianas en los EE. UU. Se estima que 19,000 haitianos en el estado se verán afectados por la decisión, potencialmente perdiendo su estatus legal y siendo vulnerables a la deportación.



"Los católicos haitianos son una parte importante de la familia de la Arquidiócesis de Boston", escribió el arzobispo en su declaración, que se publicó en inglés y criollo haitiano.



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Agregó: "Aquí en la región de Boston, los inmigrantes haitianos han hecho vidas, han criado familias y han asumido roles críticos en la atención médica y en otras industrias. Respetuosamente pido que instemos a la administración y al Congreso a prevenir este desastre proporcionando una base segura y duradera para estos refugiados".



La declaración del arzobispo enlaza al sitio web de Caridades Católicas de Boston, proporcionando información sobre los servicios que CCB brinda a inmigrantes y refugiados. Animó a aquellos que leen a alzar sus voces "en nombre de los vulnerables".



En febrero, cuando los haitianos estaban amenazados por última vez con perder el TPS antes de que un tribunal federal fallara contra la administración Trump, The Pilot habló con el padre Joseph Larose de la parroquia Christ the King en Brockton, que tiene una gran comunidad haitiana. En ese momento, la administración dijo que Haití era seguro para regresar, a pesar de que el país estaba controlado por pandillas violentas y la infraestructura como escuelas y hospitales estaba fuera de servicio.



"La gente no tiene una casa que decir", le dijo el padre Larose a The Pilot. "¿A dónde vuelves?"



La población haitiana de Brockton aumentó después del terremoto de 2010, cuando los haitianos recibieron por primera vez el TPS del gobierno de los EE. UU. Una vez que llegaron los nuevos, aquellos que huían del terremoto compraron casas y comenzaron familias. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses que asisten a la escuela. Esos niños serán separados de sus padres o forzados a ir a un país peligroso que nunca han conocido. Parroquias católicas como Christ the King se han convertido en centros para la comunidad haitiana. El padre Larose a menudo escucha a feligreses que temen la deportación. Algunos parientes de los feligreses en Haití han sido secuestrados por pandillas. La pérdida del TPS también significa que las industrias de atención médica, educación y venta minorista de Boston perderán una parte significativa de su fuerza laboral. Las personas perderán sus empleos y no podrán pagar los alimentos o el alquiler.



"Estamos enfrentando una crisis con, las personas no van a poder mantenerse financieramente", Ludwige Desrosiers, feligrés en Christ the King, le dijo a The Pilot en febrero.



La feligresa Marquise Ambroise dijo que la pérdida del TPS sería como poner a los haitianos "frente a un pelotón de fusilamiento".



"Solo los estás poniendo allí y diciendo, 'Ve a morir'", dijo.



A continuación se muestra el texto completo de la declaración del arzobispo Henning:



Los católicos haitianos son una parte importante de la familia de la Arquidiócesis de Boston. Muchos de ellos se benefician del Estatus de Protección Temporal, un programa establecido por el Congreso para dar refugio a aquellos que están huyendo de desastres naturales o violencia.



La Administración ha decidido terminar ese estatus protegido para más de 6,100 sirios y más de 300,000 haitianos en los Estados Unidos a pesar de la inestabilidad en curso y las condiciones peligrosas que enfrentan muchos en sus países de origen. Aquí en la región de Boston, los inmigrantes haitianos han hecho vidas, han criado familias y han asumido roles críticos en la atención médica y en otras industrias.



Respetuosamente pido que instemos a la administración y al Congreso a prevenir este desastre proporcionando una base segura y duradera para estos refugiados. Consulte el enlace a continuación donde puede obtener más información sobre este asunto y considere alzar su voz en nombre de los vulnerables.



Visite el sitio web de Caridades Católicas, donde se puede encontrar información adicional,



www.ccab.org/refugee-immigrant-services/immigrant-legal-services/